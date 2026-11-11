Nació en África, fue vendido por 250 pesos y dedicó 56 años a cuidar a la Virgen de Luján: quién fue el “Abuelo de la Patria”

Negro Manuel, el primer custodio de la Virgen de Luján Foto: Argentina.gob.ar.

Mucho antes de la independencia argentina y de que existiera la Basílica de Luján, un hombre africano fue llevado al Río de la Plata contra su voluntad. Se llamaba Manuel Costa de los Ríos, aunque quedó en la memoria popular como el Negro Manuel o el “Abuelo de la Patria”. Su vida se relaciona con una de las devociones más importantes del país, pero recuerda la esclavitud durante la época colonial.

Según las reconstrucciones históricas, nació alrededor de 1604 y llegó a América dentro del comercio de personas esclavizadas. Su lugar exacto de origen sigue en investigación: se lo vinculó con Cabo Verde, aunque otros estudios señalan una región africana conocida como Costa de los Ríos. Antes de instalarse en Buenos Aires, habría pasado por Pernambuco, Brasil.

La carreta que se detuvo en 1630 y el origen de la devoción

La tradición católica sitúa un episodio en mayo de 1630, cuando una caravana transportaba dos imágenes llegadas de Brasil hacia el actual territorio de Santiago del Estero. Durante una parada cerca del río Luján, los bueyes no lograron mover una carreta. Según el relato, los viajeros retiraron una imagen de la Virgen María y entonces pudieron continuar.

El Negro Manuel, considerado el primer custodio de la patrona de los argentinos Foto: Archivo

Los presentes interpretaron lo ocurrido como una señal para dejar allí la imagen de la Inmaculada Concepción, una figura de aproximadamente 38 centímetros. El episodio pertenece a la tradición religiosa, no a hechos comprobados documentalmente. Manuel, esclavizado en el entorno de aquella estancia, quedó encargado de su cuidado: mantenía el oratorio, recibía visitantes y acompañó el crecimiento de la veneración.

La zona comenzó a recibir más fieles. La imagen fue trasladada en 1671 a tierras de Ana de Matos, quien buscaba mejores condiciones para el culto. Para entonces, Manuel llevaba décadas vinculado a la figura que se convertiría en símbolo de Luján.

Lo vendieron por 250 pesos: el documento que confirma su historia

Aunque era reconocido por su dedicación, Manuel seguía siendo considerado legalmente una propiedad. Los herederos de sus antiguos dueños reclamaron su posesión, lo que desembocó en una operación que hoy constituye una prueba documental.

El 24 de diciembre de 1674 se formalizó su venta por 250 pesos de la época a la Cofradía de Nuestra Señora de Luján. La escritura, conservada en el Archivo General de la Nación, confirma su existencia histórica y muestra cómo funcionaba la esclavitud colonial. La transferencia permitió que continuara junto a la imagen, pero no lo convirtió en un hombre libre.

Basílica de Luján. Foto: santuariodelujan.org.ar

Se le atribuye una frase que resume su devoción: “Soy de la Virgen nomás”. También existen registros con detalles de su vida. Un inventario de 1645 menciona a un Manuel Caboverde casado con una mujer criolla llamada Beatriz, aunque identificar personas en documentos de aquella época exige cautela.

Su muerte, la Basílica de Luján y el camino a la beatificación

Manuel murió hacia 1686, después de aproximadamente 56 años vinculado a la imagen. Según la tradición, fue sepultado cerca de la antigua capilla. La basílica comenzó a construirse recién en 1890, más de dos siglos después: su historia pertenece a una etapa anterior al templo actual y a la Argentina independiente.

Su figura recuperó visibilidad gracias a investigaciones históricas y al reconocimiento de la presencia afrodescendiente en la Argentina colonial. En octubre de 2025, la Arquidiócesis de Mercedes-Luján comunicó un avance en su causa de beatificación: el Vaticano había validado jurídicamente la documentación de la etapa diocesana. Esto no significa que haya sido beatificado, sino que superó una instancia de un proceso abierto.

A casi cuatro siglos de 1630, la historia del Negro Manuel sigue uniendo fe y memoria. Detrás del apodo de “Abuelo de la Patria” aparece un hombre esclavizado, cuya existencia quedó documentada y cuya labor está ligada al origen de uno de los santuarios más conocidos de la Argentina.