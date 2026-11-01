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Un jardinero explica por qué conviene colocar piñas de pino alrededor de las plantas

Esta técnica permite conservar la humedad del suelo y proteger las raíces, además de aprovechar un material que suele descartarse.

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Un jardinero explica por qué conviene colocar piñas de pino alrededor de las plantas
Un jardinero explica por qué conviene colocar piñas de pino alrededor de las plantas Foto: Gemini
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Las piñas de pino que muchas veces se juntan en paseos por parques o jardines suelen terminar como adorno o en la basura. Sin embargo, un uso poco conocido puede darles una segunda vida: colocarlas sobre la tierra alrededor de las plantas ayuda a proteger el suelo y conservar la humedad, según explican especialistas en jardinería.

Esta práctica se conoce como mulching o acolchado y consiste en cubrir la superficie de la tierra con materiales orgánicos. De acuerdo con una respuesta publicada en la plataforma Ask Extension de los servicios de extensión universitaria de Estados Unidos, las piñas de pino pueden aprovecharse de esta manera. La especialista Linda J. Brewer recomienda usarlas sobre la superficie y, si es posible, triturarlas para facilitar su aplicación.

Para qué sirve poner piñas de pino en el jardín

Uno de los principales beneficios de esta cobertura es que ayuda a reducir la evaporación del agua. Al cubrir la tierra, disminuye la exposición directa al sol y permite que la humedad se conserve por más tiempo, algo clave en los días de calor cuando el sustrato pierde agua rápidamente.

Además, el acolchado con piñas de pino puede dificultar el crecimiento de malezas, ya que reduce la cantidad de luz que llega al suelo. También protege la tierra del impacto directo de la lluvia y ayuda a disminuir la erosión.

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Los beneficios de usar piñas de pino en el jardín para conservar la humedad
Los beneficios de usar piñas de pino en el jardín para conservar la humedad Foto: Gemini

Según la Universidad de Florida, los materiales orgánicos usados como cobertura ayudan a regular la temperatura del suelo, conservar la humedad y reducir la aparición de malezas. Entre los recomendados están la corteza de pino, las hojas y otros restos vegetales.

Cómo usar las piñas de pino sin dañar las plantas

Antes de colocarlas, es importante limpiar bien las piñas y asegurarse de que estén secas. Se pueden usar enteras como cobertura decorativa, aunque triturarlas permite distribuirlas de manera más uniforme y mejora su función como acolchado.

Un punto clave es no mezclarlas directamente con la tierra. Según la especialista consultada por Ask Extension, las piñas se descomponen muy lentamente y, durante ese proceso, pueden competir con las plantas por el nitrógeno del suelo. Por eso, conviene dejarlas en la superficie y evitar incorporarlas al sustrato.

También es fundamental dejar libre el espacio inmediato alrededor de los tallos y troncos. La Universidad de Maryland advierte que el acolchado no debe estar en contacto directo con la base de las plantas, ya que la acumulación de humedad puede favorecer problemas de pudrición.

Un recurso natural para aprovechar en el jardín

De esta manera, las piñas de pino pueden convertirse en un recurso natural y práctico para el jardín. Si bien no reemplazan el riego, el abono ni los cuidados específicos de cada especie, permiten reutilizar un material que suele descartarse y sumar protección al suelo de forma sencilla.

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