Javiera, viverista: “Lo que todo el mundo cree que es la flor de la Santa Rita, en realidad no lo es. Son las brácteas de la planta”

La Santa Rita necesita sol directo, riego moderado y podas periódicas para conseguir una floración abundante y llenar de color jardines, patios y balcones. Foto: Pinterest

La Santa Rita, también conocida como la buganvilla, es una de las plantas ornamentales más elegidas para decorar jardines, patios y balcones. Sus llamativos tonos en fucsia, violeta, blanco y anaranjado la convierten en una de las protagonistas de los espacios exteriores y su poco mantenimiento, en una de las favoritas de los amantes de las plantas.

Sin embargo, lo que muchas personas identifican como sus flores no es exactamente lo que parece. Javiera Klug, viverista y experta en plantas, explicó en un video publicado en su cuenta de Instagram (@lalocadelasplantas.cl) cuál es el verdadero origen de esas estructuras coloridas y qué cuidados necesita la especie para crecer con fuerza y mantener una floración abundante.

La revelación de la viverista Javiera Klug el verdadero origen de la flor de la Santa Rita

La revelación de la viverista Javiera Klug: el verdadero origen de la “flor” de la Santa Rita

Uno de los datos más curiosos de la Santa Rita tiene que ver con su floración, ya que las estructuras de colores intensos que rodean sus pequeñas flores suelen ser confundidos con pétalos, aunque en realidad, son bacterias.

Sin embargo, la experta explicó que las hojas modificadas cumplen una función fundamental para la reproducción de la planta. Según detalló la especialista, estas hojas adquieren colores llamativos para atraer a los polinizadores, ya que las verdaderas flores son pequeñas y mucho menos vistosas. Por eso, si se observa con atención la buganvilla, es posible distinguir en el centro de las brácteas las diminutas flores que participan directamente en su reproducción.

La viverista también compartió un dato sobre la pigmentación: el color intenso de estas estructuras está relacionado con pigmentos vegetales. En el video, lo vinculó con las betalaínas, una familia de pigmentos que también está presente en las remolachas.

La Santa Rita necesita sol directo, riego moderado y podas periódicas para conseguir una floración abundante y llenar de color jardines, patios y balcones. Foto: Pinterest

¿En tierra o maceta? La recomendación de la viverista sobre las buganvilias

Aunque la Santa Rita puede desarrollarse en distintos espacios, la especialista tiene una recomendación particular sobre dónde conviene cultivarla. “Yo recomiendo tener las buganvillas plantadas directo en el suelo”, señaló Klug en su video. Sin embargo, también aclaró que es posible cultivarlas en macetas siempre y cuando se tenga en cuenta el crecimiento de sus raíces.

La experta advirtió que estas plantas desarrollan un sistema radicular considerable y pueden llegar fácilmente hasta los bordes del recipiente. Y cuando el espacio comienza a resultar insuficiente, la tierra puede perder humedad con mayor rapidez y la planta puede correr riesgo de deshidratarse.

Cuidados esenciales para que tu Santa Rita crezca y dé muchas flores

Para conseguir una Santa Rita saludable y con una floración abundante, la exposición solar es uno de los factores más importantes. Klug recomendó ubicarla en un lugar donde reciba una buena cantidad de luz solar directa. “Si está en un lugar muy sombrío, te va a crecer más bien con hojas, pero es muy difícil que llegue a florecer de esta forma”, explicó la viverista.

La Santa Rita necesita sol directo para conseguir una mejor floración Foto: Pinterest

El riego también requiere atención. La especialista aconsejó esperar a que la tierra se seque entre riegos, aunque sin someter a la planta a períodos demasiado prolongados de sequía. “Lo ideal es esperar a que la tierra se seque, pero no darle períodos muy largos de sequía”, remarcó.

En ese sentido, el equilibrio es fundamental: la Santa Rita necesita buena exposición al sol, espacio suficiente para desarrollar sus raíces y un riego controlado. Con estas condiciones, puede crecer vigorosamente y lucir sus características brácteas de colores intensos.