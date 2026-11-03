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Con sólo una bolsa y un poco de agua: el método recomendado por los jardineros para regar las plantas mientras estás de viaje

Se trata de un método sencillo para conservar la humedad del sustrato durante una ausencia larga. ¿Cuáles son las advertencias a tener en cuenta?

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Como regar las plantas cuando estamos de vacaciones
Como regar las plantas cuando estamos de vacaciones Foto: Gemini IA
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Irse de vacaciones y ausentarse por muchos días en casa suele ser una de las preocupaciones principales de los amantes de las plantas, especialmente si necesitan riegos frecuentes o si son sensibles a la falta de humedad. Y de no conseguir a nadie que vaya a regarlas, pueden comenzar a secarse y afectar su crecimiento.

Antes de planear unas vacaciones largas, es importante encontrar una alternativa para mantener las plantas hidratadas incluso cuando no estamos en casa. Por ello, Bianca, jardinera y dueña del vivero Tierra Madre Panamá Plant Boutique, contó un pequeño y sencillo truco a través de sus redes sociales (@tierramadrepanama) para que el sustrato se mantenga húmedo por mucho más tiempo.

Como regar las plantas cuando estamos de vacaciones
Como regar las plantas cuando estamos de vacaciones Foto: Gemini IA

Se trata de un recurso sencillo que permite reducir la pérdida de agua y puede resultar útil para determinadas especies, aunque es importante probarlo previamente y adaptarlo a las necesidades de cada planta.

El truco de jardinería para mantener las plantas húmedas durante las vacaciones

La propuesta consiste en utilizar una bolsa para generar un ambiente que ayude a conservar la humedad alrededor de la planta y del sustrato. Este recurso puede ser especialmente útil para algunas especies que necesitan riegos más frecuentes, como las que tienen hojas delgadas y pierden agua con mayor facilidad.

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Planta Santa Rita sobre una pared.

Sin embargo, hay una precaución importante: lo recomendable es utilizar bolsas opacas. Si se opta por una transparente, como la que aparece en el video compartido, debe mantenerse alejada del sol directo.

Esto se debe a que la exposición solar puede generar un efecto lupa y concentrar el calor en el interior, lo que podría elevar demasiado la temperatura y perjudicar las hojas. Además, es importante recordar que no todas las plantas tienen las mismas necesidades de hidratación. Algunas de hecho, toleran mejor los periodos prolongados sin agua, mientras que otras requieren mayor humedad. Por eso, este método no debe aplicarse de manera indiscriminada.

Como regar las plantas cuando estamos de vacaciones
Como regar las plantas cuando estamos de vacaciones Foto: Gemini IA

Regar las plantas incluso cuando no estamos en casa: qué cosas tener en cuenta antes de hacer el hack de la bolsa con agua

Antes de viajar, es importante comprobar cómo responde cada ejemplar a este sistema. Lo ideal es hacer una prueba algunos días antes de salir para observar si conserva la humedad adecuada y si aparecen signos de exceso de agua.

También conviene tener presentes estas recomendaciones:

  • Conocer las necesidades de cada especie: las plantas tropicales y las de hojas finas pueden necesitar más humedad que las suculentas y los cactus.
  • Evitar el sol directo: las bolsas transparentes pueden concentrar el calor y provocar daños.
  • No saturar el sustrato: el exceso de humedad puede favorecer la aparición de hongos y la pudrición de las raíces.
  • Probar el método con anticipación: permite comprobar si funciona para cada planta antes de dejarla varios días sin supervisión.

Con estas precauciones, este truco puede convertirse en una alternativa para quienes buscan cuidar sus plantas durante las vacaciones. La clave es no asumir que todas necesitan la misma cantidad de agua y adaptar cualquier método de hidratación a las características de cada especie.

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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