Moda y Navidad 2025: los accesorios que enaltecerán los looks y son tendencia para esta temporada

Moda y tendencia 2025. Foto: Freepik.

Los accesorios que marcan tendencia esta Navidad 2025 ya forman parte de los looks clave y lo más interesante es que muchos de estos estilos no se limitan a la temporada festiva, sino que prometen seguir vigentes en el armario durante todo el año.

Navidad 2025: los accesorios tendencia para esta temporada

El bolso sobre el cinturón (“bag-on-a-belt”) que es una de las apuestas más comentadas para esta Navidad, la mini bolsa que se incorpora al cinturón, de modo que se lleva a la cintura como si fuera parte del outfit y no solo del look.

Tendencias 2026. Foto: Redes Sociales

Este accesorio tiene como funcionalidad dejar las manos libres, además puede usarse tanto de día como de noche.

Por otro lado, es versátil ya que se puede usar desde looks urbanos hasta salidas más formales y su formato innovador la convierte en un “nuevo clásico” en aquel tipo de accesorios que trascienden una sola temporada.

En segundo lugar, están los Cinturones XL o de presencia destacada, este no es solo práctico, sino que es un accesorio protagonista. Las pasarelas de la primavera/verano 2026 mostraron cinturones muy visibles, anchos o con hebillas grandes.

Tendencias 2026. Foto: Redes Sociales

Estos cinturones ayudan a definir la silueta, en una época donde se mezclan formas holgadas y ceñidas, puede llevarse con un vestido, un blazer o un jeans y cambia completamente el look.

En tercer lugar, están las gafas de sol con detalles inesperados que no basta con un diseño clásico, los marcos y lentes presentan cortes, colores o formas que llaman la atención.

Tendencias 2026. Foto: Redes Sociales

También están los collares colgantes o estilo “pendiente grande”, aquí la joyería se inclina nuevamente hacia piezas que cuelgan, que se notan, que tienen presencia.

Tendencias 2026. Foto: Redes Sociales

Este accesorio puede servir para elevar un look básico o para combinar con algo más elaborado y no depende tanto de la ropa, sino de la pieza en sí, lo que le da mayor tiempo de vida útil en el ropero.

En quinto lugar, están los bolsos de gran tamaño o sobres “suaves” para la noche, la dualidad de “bolso grande para todo” y “pouch pequeño para salida” aparece fuerte en las predicciones.

Bolso de gran tamaño. Foto: freepik

Por último, las texturas y materiales que suman valor táctil, estos accesorios ya no solo suman al look visualmente, sus formas hacen que el accesorio “hable” por sí mismo.

Los materiales de calidad y diseño diferenciado suelen evitar la obsolescencia rápida, además, cuando la textura es parte clave del diseño, el accesorio trasciende la moda rápida y puede “vivir” varias temporadas si se cuida.