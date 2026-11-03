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Un jardinero experto en paisajismo advierte: “Para lograr una buena floración en la Santa Rita, hay que tener en cuenta la orientación, el estrés hídrico y la poda”

Un paisajista explicó cuáles son los cuidados necesarios para que la planta crezca fuerte y sana durante toda la temporada.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Planta Santa Rita sobre una pared.
Como cuidar una Santa Rita Foto: Google Gemini.
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La Santa Rita es una de las plantas trepadoras más elegidas para decorar jardines, patios, terrazas y balcones gracias a sus flores llamativas, sus colores intensos y su capacidad de transformar cualquier espacio exterior. Y aunque conseguir una floración abundante es fácil, no alcanza solamente con regarlas.

Con la llegada de la primavera, el experto en paisajismo Diego González Pondal compartió en su cuenta de Instagram (@diegogpondal) algunos factores que son fundamentales para estimular la aparición de las flores: la orientación, el estrés hídrico y la poda. Si bien parece un pequeño cambio, según el experto pueden significar una diferencia grande en el desarrollo de la planta.

La Santa Rita necesita sol directo, riego moderado y podas periódicas
La Santa Rita necesita sol directo, riego moderado y podas periódicas para conseguir una floración abundante y llenar de color jardines, patios y balcones. Foto: Pinterest

Qué se necesita para conseguir una buena floración en la Santa Rita, según un jardinero experto en paisajismo

El primer aspecto que hay que considerar es la exposición solar. La Santa Rita, también conocida como bugambilia o Bougainvillea, necesita recibir abundante luz natural para desarrollarse y producir flores. Por eso, lo recomendable es ubicarla en un sector donde tenga varias horas de sol directo durante el día.

En este sentido, Gonzalez Pondal señaló que una orientación hacia el norte o noroeste permite aprovechar mejor la exposición solar. Esta condición favorece su crecimiento y ayuda a conseguir una floración más intensa.

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El segundo factor es el estrés hídrico. Y aunque pueda parecer contradictorio, la Santa Rita no necesita de un riego abundante para florecer, sino que necesita recibir poca agua para desarrollar su follaje y su floración. La recomendación el paisajista, es moderar el riego y evitar que el sustrato permanezca encharcado. El jardinero explicó que, en su propio terreno, ubicó la planta en una zona elevada, cerca de la casa y sin riego directo, para aprovechar el drenaje natural del suelo.

La Santa Rita necesita sol directo, riego moderado y podas periódicas
La Santa Rita necesita sol directo, riego moderado y podas periódicas para conseguir una floración abundante y llenar de color jardines, patios y balcones. Foto: Pinterest

Por último, la poda cumple un papel fundamental. La Santa Rita florece sobre ramas nuevas, por lo que mantener una poda periódica ayuda a renovar su estructura y estimular la aparición de nuevos brotes.

De esta manera, la combinación de sol directo, riego moderado y poda continua permite crear mejores condiciones para que la planta despliegue sus características flores de colores vibrantes.

Santa Rita en maceta: cuidados y consejos para que tu planta crezca fuerte y sana

Esta planta ornamental también puede cultivarse en macetas, una alternativa ideal para quienes tienen balcones, terrazas o patios pequeños. Sin embargo, para que crezca saludable y consiga una buena floración, es importante prestar atención a algunas condiciones.

  • Elegir una maceta adecuada: debe tener buen tamaño y orificios de drenaje para evitar que el agua se acumule alrededor de las raíces.
  • Utilizar un sustrato con buen drenaje: conviene elegir una mezcla liviana que permita evacuar el exceso de humedad.
  • Buscar una ubicación soleada: lo ideal es colocarla en un balcón o terraza donde reciba varias horas de luz solar directa.
  • Controlar el riego: necesita agua, especialmente durante los períodos de calor, pero hay que evitar los excesos. Es recomendable comprobar la humedad del sustrato antes de volver a regar.
  • Realizar podas periódicas: retirar las ramas secas y controlar el crecimiento ayuda a mantener su forma y favorece la renovación de brotes.
  • Incorporar un tutor o soporte: al ser una planta trepadora, puede aprovechar una estructura para desarrollarse en altura y cubrir paredes, rejas o barandas.
La Santa Rita necesita sol directo, riego moderado y podas periódicas
La Santa Rita necesita sol directo, riego moderado y podas periódicas para conseguir una floración abundante y llenar de color jardines, patios y balcones. Foto: Pinterest

Con estos cuidados, la Santa Rita puede adaptarse a espacios reducidos y convertirse en una protagonista del jardín o el balcón. La clave está en encontrar el equilibrio entre la exposición solar, la humedad y el mantenimiento para favorecer su floración sin perjudicar su desarrollo.

PlantasJardínPrimavera
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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