Por qué recomiendan frotar medio limón en la parrilla antes de poner el asado. Foto: Gemini

Antes de poner la carne sobre la parrilla, muchos asadores apelaron a un método simple y efectivo: frotar medio limón sobre los hierros. Esta técnica, que se transmite de generación en generación, aprovecha la acidez natural del limón para ayudar a desprender restos de grasa y suciedad superficial que suelen quedar de asados anteriores.

El ácido cítrico presente en el limón es conocido por su capacidad para actuar sobre depósitos y residuos, motivo por el cual se utiliza en distintos productos de limpieza. En la parrilla, este compuesto puede aflojar restos de comida pegados y reducir algunos olores persistentes, aunque su eficacia depende del nivel de suciedad y del material de los hierros.

Para qué sirve pasar limón por la parrilla antes del asado

El principal objetivo de este truco es facilitar la limpieza de la superficie antes de cocinar. Al frotar la pulpa del limón, el jugo se distribuye sobre los hierros y ayuda a remover restos adheridos.

Cómo se usa el limón para limpiar la parrilla. Foto: Unsplash.

Además, puede contribuir a disminuir los olores de comidas anteriores, aunque no reemplaza una limpieza profunda ni actúa como desinfectante. Para mantener la higiene y retirar la grasa acumulada, siempre es necesario limpiar correctamente los utensilios y las superficies.

Cómo se usa el limón para limpiar la parrilla

El procedimiento arranca retirando los restos grandes de comida y grasa con un cepillo adecuado para el material de la parrilla. Luego, se corta un limón por la mitad y se utiliza una de las partes para frotar suavemente la superficie.

Si la suciedad está muy adherida, se puede agregar sal gruesa a la pulpa del limón para lograr una textura más abrasiva. Una vez terminado, hay que retirar los restos desprendidos y limpiar la superficie con agua y el método más adecuado para el tipo de parrilla.

Es importante realizar la limpieza con la parrilla fría o apenas tibia para evitar quemaduras y salpicaduras. Antes de colocar la carne, conviene asegurarse de que no queden restos de limón, sal ni suciedad sobre los hierros.

Cuándo conviene usar este truco y cuándo no alcanza

El uso del limón es útil como complemento de mantenimiento y puede ayudar a mantener la parrilla en condiciones entre asados. Sin embargo, si hay grasa endurecida o residuos acumulados durante mucho tiempo, será necesario recurrir a una limpieza más profunda para garantizar la higiene y el sabor del asado.