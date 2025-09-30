Impuesto al perro turista: una ciudad de Italia aplicará tarifas a los ingresen con su mascota

Esta medida entrará en vigencia en 2026. El objetivo es cubrir los gastos de limpieza urbana por el paseo de los perritos.

Paseo de perros. Foto: Unsplash.

Italia es uno de los países más pet friendly del mundo, ya que recibe millones de visitantes que viajan con sus mascotas. Y si bien pueden ingresar en el transporte público, algunos supermercados e incluso atracciones, una ciudad decidió tomarse en serio a estos turistas de cuatro patas y regular el tránsito por el lugar.

Se trata de la ciudad de Bolzano, que comenzará a cobrar un impuesto diario a partir de 2026 a aquellas personas que visiten la región acompañadas de sus perros. Esta medida pretende financiar los costos de limpieza urbana de la localidad, además de la creación de parques para mascotas.

Una ciudad de Italia impondrá un impuesto al perro turista. Foto: Unsplash.

De hecho, aunque parezca polémico, las autoridades defendieron la introducción del impuesto como una respuesta a los desafíos de limpieza urbana asociados a la presencia de perros en la ciudad. En este sentido, fue el consejero provincial, Luis Walcher, fue el principal impulsor de la medida. “No puede ser que toda la comunidad pague por la suciedad que generan los perros. Es justo que el costo recaiga únicamente en sus propietarios”, afirmó al respecto.

Por otro lado, la administradora local aseguró que los fondos permitirán ser invertidos para que los perros puedan pasear de forma segura con sus dueños y mejorar así también la convivencia en los espacios públicos.

Perros, animales, mascotas. Foto: Pixabay.

Cuánto costará el impuesto a llevar tu mascota a Bolzano, en Italia

Este impuesto al turista y a su mascota en Bolzano está valuado en 1.50 euros por perro y día durante su estancia en la zona. Por otro lado, los residentes ya pagan un impuesto anual de 100 euros por cada mascota a su nombre. Esta política incluye la obligación de registrar el ADN de las mascotas.

El impuesto se pagará por día.

Gracias a esta medida, se permite identificar a los propietarios que no levantan los desechos de sus perros para multarlos con 600 euros de infracción.

Aquellas personas que cumplieron con el impuesto y todos los requisitos para tener una mascota, quedarán exentos de pagarlo nuevamente durante los dos primeros años.