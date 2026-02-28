Cortes de pelo, cabello. Foto: IA/Canal 26

Uno de los grandes secretos de belleza es, sin duda, realizarse un corte de pelo que vaya con nuestra personalidad y que, además, nos quite algunos años. Sin esfuerzos ni pasar por el bisturí, es posible rejuvenecer el rostro con un corte que sea fácil de mantener, favorezca las facciones y acompañe el paso del tiempo con naturalidad.

A partir de los 50, el pelo se convierte en un gran aliado para sacarle años a la cara, suavizar arrugas y aportar luz. Por este motivo, los estilistas franceses tienen su propio as bajo la manga y apuestan por cortes estratégicos, llenos de movimiento y sin rigidez, realzando la belleza natural, sin caer en excesos ni en costosos tratamientos estéticos.

Corte de pelo Foto: Freepik

Cortes ideales para los 50 años: 5 ideas que ayudan a rejuvenecer el rostro y suavizar la mirada

Bob desfilado a la altura del mentón

El bob es un clásico francés que nunca falla. En su versión desfilada y ligeramente irregular, ayuda a suavizar el contorno del rostro y a disimular líneas de expresión en la zona de la mandíbula y el cuello. Aporta frescura, movimiento y un aire moderno sin esfuerzo. Ideal para quienes buscan un cambio elegante pero fácil de peinar.

Corte bob a la altura del mentón Foto: Pinterest.

Corte midi con capas suaves

El largo midi, a la altura de los hombros o un poco más abajo, es uno de los favoritos de las francesas de más de 50. Las capas suaves enmarcan el rostro, aportan volumen y evitan el efecto “cara tirante”. Este corte rejuvenece porque acompaña el movimiento natural del cabello y resta dureza a los rasgos.

Pixie largo y despeinado

Lejos del pixie rígido, las francesas optan por versiones más largas y desestructuradas. Este tipo de corte ilumina el rostro, resalta los pómulos y desvía la atención de las arrugas del contorno de ojos y la frente. Es una opción ideal para quienes buscan practicidad sin resignar estilo.

Flequillo cortina o ladeado

El flequillo es uno de los grandes aliados para disimular arrugas, especialmente en la frente. El favorito en Francia es el flequillo cortina o ladeado, ligero y con movimiento. Este detalle enmarca la mirada, suaviza las facciones y aporta un efecto rejuvenecedor inmediato sin resultar artificial.

La tendencia del flequillo en las celebridades Foto: Instagram

Melena corta con textura natural

Las melenas cortas, con textura y un acabado natural, son un sello del estilo francés. Nada de peinados rígidos o excesivamente pulidos: el objetivo es que el cabello acompañe el rostro de forma relajada. Este tipo de corte aporta volumen, frescura y un aspecto más joven y actual.