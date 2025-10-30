Festival de la Sidra 2025: cuándo es y cómo llegar al paseo gastronómico que reúne sabores únicos y diversión para toda la familia

Durante dos días, el Predio Ferial Municipal de Roca se llenará de música en vivo, charlas sobre producción sidrera y oportunidades de negocios, con propuestas pensadas para todos los gustos y edades. Todo lo que tenés que saber antes de ir este 8 y 9 de noviembre.

Festival de la Sidra 2025. Foto: Agrovalle.com.ar

La localidad de General Roca, ubicada en la provincia patagónica de Río Negro, se prepara para recibir una nueva edición del Festival de la Sidra, que este año se desarrollará el 8 y 9 de noviembre en el Predio Ferial Municipal, ubicado sobre la calle Tronador.

El evento promete convertirse en un punto de encuentro para amantes de las bebidas alcohólicas, la gastronomía y la cultura regional, combinando tradición, entretenimiento y oportunidades comerciales para diversos emprendimientos.

Festival de la Sidra 2025. Foto: Municipalidad de General Roca.

La organización confirmó la presencia de dos invitados musicales destacados. La Delio Valdez, reconocida banda de cumbia, se presentará el sábado 8 de noviembre, mientras que Turf, liderada por Joaquín Levinton, actuará el domingo 9. Además, habrá shows de artistas locales y regionales, que complementarán la programación cultural del festival.

El Festival de la Sidra 2025 ofrecerá a los visitantes un Patio Sidrero, donde podrán degustar distintas variedades de sidra elaboradas por productores del Alto Valle y otras regiones del país. Asimismo, se montará un Paseo Gastronómico con menús especialmente preparados por espacios gourmet.

Entre las novedades de esta edición se destacan las actividades educativas y comerciales. Durante ambos días se dictarán charlas informativas sobre producción sidrera, y se organizará una ronda de negocios, pensada para generar vínculos entre los productores y potenciales clientes, incluyendo gastronómicos, hoteleros, vinotecas, cervecerías y supermercados del Alto Valle.

Se dictarán charlas informativas sobre producción sidrera. Foto: Municipalidad de General Roca.

Con esta propuesta integral, el Festival de la Sidra 2025 reafirma su carácter de evento insignia en la región: un espacio que celebra la identidad local, promueve la economía del sector sidrero y ofrece a los visitantes experiencias únicas que combinan cultura, gastronomía y música en vivo.

Toda la información referente al Festival de la Sidra, se podrá encontrar en los próximos días en el sitio web municipal www.generalroca.gob.ar.

General Roca, una ciudad en crecimiento

La localidad, con cerca de 120.000 habitantes, es cabecera del departamento provincial General Roca, que alberga 320.000 habitantes según datos del último censo nacional. Por su densidad demográfica, es la segunda ciudad en importancia de la provincia de Río Negro.

General Roca, en Río Negro. Foto: Municipalidad de General Roca.

Situada en la zona del Alto Valle de Río Negro, se encuentra a:

1200 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

505 km de Bahía Blanca.

513 km de Viedma, la capital provincial.

La ciudad está comunicada con el resto del país mediante:

Ruta Nacional 22.

Rutas Provinciales 6 y 65, que la unen con La Pampa, la Línea Sur y otras ciudades del Alto Valle.

Transporte ferroviario: la línea ferroviaria de trocha ancha atraviesa el centro de la ciudad. Actualmente, circulan por ella servicios de carga que unen Zapala (Neuquén) con el puerto de Buenos Aires, pasando por Bahía Blanca.

Cómo llegar a General Roca, en Río Negro