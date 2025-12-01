Ni Ostende ni Aguas Verdes: 4 playas tranquilas y cerca de CABA para una escapada distinta en la Costa Atlántica

A pocos kilómetros de la Ciudad, hay destinos que ofrecen arena, naturaleza y calma sin multitudes. Opciones ideales para una escapada rápida, refrescante y sin necesidad de viajar hasta la costa atlántica.

Punta Indio. Fuente: puntaindioweb.com

Se acerca el calor a Buenos Aires y nada mejor que pensar en una escapada breve. Por suerte, hay destinos mucho más cercanos que Mar del Plata, ideales para refrescarse, relajarse y cambiar de aire sin sumar horas de viaje.

Un fin de semana largo, una salida de dos días o simplemente ganas de desconectar un rato de la ciudad: cualquier excusa sirve para visitar alguna de estas cuatro playas que quedan muy cerca de Buenos Aires y que combinan agua, naturaleza y tranquilidad.

San Miguel del Monte: arena y relax a 100 kilómetros

San Miguel del Monte es perfecto para una salida rápida y sin complicaciones. Su laguna es el gran imán del lugar: playas de arena fina, paradores cómodos y un ambiente calmo que invita a quedarse horas.

San Miguel del Monte. Foto: Portal 25 de Mayo.

Es ideal para familias, parejas o grupos de amigos que buscan un día de picnic sin multitudes, con la posibilidad de darse un chapuzón, remar en kayak y disfrutar del aire libre.

Para llegar, solo hay que tomar la Ruta 3: en una hora y media desde CABA ya estás instalado frente al agua.

San Pedro: río, sol y un plan completo

A poco más de dos horas de la Ciudad, San Pedro ofrece una combinación muy tentadora: playas amplias sobre el Paraná y una ciudad con buena gastronomía, historia y paseos.

Complejo Las Amalias, en San Pedro.

Balnearios como El Viajero, Barrancas o El Nauticón son clásicos de la zona, donde se puede hacer kayak, bajar al río o pasar el día en áreas de acampe. Y cuando baja el sol, el centro histórico es un paseo obligado.

Se llega por la Ruta 9, ideal para un viaje directo y sin vueltas.

Punta del Indio: una pausa en plena naturaleza

A 165 kilómetros de Buenos Aires, Punta del Indio es una joya natural declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO. Bosques costeros, senderos y playas rodeadas de vegetación le dan una atmósfera única, silenciosa y perfecta para quienes buscan desconectar en serio.

Los balnearios son amplios, poco concurridos y mantienen un entorno casi intacto, lo que convierte a este rincón bonaerense en un refugio para volver más de una vez. La ruta 36 es el camino más directo desde CABA.

Atalaya: un rincón agreste frente al Río de la Plata

Muy cerca de Magdalena, sobre la ruta 1, aparece Atalaya: un destino ribereño simple, natural y poco intervenido. Sus playas se destacan por la amplitud y por un paisaje agreste donde el Río de la Plata se ensancha, creando una postal distinta y muy tranquila.

Atalaya, un rincón agreste frente al Río de la Plata. Foto: Instagram @atalayadelrio2

Es ideal para quienes quieren disfrutar del río sin música fuerte ni grandes paradores, y prefieren un entorno más rústico y silencioso.