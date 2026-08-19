Para qué sirve ponerle ácido cítrico a la pava eléctrica y por qué recomiendan limpiar con él en casa

El ácido cítrico puede ayudar a eliminar las incrustaciones de sarro acumuladas en el interior de la pava eléctrica. Foto: Pinterest.

La pava eléctrica es uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina. Sin embargo, el uso frecuente y la calidad del agua pueden favorecer la aparición de una capa blanquecina en el fondo y las paredes del recipiente. Para eliminarla, existe un método sencillo que utiliza ácido cítrico, un compuesto empleado como desincrustante en distintos electrodomésticos.

El sarro se forma principalmente por la acumulación de minerales presentes en el agua, especialmente calcio y magnesio. Cuando el líquido se calienta de manera repetida, parte de esos minerales puede depositarse sobre las superficies internas de la pava y formar incrustaciones.

Una limpieza periódica permite mantener la pava eléctrica libre de depósitos minerales y conservar su rendimiento. Foto: Freepik.

Además de afectar la apariencia del aparato, una acumulación importante de cal puede perjudicar su funcionamiento. Los depósitos minerales pueden dificultar la transferencia de calor y hacer que el equipo necesite más tiempo para calentar el agua. Philips, por ejemplo, señala que las incrustaciones pueden afectar la eficiencia con la que un elemento calefactor transmite el calor.

Una de las alternativas utilizadas para combatir este problema es el ácido cítrico. Se trata de un ácido de baja toxicidad que también está presente naturalmente en frutas cítricas y que puede ayudar a disolver depósitos minerales.

Adiós al sarro acumulado: qué se necesita para limpiar con ácido cítrico

Antes de comenzar, es importante consultar el manual de la pava eléctrica para comprobar qué productos recomienda el fabricante para la descalcificación. No todos los modelos tienen las mismas indicaciones y algunos requieren productos específicos.

Para realizar una limpieza sencilla se necesita:

Ácido cítrico en polvo.

Agua.

Un paño limpio y suave.

El sarro aparece por la acumulación de minerales presentes en el agua, especialmente calcio y magnesio. Foto: Pinterest.

El ácido cítrico actúa sobre las incrustaciones minerales y facilita su desprendimiento, por lo que no es necesario recurrir a elementos abrasivos para raspar el interior. Además, es importante evitar estropajos metálicos o productos agresivos que puedan dañar las superficies internas.

Paso a paso: cómo realizar la limpieza de la pava eléctrica

El procedimiento es sencillo, aunque debe adaptarse a las instrucciones específicas de cada aparato.

Desenchufar la pava: antes de manipularla o vaciarla, asegurarse de que esté apagada y desconectada de la corriente. Preparar la solución: colocar agua en la pava y agregar ácido cítrico en la proporción indicada por el fabricante del electrodoméstico o del desincrustante. Poner en marcha el aparato solo si el manual lo permite: algunos equipos contemplan que la solución descalcificante se caliente, mientras que otros indican dejarla actuar sin encender el aparato. Por eso, este paso depende del modelo. Dejar actuar la solución: una vez finalizado el proceso recomendado, dejar reposar la mezcla durante el tiempo indicado para que el ácido cítrico pueda actuar sobre las incrustaciones. Vaciar la pava: descartar completamente la solución una vez terminado el proceso. Enjuagar varias veces: llenar y vaciar el recipiente con agua limpia para eliminar cualquier resto del producto. Realizar un hervor con agua limpia: como medida adicional, podés hervir agua limpia y descartarla antes de volver a utilizar la pava para preparar bebidas.

La solución de ácido cítrico y agua actúa sobre las incrustaciones y facilita su desprendimiento. Foto: Unsplash.

El resultado dependerá de la cantidad de sarro acumulado y de la dureza del agua. En algunos casos puede ser necesario repetir el procedimiento. Nunca mezclar ácido cítrico con lavandina u otros productos de limpieza. Los ácidos pueden reaccionar con productos que contienen hipoclorito y generar gases irritantes y potencialmente peligrosos.

Qué problemas puede provocar la acumulación de sarro

Una pequeña cantidad de sarro no necesariamente significa que la pava vaya a dejar de funcionar. Sin embargo, cuando las incrustaciones se acumulan, pueden afectar el rendimiento del aparato.

Entre las consecuencias posibles se encuentran:

Mayor tiempo de calentamiento.

Menor eficiencia en la transferencia del calor.

Ruidos durante el funcionamiento.

Acumulación de pequeños restos minerales.

Mayor desgaste del sistema de calentamiento.

La descalcificación periódica ayuda a mantener el electrodoméstico en mejores condiciones de funcionamiento.

Además de la pava eléctrica, el ácido cítrico puede utilizarse para combatir depósitos de cal en distintos elementos del hogar. Foto: Pinterest.

Cómo prevenir que el sarro vuelva a aparecer

Además de realizar una limpieza periódica, algunos hábitos pueden ayudar a reducir la acumulación de minerales.

Vaciar la pava después de usarla: dejar agua durante largos períodos puede favorecer la formación de depósitos. Utilizar agua filtrada: si el agua de la zona es dura, utilizar agua con menor concentración de minerales puede ayudar a disminuir las incrustaciones. Revisar el interior con frecuencia: detectar pequeñas manchas blancas permite realizar la limpieza antes de que la capa de sarro se vuelva más difícil de eliminar. Respetar las recomendaciones del fabricante: la frecuencia de descalcificación y los productos permitidos pueden variar según el modelo.

Más allá de la pava: para qué sirve el ácido cítrico en la limpieza del hogar

El ácido cítrico no se utiliza únicamente para combatir el sarro de las pavas eléctricas. Por sus propiedades, también puede emplearse como desincrustante en distintas superficies y electrodomésticos, siempre que el material sea compatible y se respeten las indicaciones del fabricante.

Entre sus usos habituales se encuentran:

Eliminar depósitos de cal: puede utilizarse para combatir manchas de agua dura y acumulaciones minerales en determinadas superficies. Descalcificar electrodomésticos: algunos fabricantes recomiendan productos a base de ácido cítrico para eliminar incrustaciones en aparatos que trabajan con agua. Limpiar cafeteras y hervidores: determinados equipos admiten soluciones descalcificantes a base de ácido cítrico para eliminar depósitos minerales. Remover manchas minerales: su acción ácida puede ayudar a desprender algunas manchas provocadas por agua dura.

Sin embargo, no debe utilizarse indiscriminadamente sobre cualquier superficie. Los productos ácidos pueden dañar determinados materiales y acabados, por lo que siempre es conveniente consultar las recomendaciones del fabricante y probar primero en una zona poco visible.