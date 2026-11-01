Por qué muchos jardineros recomiendan espolvorear bicarbonato de sodio en la tierra de las plantas y para qué sirve. Foto: Foto: Gemini

El bicarbonato de sodio es un ingrediente económico y versátil que muchos incorporan en el hogar para distintos trucos caseros, y también en el cuidado de las plantas. En jardinería, algunos aficionados lo suman a sus rutinas por sus propiedades alcalinas y su posible efecto para controlar ciertos hongos y microorganismos.

Sin embargo, no es un fertilizante ni un producto para usar de manera habitual en todas las macetas. Si se aplica en exceso, puede modificar las condiciones del suelo y terminar perjudicando las raíces.

Qué función cumple el bicarbonato en la tierra de las plantas

Uno de los principales motivos para usar bicarbonato en el jardín es su capacidad para modificar el pH del sustrato. Al ser una sustancia alcalina, puede elevar el pH y crear un ambiente menos favorable para algunos hongos.

Se lo suele mencionar en recetas caseras para combatir el oídio, una enfermedad que se reconoce por el polvillo blanco que aparece sobre hojas y tallos. En estos casos, la aplicación se realiza sobre las partes afectadas, usando soluciones diluidas, y no directamente sobre la tierra. Su efectividad es limitada y depende tanto del tipo de hongo como de las condiciones ambientales.

Bicarbonato de sodio. Foto: Unsplash

Cómo usar el bicarbonato de sodio sin dañar las plantas

Si se decide probar este ingrediente en el jardín, es clave hacerlo con moderación y considerar las necesidades de cada especie. No todas las plantas toleran los mismos niveles de alcalinidad: algunas prefieren suelos ligeramente ácidos y pueden deteriorarse si el pH se modifica demasiado.

Antes de incorporar bicarbonato a una maceta o al jardín, conviene tener en cuenta estas precauciones:

Usar cantidades pequeñas y evitar aplicaciones frecuentes.

No emplearlo como fertilizante, ya que no aporta nutrientes esenciales .

Controlar el pH del sustrato , porque puede dificultar la absorción de algunos nutrientes.

Evitar la acumulación de sodio, ya que las sales pueden dañar las raíces.

Probar primero en una zona pequeña para ver cómo responde la planta.

Identificar el problema antes de aplicar cualquier preparado: si hay hongos, manchas o plagas, es importante reconocer el origen y elegir el tratamiento adecuado.

En qué plantas conviene evitar el bicarbonato

Algunas especies necesitan condiciones de suelo muy específicas para crecer bien. Las plantas acidófilas, como las hortensias, azaleas, gardenias y camelias, requieren sustratos con un pH bajo y pueden verse perjudicadas si se les agrega una sustancia alcalina como el bicarbonato.

En estos casos, lo mejor es evitar el bicarbonato y mantener la acidez que cada especie necesita.

El bicarbonato de sodio puede ser útil en usos puntuales, sobre todo en preparados contra hongos, pero no conviene espolvorearlo de manera rutinaria sobre la tierra. La clave está en conocer las necesidades de cada planta y evitar que las sales se acumulen en el sustrato.