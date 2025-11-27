El viaje en tren que da la vuelta al mundo: sale desde Europa, recorrer 13 países y llega a Oceanía en menos de un mes

Con un recorrido de 18.755 kilómetros, esta épica aventura conecta Lagos, en Portugal, con el estrecho de Singapur.

Recorrido en tren. Foto: Pixabay.

Con la rapidez que ofrecen los viajes en avión, es difícil pensar en otras alternativas a la hora de planificar un recorrido, sobre todo si se trata de largas distancias. Sin embargo, para aquellos que busquen vivir una aventura inigualable, existe una alternativa que evoca a la nostalgia de las grandes travesías. Para muchos, este trayecto que cruza dos continentes no es solo una forma de desplazarse, sino una experiencia en sí misma, donde el recorrido es tan valioso como el destino final.

Se trata del viaje en tren más largo del planeta. Con un recorrido de 18.755 kilómetros, esta épica aventura conecta Lagos, en Portugal, con el estrecho de Singapur, cruzando 13 países y ofreciendo una experiencia única que combina sostenibilidad, cultura y, lo más importante, paisajes impresionantes.

De Portugal a Singapur: el impresionante recorrido del tren más largo del planeta. Foto: Pixabay.

El trayecto inicia en Lagos, una pintoresca localidad portuguesa, y culmina en el sudeste asiático, específicamente en el estrecho de Singapur. A lo largo de este viaje de 21 días, el tren atraviesa diversos países y culturas, permitiendo a los pasajeros explorar paisajes que varían desde los campos vinícolas de Portugal hasta las vastas estepas rusas y los exóticos escenarios tropicales de Asia.

Esta odisea ferroviaria se hizo posible en diciembre de 2021 cuando se inauguró la línea que conecta la ciudad china de Kunming, en la provincia de Yunnan, con Vientiane, la capital de Laos. Ese fue el puntapié para que algunos usuarios amantes de los ferrocarriles comenzaran a trazar este recorrido, ayudados por Mark Smith, autor del blog The Man in Seat 61, especializado en itinerarios en tren por todo el mundo.

El viaje en tren más largo del mundo. Foto: Reddit

El viaje incluye paradas en ciudades emblemáticas como Lisboa, París, Moscú, Pekín, Bangkok y Kuala Lumpur, entre otras. Aunque es necesario realizar trasbordos en algunas etapas, la experiencia de conectar físicamente puntos tan distantes del planeta convierte este trayecto en una épica travesía.

El costo del viaje es otro aspecto atractivo para los aventureros: el precio total de los pasajes ronda los 1.200 euros, casi 1.400 dólares, sin incluir comidas ni alojamiento en las paradas intermedias. De esta forma, se pueden visitar 3 continentes sin necesidad de tomar un avión.

Recorrido en tren. Foto: Pixabay.

No obstante, este valor incluye todos los pasajes necesarios para los diferentes trenes y tramos que conforman el itinerario completo.

El viaje en tren no solo se destaca por su carácter aventurero y cultural, sino también por ser una opción mucho más sostenible que los vuelos comerciales. Según estudios recientes, los trenes emiten una fracción de las emisiones de dióxido de carbono en comparación con los aviones, convirtiéndose en una alternativa más amigable con el medio ambiente.

¿Qué países recorre el viaje en tren más largo del mundo?

El trayecto conecta un total de 13 países:

Portugal.

España.

Francia.

Alemania.

Polonia.

Bielorrusia.

Rusia.

Mongolia.

China.

Laos.

Tailandia.

Malasia.

Singapur.

En Europa, los pasajeros disfrutan de Lisboa y París, antes de adentrarse en los paisajes rurales y urbanos de Alemania y Polonia.

Recorrido en tren. Foto: Pixabay.

En Rusia, el tren atraviesa la legendaria Transiberiana, un tramo icónico que representa uno de los hitos del transporte ferroviario mundial. Al entrar en Asia, las paradas incluyen Pekín, donde los viajeros pueden explorar maravillas como la Ciudad Prohibida, y Bangkok, con su vibrante vida callejera y templos dorados.

Aunque la experiencia de este viaje sería inolvidable, es cierto que no está hecho para cualquier viajero. Hace falta tener compromiso con la gestión y control del viaje. Por ejemplo, se necesitan de, al menos, siete visados para cruzar todas las fronteras contempladas en la ruta.