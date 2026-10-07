Escándalo en un colegio de Lomas: denuncian que alumnos crearon y difundieron imágenes sexuales de sus compañeras. Foto: Unsplash

Padres y estudiantes realizaron una sentada frente al Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, luego de que trascendiera una denuncia por la creación, difusión y presunta venta de imágenes falsas de alumnas modificadas mediante inteligencia artificial.

Según relataron las familias, las imágenes habrían sido elaboradas a partir de fotografías de aproximadamente 40 alumnas de la institución y posteriormente difundidas a través de distintas plataformas.

La situación generó preocupación entre las estudiantes y sus familias, que reclamaron respuestas a las autoridades y medidas concretas frente a los alumnos señalados.

Qué denunciaron las familias sobre las imágenes falsas de las alumnas

De acuerdo con el testimonio de una de las madres, las familias tomaron conocimiento de lo ocurrido a través de los propios estudiantes.

La mujer aseguró que el colegio habría conocido el episodio con anterioridad y cuestionó la respuesta adoptada inicialmente por la institución.

“Nosotros nos enteramos por los chicos, pero supuestamente el colegio lo sabe desde hace un mes. En vez de llamarnos a los papás, decidió encubrirlos, ocultar esta información”, sostuvo en declaraciones a TN.

Según su relato, el material no habría permanecido dentro de un grupo privado. La madre denunció que las imágenes habrían sido compartidas con estudiantes de otros colegios y que algunas habrían sido publicadas en páginas de contenido para adultos utilizando los nombres de las alumnas.

Protestas por el caso en el colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora. Foto: InfoRegion

La fuerte acusación de una madre contra el colegio

Uno de los principales reclamos de las familias está relacionado con la manera en que la institución habría actuado una vez que tomó conocimiento de la situación. Según denunciaron, la medida adoptada contra los alumnos involucrados habría sido inicialmente una nota en el cuaderno de comunicaciones.

Las familias consideran insuficiente esa respuesta y reclaman que se investigue quiénes participaron de la creación, circulación y eventual comercialización del material. “Había una logística para realizar esto que es hasta perverso, con sus propias compañeras”, expresó Micaela al referirse al uso de herramientas de inteligencia artificial.

La madre también manifestó su preocupación por el alcance que pudo haber tenido la difusión: “No sabemos hasta dónde llegó”.

Cómo se habría conocido el caso y qué reclaman los padres

De acuerdo con el testimonio de las familias, la dirección del establecimiento les informó que se había enterado de la situación durante el jueves. Sin embargo, los padres sostienen que el colegio habría tenido conocimiento del episodio desde antes.

La madre contó que intentaron solicitar una reunión con las autoridades, pero que inicialmente no fueron recibidos. “Pedimos una reunión y nos dijeron que no nos iban a atender porque no tenían tiempo”, relató.

También cuestionó el manejo de la situación con las alumnas afectadas. Según afirmó, algunas estudiantes habrían sido instadas a guardar silencio mientras atravesaban momentos de angustia.

“Es un peligro. Un colegio no te está comunicando lo que está pasando, ¿cómo puedo así ayudar a mi hija?”, planteó.