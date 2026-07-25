Cuánto cuesta un bife de chorizo mariposa en La Cabrera de Palermo en 2026

El precio del bife de chorizo mariposa. Foto: Gemini

La carne sigue siendo el corazón de la gastronomía argentina y, entre las parrillas más reconocidas de la Ciudad de Buenos Aires, La Cabrera se consolidó como un clásico indiscutido, ubicada en el barrio de Palermo.

Uno de los platos más buscados de la carta es el bife de chorizo mariposa Large, un corte de 800 gramos pensado para compartir o para quienes buscan una porción abundante. Según la carta vigente en 2026, este plato tuvo un precio de $92.200.

Comer en La Cabrera. Foto: Google - La Cabrera

Cuánto costaron los principales cortes de carne en La Cabrera en 2026

Además del bife de chorizo mariposa, La Cabrera ofreció una amplia variedad de opciones para los amantes de la carne. Estos fueron algunos de los valores destacados de la carta:

Asado americano (1 kg): $76.600

Asado seleccionado a 6 costillas: $105.900

Bife de chorizo de pastura: $100.500

Bife de chorizo Large (800 g): $92.200

Bife de chorizo mariposa Large (800 g): $92.200

Bife de chorizo Medium (400 g): $69.300

Bife de chorizo Roquefort (400 g): $75.300

T-Bone (800 g): $93.300

Tomahawk: $106.200

Lomo Grille: $96.300

Lomo Napolitano con huevo: $106.900

Medio asado del centro: $79.500

Media entraña: $73.200

Medio lomo Grille: $74.200

Medio ojo de bife (400 g): $68.700

Cada uno de estos platos se sirvió acompañado por una selección de pequeñas guarniciones, entre las que se destacaron purés, vegetales, ensaladas y distintas salsas, una de las marcas registradas del restaurante.

La Cabrera: tradición y calidad en el corazón de Palermo

Con más de veinte años de historia, La Cabrera se posicionó como una de las parrillas más reconocidas de Palermo y una referencia para quienes buscan probar cortes tradicionales argentinos en un entorno gastronómico de primer nivel.

La propuesta del restaurante combina carnes de alta calidad con una presentación distintiva: cada plato llega a la mesa con múltiples acompañamientos servidos en pequeñas porciones, lo que refuerza la experiencia y el atractivo para quienes visitan el local.