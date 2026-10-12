En 1836, nació la hija de un prócer que trabajó entre códigos y secretos: 32 años después, ayudó a llevar a Sarmiento a la presidencia

Fue hija del creador del Código Civil, confidente de Sarmiento y una figura clave de su tiempo Foto: Archivo General de la Nación

Durante décadas, su nombre permaneció detrás de dos figuras centrales de la historia argentina. Sin embargo, Aurelia Vélez Sarsfield tuvo una vida atravesada por la política, la escritura, los viajes y un vínculo sentimental con Domingo Sarmiento que desafió las reglas del siglo XIX.

Nació en Buenos Aires el 8 de junio de 1836. Fue hija del jurista y legislador Dalmacio Vélez Sarsfield y de Manuela Velázquez Piñero. Recibió una educación poco habitual para las mujeres de su época: aprendió idiomas, se interesó por la literatura y se formó dentro de un ambiente intelectual dominado por hombres.

Esa preparación le permitió convertirse en secretaria y colaboradora de su padre, quien años más tarde redactaría el Código Civil argentino. Aurelia tuvo acceso a documentos, borradores, conversaciones jurídicas y reuniones con algunas de las personalidades políticas más influyentes del país.

El matrimonio que terminó en un escándalo

La juventud de Aurelia quedó marcada por un episodio que conmovió a la sociedad porteña. Se casó con su primo Pedro Ortiz Vélez, médico y dirigente político, pero el matrimonio duró apenas unos meses.

Distintas reconstrucciones históricas indican que la relación terminó después de un episodio violento relacionado con Cayetano Echenique, secretario de Aurelia. Ortiz Vélez habría descubierto una situación comprometedora y disparado contra el hombre.

Dalmacio Vélez Sársfield, historia

El caso alimentó los rumores en los salones de Buenos Aires. Después de la separación, Aurelia regresó a la casa de su padre y dejó de utilizar el apellido de casada.

Lejos de desaparecer de la vida social, comenzó una nueva etapa como asistente de Vélez Sarsfield. También participó de tertulias en las que se debatían asuntos políticos y jurídicos. Fue en ese ambiente donde se reencontró con un hombre que cambiaría su historia.

La relación secreta con Domingo Faustino Sarmiento

Aurelia había conocido a Domingo Faustino Sarmiento durante su infancia en Montevideo, aunque el acercamiento entre ambos ocurrió varios años después. Ella era una joven instruida que podía conversar sobre política, educación y literatura con la misma soltura que los dirigentes de su tiempo.

Vivió detrás de dos apellidos fundamentales de la historia argentina, pero tuvo un papel propio Foto: Archivo General de la Nación

Sarmiento estaba casado con Benita Martínez Pastoriza. Por ese motivo, la relación quedó envuelta en silencios y cartas privadas. La correspondencia conservada permite conocer un vínculo intelectual y sentimental intenso, atravesado por las distancias y las obligaciones políticas.

Pero Aurelia no fue solamente su confidente. También habría ocupado un lugar importante en la construcción de la candidatura presidencial del sanjuanino.

La hija de Vélez Sarsfield que impulsó una candidatura

En 1864, Sarmiento viajó a Estados Unidos como representante diplomático. Mientras permanecía en el exterior, su nombre comenzó a crecer como posible candidato a presidente.

Aurelia aprovechó sus relaciones familiares y políticas para promover su postulación. Participó de conversaciones, transmitió información y colaboró con quienes intentaban instalar la candidatura, una intervención extraordinaria para una época en la que las mujeres no podían votar ni ocupar los principales cargos institucionales.

Aurelia Vélez Sársfield, historia

Finalmente, Sarmiento asumió la Presidencia de la Nación en 1868, exactamente 32 años después del nacimiento de Aurelia.

Su influencia, sin embargo, quedó relegada. Durante décadas fue recordada únicamente como el amor de Sarmiento o como la hija del creador del Código Civil, dos definiciones que redujeron una trayectoria mucho más amplia.

Los viajes que desafiaron las costumbres de su época

Después de la muerte de Sarmiento, ocurrida en 1888, Aurelia emprendió un extenso viaje. Recorrió diferentes lugares de Europa y también llegó a Egipto y Palestina, algo excepcional incluso entre las familias más acomodadas de la sociedad argentina de finales del siglo XIX.

Durante esos años continuó escribiendo y observando las transformaciones sociales de un mundo que ingresaba en la modernidad. Finalmente regresó a la Argentina.

Aurelia Vélez Sarsfield murió en Buenos Aires el 6 de diciembre de 1924, a los 88 años. Para entonces, el Código Civil redactado por su padre había organizado durante décadas la vida jurídica del país y Sarmiento se había convertido en una figura central de la educación argentina.

Ella, en cambio, había quedado en los márgenes del relato.

La mujer que vivió detrás de dos grandes apellidos

La vida de Aurelia permite observar el siglo XIX desde otro lugar. No fue una espectadora silenciosa, sino una mujer que accedió a espacios de poder, colaboró en trabajos intelectuales y participó de discusiones políticas reservadas para los hombres.

También desafió las expectativas sociales luego de su separación. Continuó formándose, viajó por el mundo y construyó una relación intelectual con uno de los dirigentes más importantes del país.

Su historia quedó atrapada entre dos apellidos monumentales: Vélez Sarsfield y Sarmiento. Detrás de ellos existió una mujer que escribió, opinó, viajó y movió piezas políticas sin ocupar un cargo oficial.

A casi dos siglos de su nacimiento, su recorrido revela la vida de una protagonista que trabajó entre códigos, cartas y secretos. No llegó a la Presidencia, pero estuvo muy cerca de las decisiones que cambiaron el rumbo de la Argentina.