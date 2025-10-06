De casona abandonada a café de moda: el secreto gastronómico que revive la Plaza Sicilia en los Bosques de Palermo

Ubicado en una casona histórica reciclada, este innovador sitio combina brunchs gourmet, tragos de autor y un entorno patrimonial renovado, transformándose en un nuevo referente gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires. Conocé el menú y los precios en esta nota.

Selena Café, en Palermo. Foto: Instagram / selenacocina.

Plaza Sicilia, lindera al Jardín Japonés sobre avenida Adolfo Berro, se convirtió en un rincón que combina naturaleza, historia y gastronomía. Durante años, este sector de los Bosques de Palermo estuvo marcado por el abandono: una construcción deteriorada y espacios inaccesibles que incluso fueron ocupados de manera improvisada. Actualmente, ese panorama cambió con la apertura de Selena Café, un proyecto que logró transformar un edificio patrimonial en un espacio gastronómico innovador y muy concurrido.

El café, ubicado en una casona histórica, se posicionó como un nuevo “hot spot” porteño, especialmente durante las tardes de primavera, cuando su terraza y sus salones reciben a decenas de visitantes.

El espacio conserva la estructura original del edificio, adaptando cada habitación como salón para ofrecer una experiencia única. A diferencia de locales convencionales, la distribución de los muebles y la circulación del personal fueron cuidadosamente planificadas para aprovechar al máximo la construcción histórica.

La propuesta gastronómica combina brunchs, almuerzos, meriendas y cafés de especialidad. Para mantener la calidad y variedad de la carta, parte de la producción se realiza en un centro externo de Palermo, lo que permite ofrecer platos más elaborados que los que podrían prepararse únicamente en la cocina del café.

Entre las opciones se destacan tostadas con gravlax, waffles, omelettes, bowls y una selección de postres gourmet como cheesecake de frutos rojos, torta Red Velvet y pavlova. La carta de bebidas incluye desde espressos y lattes hasta tragos de autor y cócteles clásicos.

Los precios reflejan la propuesta gourmet del lugar, con cafés que van desde $3.900 a $6.900, brunchs y platos principales entre $7.000 y $26.000, y postres que rondan los $10.300 a $22.500. Tragos y cervezas artesanales se ubican cerca de los $9.000.

Espresso : 3.900 pesos.

Latte : $5.600.

Iced latte: $6.800.

Chai latte : $6.900.

Medialuna de manteca: $2.900.

Cookie de pistachos : $4.100.

Tostado en pan de campo (lomito y queso): $7.000.

Croissant tostado con lomito y queso : $10.600.

Ohlalá (omelette + tostón con ingredientes a elección): $12.100.

Platter (palta, portobellos, rúcula y huevos revueltos) : $14.000.

Gravlax (salmón, palta y queso especiado) : $18.900.

Poke bowl gravlax : $26.000.

Queso brie horneado: $14.700.

Croqueta de mandioca con ragú de carne: $14.000.

Waffle “Súper dulce de leche” : $22.500.

Torta Red Velvet : $10.300.

Cheesecake de frutos rojos: $10.300.

Pavlova : $12.200.

Aperol Spritz: $9.000.

Cerveza Bierhaus (473 ml): $9.000.

El proyecto no solo revitalizó la casona, sino también el entorno de Plaza Sicilia, generando un espacio atractivo y seguro dentro de los Bosques de Palermo. La combinación de patrimonio arquitectónico, creatividad culinaria y atención al detalle transformó a Selena Café en un destino que invita a redescubrir esta zona de la ciudad, antes poco transitada.

Con su apertura, este café se perfila como un ejemplo de cómo la restauración de espacios históricos puede fusionarse con la gastronomía contemporánea, ofreciendo tanto a vecinos como a visitantes una experiencia completa que combina historia, sabor y estética.

Cómo llegar a Selena Café, en Palermo