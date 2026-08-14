El Camino del Dulce de Leche: el pueblito a 90 kilómetros de CABA que ofrece una escapada dulce e irresistible

Dulce de leche Foto: Obra Don Bosco

Uribelarrea no es solo una postal de fin de semana. Detrás de sus fachadas antiguas, sus esquinas de almacén y su ritmo calmo, late una historia profundamente vinculada al campo, la producción lechera y las familias inmigrantes que hicieron crecer a la región.

Fundado en 1890 por Miguel Nemesio de Uribelarrea, el pueblo nació con espíritu agrícola y fue diseñado con una planificación urbana particular, donde la Plaza Centenario se convirtió en el corazón de la vida social.

Con el paso de los años, ese pequeño paraje del partido de Cañuelas se transformó en un punto clave del interior bonaerense. La llegada del ferrocarril en 1892 conectó al pueblo con Cañuelas y Lobos, impulsó el movimiento de mercaderías, acercó visitantes y permitió que la producción rural creciera con una fuerza que todavía hoy se recuerda en cada relato local.

El Camino del Dulce de Leche, una experiencia para viajar al pasado

Con esa identidad como punto de partida, emprendimientos locales, la Asociación de Turismo de Uribelarrea y el Colegio Salesiano Don Bosco presentan El Camino del Dulce de Leche, un circuito turístico que propone recorrer lugares emblemáticos relacionados con la tradición lechera de la zona.

La actividad se realizará el lunes 17 de agosto en modalidad caravana, por lo que cada participante podrá hacer el recorrido en su propio vehículo, acompañado por un guía coordinador.

Dulce de leche Foto: El Palenque

La propuesta no se limita a una degustación. El recorrido busca reconstruir una parte esencial de la memoria productiva de Uribelarrea, cuando el pueblo llegó a ser un verdadero polo lechero con más de 50 tambos y varias queserías.

Durante las décadas del 30 y el 40, la actividad alcanzó su mayor esplendor, impulsada en gran medida por familias vascas e italianas que encontraron en estas tierras un lugar para trabajar, producir y echar raíces.

De los tambos a las queserías: la época dorada de Uribelarrea

La historia lechera de Uribelarrea tuvo nombres propios. Entre los tambos más destacados de aquella época aparecen los de Pedro Alberdín, Pedro Bastiano, Juan Castelli, Nicolás Camino, Juan Caeiro, Serafín Díaz, Roberto Etchevers, Selin L. Gilly, Bernardo Iribarne, José Mariscotti, Rufino Meana, Luis Márquez, Rogelio S. Moore, Ventura Pellucchi, Panza Hermanos, Pedro Spinelli y Filadelfio Villamayor.

También hubo fábricas de queso que marcaron una era. Según datos históricos, se destacaban establecimientos como el de Pablo Autilio, la Cooperativa de Tamberos y Melano & Pettigiani, con producciones que llegaban a miles de litros diarios según la temporada.

Esa capacidad industrial explica por qué Cañuelas y Uribelarrea quedaron tan asociadas a la leche, el queso y el dulce de leche, tres sabores que forman parte de la identidad bonaerense.

Valle de Goñi, Don Bosco y una tradición que sigue viva

Una de las primeras paradas del recorrido será Valle de Goñi, un tambo caprino donde los visitantes podrán conocer de cerca el trabajo diario con los animales, el proceso de elaboración del dulce de leche de cabra y participar de una charla con degustación.

La experiencia apunta a mostrar que la tradición no quedó congelada en el pasado, sino que se reinventó con nuevas propuestas productivas y turísticas.

Uribelarrea, Buenos Aires. Foto: Expedia

Otro de los momentos más esperados será la visita al Colegio Salesiano Don Bosco, una institución clave en la historia del pueblo. Fundada el 26 de enero de 1894, la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco es considerada la primera de su tipo en la Argentina y desde hace más de un siglo combina educación, producción y vida rural.

Allí, los estudiantes elaboran dulce de leche, quesos, chacinados, mermeladas y otros productos como parte de su formación técnica, manteniendo vivo un saber que pasa de generación en generación.

Cañuelas, Rosas, Lavalle y la leyenda del dulce de leche

El atractivo del circuito también se apoya en una de las leyendas gastronómicas más repetidas del país. Según el relato popular, el dulce de leche habría nacido por accidente en 1829, durante el encuentro entre Juan Manuel de Rosas y Juan Galo de Lavalle en la estancia La Caledonia, en Cañuelas, donde se firmó el histórico Pacto de Cañuelas.

La historia cuenta que una criada dejó leche con azúcar al fuego y, al volver, encontró una preparación espesa, marrón y dulce que terminó fascinando a los protagonistas.

Dulce de leche Foto: Obra Don Bosco

Aunque la receta tiene distintas versiones y antecedentes en otras regiones, Cañuelas conserva un lugar especial en el imaginario argentino gracias a esa leyenda y a otro dato fundamental: La Martona, fundada por Vicente Casares, fue una de las grandes pioneras de la industria láctea argentina y ayudó a instalar el dulce de leche de manera masiva en la mesa nacional.

Cuándo se hace y cómo participar

El Camino del Dulce de Leche se realizará el lunes 17 de agosto. La modalidad será en caravana, con vehículo propio, y todos los participantes recibirán un dulce de leche de regalo al finalizar la experiencia.

El valor informado es de $39.900 por persona, con cupos limitados y participación únicamente con reserva previa. Las reservas se realizan por WhatsApp al 02226 502952.

En tiempos donde muchos buscan escapadas con sentido, Uribelarrea ofrece algo más que una salida gastronómica: propone caminar la historia, probar sabores con identidad y descubrir cómo un pueblo pequeño logró convertir su pasado lechero en una experiencia turística capaz de emocionar, enseñar y tentar a cualquiera con una cucharada de dulce de leche.