Relajación, montañas, playa y naturaleza: tres destinos patagónicos ideales para visitar en vacaciones de verano

Una hermosa y pequeña localidad andina de la Patagonia ofrece aguas cristalinas en hermosos balnearios rodeados de naturaleza y tranquilidad. Conocelos en la nota.

Las mejores playas de la Patagonia. Foto: NA

La Patagonia es un lugar soñado para desconectar de la rutina y conectar con las bellezas naturales de nuestro país.

Allí se encuentra San Martín de los Andes, una pequeña aldea de montaña que cuenta con unos balnearios espectaculares con aguas cristalinas, ideales para visitar este verano de calor.

El sur de la Argentina es hermoso para conocer en cualquier época del año, ya que en invierno lo cubre un manto de nieve que da unas vistas de montaña increíbles, pero en verano el hielo se derrite y los lagos patagónicos, de increíbles aguas celeste, son la mejor opción para resguardarse del calor.

Camino a planificar las vacaciones de verano, San Martín de los Andes es un lugar que no puede quedarse afuera, porqué combina relajación, montañas, playa y naturaleza, los infaltables para un descanso reparador. Estos son los 3 balnearios más hermosos de la zona:

Playa de Yuco

Rodeada de bosques y montañas, esta playa rocosa tiene aguas cristalinas que nos transportan al Caribe. Este balneario tiene piletones y remansos que se crearon de forma natural.

Playa de Yuco, Neuquén. Foto: Twitter/@turisargentina.

Una de sus características clave es que al estar rodeado de vegetación, está al resguardo del viento, por lo que su bahía es muy tranquila en todo momento del día.

Yuco tiene cinco playas que están conectadas por un sistema de senderos que se puede atravesar a pie, mientras se aprecia la inmensidad de la vegetación.

Quila Quina

Esta hermosa playa paradisiaca se encuentra dentro una región perteneciente a la comunidad Mapuche que está abierta a los turistas.

Playa Quila Quina, Neuquén. Foto NA.

Lo que la hace un destino bellísimo es que el suelo es de arena blanca, el agua es color esmeralda transparente y tiene un pequeño muelle increíble para almorzar o merendar apreciando el paisaje montañoso.

Playa Quila Quina. Foto Twitter @turisargentina.

Quila Quina es una zona clave para la relajación, ya que una vez dentro del balneario se pierde la señal telefónica, lo que permite pasar unas buenas horas de contacto con la naturaleza haciendo a un lado los celulares.

La Islita

La Islita es una pequeña playa que se encuentra en medio del Lago Lacar y para llegar a ella hay que hacer un pequeño viaje en lancha desde el muelle de San Martín de Los Andes.

La Islita, Neuquén. Foto: Twitter/@argentinapatago.

Al estar en medio de la nada, La Islita se caracteriza por la desconexión y por tener un entorno tranquilo que permite admirar la belleza natural y unos imperdibles paisajes de montañas combinado con un agua cristalina.