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Narda Lepes, chef de 54 años: “Una buena salsa de tomate se hace con un litro de pulpa, una cebolla cortada a la mitad y medio pan de manteca”

Esta receta que brindó la chef se diferencia del resto porque solamente consiste en colocar los ingredientes directamente en una cacerola. El paso a paso completo en la nota.

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Preparación:
15 min
Cocción:
15 min
Total:
30 min
Salsa de tomate, receta.
Salsa de tomate, receta. Foto: Freepik.
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Preparar una salsa de tomate casera puede ser mucho más sencillo de lo que parece. La reconocida chef argentina Narda Lepes compartió durante una entrevista en el programa Demasiado, de Blender, una receta que utiliza apenas tres ingredientes principales: un litro de puré de tomate, manteca y cebolla.

La preparación demanda unos 30 minutos en total y permite resolver distintas comidas sin necesidad de tener experiencia en la cocina.

Cuáles son los ingredientes fundamentales que recomienda Narda Lepes para una buena salsa de tomate

La propuesta de la cocinera se destaca por su simplicidad. A diferencia de otras preparaciones que requieren picar verduras, hacer un sofrito o incorporar numerosos condimentos, esta versión consiste en colocar los ingredientes directamente en una cacerola.

Te voy a decir una salsa que, te lo juro por Dios, no lleva nada. No tenés que hacer nada. Te comprás una botella de un litro de puré de tomate, medio pan de manteca y media cebolla”, explicó Lepes durante su participación en Blender.

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Ingredientes

  • 1 litro de puré o pulpa de tomate.
  • 100 gramos de manteca, aproximadamente medio pan de 200 gramos.
  • Media cebolla pelada, sin necesidad de picarla.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Albahaca u otras hierbas aromáticas, opcionales.

La manteca aporta una textura suave y untuosa, mientras que la cebolla brinda sabor durante la cocción. El tomate constituye la base de una preparación que puede utilizarse tanto para acompañar pastas como para elaborar otros platos.

Cómo hacer una buena salsa de tomate, según Narda Lepes.
Cómo hacer una buena salsa de tomate, según Narda Lepes. Video: Instagram/somosgelatina

Los tips de Narda Lepes para resolver un plato clásico rápidamente

Uno de los principales consejos de Narda Lepes es evitar pasos innecesarios. La chef propone incorporar todos los ingredientes en una olla fría y comenzar la cocción a fuego mínimo, sin necesidad de dorar previamente la cebolla.

Paso a paso

  1. Colocar el puré de tomate, la manteca y la media cebolla pelada en una cacerola fría.
  2. Agregar sal, pimienta y, si se desea, unas hojas de albahaca.
  3. Encender la hornalla y mantener el fuego al mínimo.
  4. Tapar parcialmente la olla para permitir que salga parte del vapor.
  5. Dejar cocinar durante aproximadamente 25 minutos, sin necesidad de revolver constantemente.
  6. Comprobar si la cebolla está cocida y si la grasa de la manteca aparece en la superficie.
  7. Si todavía necesita cocción, mantenerla al fuego durante otros 10 minutos.

Una vez terminada, la salsa puede incorporarse directamente a una pasta recién cocida o dividirse en porciones para utilizar en otras comidas.

RecetaNarda Lepes
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