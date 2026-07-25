Cuánto cuesta un bife de chorizo mariposa en La Cabrera de Palermo en 2026

La carne sigue siendo el corazón de la gastronomía argentina y, entre las parrillas más reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires, La Cabrera se consolidó como un clásico indiscutido, ubicada en el barrio de Palermo.
Uno de los platos más buscados de la carta es el bife de chorizo mariposa Large, un corte de 800 gramos pensado para compartir o para quienes buscan una porción abundante. Según la carta vigente en 2026, este plato tuvo un precio de $92.200.
Cuánto costaron los principales cortes de carne en La Cabrera en 2026
Además del bife de chorizo mariposa, La Cabrera ofreció una amplia variedad de opciones para los amantes de la carne. Estos fueron algunos de los valores destacados de la carta:
- Asado americano (1 kg): $76.600
- Asado seleccionado a 6 costillas: $105.900
- Bife de chorizo de pastura: $100.500
- Bife de chorizo Large (800 g): $92.200
- Bife de chorizo mariposa Large (800 g): $92.200
- Bife de chorizo Medium (400 g): $69.300
- Bife de chorizo Roquefort (400 g): $75.300
- T-Bone (800 g): $93.300
- Tomahawk: $106.200
- Lomo Grille: $96.300
- Lomo Napolitano con huevo: $106.900
- Medio asado del centro: $79.500
- Media entraña: $73.200
- Medio lomo Grille: $74.200
- Medio ojo de bife (400 g): $68.700
Cada uno de estos platos se sirvió acompañado por una selección de pequeñas guarniciones, entre las que se destacaron purés, vegetales, ensaladas y distintas salsas, una de las marcas registradas del restaurante.
La Cabrera: tradición y calidad en el corazón de Palermo
Con más de veinte años de historia, La Cabrera se posicionó como una de las parrillas más reconocidas de Palermo y una referencia para quienes buscan probar cortes tradicionales argentinos en un entorno gastronómico de primer nivel.
La propuesta del restaurante combina carnes de alta calidad con una presentación distintiva: cada plato llega a la mesa con múltiples acompañamientos servidos en pequeñas porciones, lo que refuerza la experiencia y el atractivo para quienes visitan el local.