Playa inclusiva en Mar del Plata: de cuál se trata, dónde quedan y cuáles son sus ventajas

La Municipalidad y la Seguridad de General Pueyrredón compartió un video destacando las características de sus balnearios. Mirá las imágenes.

Mar del Plata. Foto: NA/ argentina.gob.ar

En la oferta turística que Mar del Plata ofrece para sus visitantes, son cada vez más los balnearios que reacondicionan su infraestructura con el objetivo de lograr espacios accesibles para personas con movilidad reducida. Por ejemplo, Perla Norte.

“¿Sabías qué tenemos playas accesibles en la ciudad? En este reel, los chicos te cuentan todo lo que posee y su ubicación para que puedas disfrutar la playa con tranquilidad y seguridad“, comentó la Municipalidad y la Seguridad de General Pueyrredón.

Acompañado del texto, exhibieron un video, donde se pueden observar las imágenes de los progresos y las herramientas para lograr que muchas más personas puedan meterse al mar.

“En Mar del Plata trabajamos para que nuestras playas sean inclusivas“, expresó un guardavidas. Y agregó: “Tenemos una bajada para garantizar el acceso al mar de personas con movilidad reducida".

Por otra parte, en la página del 'Ente de Turismo' hay una amplia lista de lugares de esparcimiento que cuentan con accesibilidad. Están divididos en: alojamiento, balnearios, centros comerciales, culturales y de recreación, gastronomía, museos, oficinas, plazas y teatros.

“Mar del Plata se encuentra trabajando para promover más y mejores servicios accesibles para todas las personas. Esta guía incluye información necesaria para que los usuarios con comunicación o movilidad reducida puedan consultar al visitar nuestro destino", destacó la web.

Mar del Plata: seguridad en playas

El operativo de seguridad en playas, a cargo de guardavidas profesionales, se puso en marcha el viernes 1 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 2 de marzo de 2025 de lunes a domingo de 08:00 a 20:00 horas en todos los balnearios.

Además, informaron que desde el lunes 3 de marzo hasta el domingo 16 de marzo de 2025 de lunes a domingo de 08:00 a 19:30 en todos los balnearios y desde el lunes 17 de marzo hasta el lunes 31 de marzo y los días 17 al 20 de abril de 2025 de lunes a domingo de 08:00 a 19:00 en todos los balnearios.