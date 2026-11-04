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Ni fertilizantes ni productos químicos: el ingrediente de cocina que puede ayudar a cuidar el lirio de paz

Se trata de un producto habitual que esconde una propiedad increíble para el cuidado de las plantas. Cómo aprovecharla y qué precauciones tomar.

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Lirio de la paz.
Lirio de la paz. Foto: Freepik.
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El lirio de la paz, también conocido como Spathiphyllum, es una de las plantas más elegidas por sus grandes hojas verdes y brillantes y sus características flores blancas que iluminan cualquier ambiente. Y aunque no requiere de cuidados demasiado complejos, lo cierto es que necesita ciertas condiciones para mantener saludable la planta y evitar la aparición de hongos.

Este truco es uno de los mejores guardados por los amantes de la jardinería: rociar en el sustrato canela en polvo. Este famoso condimento contiene compuestos con propiedades antifúngicas que despertaron el interés de investigadores y aficionados a las plantas. Sin embargo, los expertos en botánica insisten en que su aplicación debe ser moderada y no reemplaza los cuidados básicos.

Lirio de la paz Foto: Pinterest.

Lirio de la paz: qué efectos tiene la canela en el sustrato de la planta

La principal propiedad de la canela que interesa en la jardinería es su potencial antifúngico, es decir que sus componentes pueden dificultar el desarrollo de hongos, que pueden afectar poderosamente este tipo de plantas.

Al respecto, un estudio publicado en el European Journal of Plant Pathology evaluó el uso de canela en polvo y sus preparados acuosos para controlar el hongo Botrytis cinerea, responsable del moho gris. Los investigadores observaron resultados positivos, especialmente al utilizar filtrados de canela en plantas de tomate.

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Este hallazgo permite comprender por qué el ingrediente se utiliza como alternativa natural en algunos cuidados de jardinería. No obstante, es importante aclarar que la investigación no se realizó sobre lirios de paz, por lo que no demuestra que espolvorear canela en su tierra prevenga enfermedades.

Lirio rociado con canela
Lirio rociado con canela Foto: gemini ia

Paso a paso: cómo aplicar canela en el lirio de paz sin dañarlo

Si bien la canela tiene propiedades antihongos en las plantas, es importante realizar bien los pasos para evitar complicaciones a la hora de cuidar el lirio:

  • Revisá el estado de la planta: observá las hojas y la superficie del sustrato para detectar manchas, humedad excesiva o signos de hongos.
  • Retirá los restos vegetales: quitá las hojas secas y los restos orgánicos de la superficie de la maceta con herramientas limpias.
  • Evitá colocar grandes cantidades: no cubras la tierra con una capa de canela ni la mezcles profundamente con el sustrato.
  • No la apliques sobre las hojas: el polvo puede acumularse y no es necesario para el cuidado habitual de la planta.
  • Controlá la evolución: observá si aparecen cambios en las hojas o en la superficie de la tierra y suspendé su uso si notás alguna reacción desfavorable.

Un consejo importante: para mantener el lirio de paz saludable, es mucho más efectivo evitar el encharcamiento, utilizar una maceta con buen drenaje y proporcionarle luz indirecta. La canela no reemplaza un tratamiento fungicida cuando existe una infección.

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