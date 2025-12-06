La Fiesta del Cordero ya tiene fecha confirmada: en qué pueblito de Buenos Aires se realizará el evento que homenajea a este clásico manjar

Tras la suspensión del domingo 30 de noviembre por las malas condiciones climáticas, se confirmó la nueva fecha de la 15° edición de la Fiesta del Cordero.

Fiesta del Cordero en Arboledas. Foto: Instagram @turismodaireaux

El cordero será celebrado como se merece. Tras la suspensión del domingo 30 de noviembre por las malas condiciones climáticas, se confirmó la nueva fecha de la 15° edición de la Fiesta del Cordero. La reprogramación respondió al pronóstico desfavorable, que obligó a posponer el evento para resguardar tanto al público como a los artistas.

Fiesta del Cordero 2025: cuándo es, dónde se realiza y detalles el evento

Ahora sí, la celebración ya tiene día confirmado: el pueblo rural de Arboledas, partido de Daireaux, se prepara para recibir esta tradicional fiesta regional el lunes 8 de diciembre, desde las 12 del mediodía. Según informó la Municipalidad, será una jornada que combinará sabores, música y encuentros en comunidad en pleno corazón del partido bonaerense.

Como en cada edición, la Fiesta del Cordero ofrecerá una propuesta gastronómica típica que incluye cordero al asador, chorizos, pan y postre, acompañada por una grilla artística pensada para toda la familia. Entre los espectáculos programados figuran Los Juárez, Javier Zapata, Daniela Show y distintos grupos de danzas locales, que aportarán la identidad y el color característicos del festejo.

También se reactivó la venta de entradas, que tienen un valor de $20.000 para adultos y $12.000 para menores. Quienes deseen adquirirlas pueden comunicarse al (2314) 471732 o acercarse a la Dirección de Cultura de Daireaux, ubicada en Urquiza 260.

Con su fuerte arraigo en la cultura local y su espíritu comunitario, la Fiesta Regional del Cordero se mantiene como uno de los encuentros más representativos del interior bonaerense, reuniendo cada año a familias, productores y artistas para celebrar una tradición que sigue creciendo.

La historia de Arboledas

Arboledas es un pequeño pueblo rural ubicado en el partido bonaerense de Daireaux, nacido alrededor de la estación del Ferrocarril General Roca. Su nombre proviene de la enorme cantidad de árboles que rodeaban la zona, especialmente en la histórica estancia San Juan. Con fuerte identidad inmigrante y un ritmo de vida tranquilo, es uno de los destinos más representativos del turismo de base comunitaria en la región.

Qué hacer en Arboledas

Quienes visiten Arboledas pueden disfrutar de experiencias típicas del campo y propuestas organizadas por la propia comunidad. Entre las actividades más destacadas se encuentran las cabalgatas, la pesca, los paseos en bicicleta, el senderismo, las visitas al Monte de Olivos y recorridos guiados por vecinos del lugar.

Para comer, el pueblo cuenta con opciones como Rufino’s y el Minimercado Don Emilio, mientras que para alojarse están disponibles la Hostería Mi Refugio y el establecimiento Don David.

Arboledas, pueblo de Buenos Aires. Foto: Instagram @turismopba

Arboledas también se caracteriza por sus celebraciones tradicionales: la Fiesta del Sabor Alemán, las Placeadas y, por supuesto, la Fiesta del Cordero.

Entre sus sitios imperdibles se destacan el Parque de la Estación, la biblioteca y el museo municipal, el predio donde se realiza la Fiesta del Cordero, el histórico Almacén de Ramos Generales “Lo de Cura”, el Club Atlético Arboledas y la Capilla Nuestra Señora de Luján, patrona del pueblo.

Cómo llegar a Arboleda

Llegar desde la Ciudad de Buenos Aires implica recorrer unos 444 kilómetros. El camino recomendado es tomar la Ruta Nacional 205 hasta el kilómetro 317, continuar por la Ruta Provincial 65 hacia Daireaux y luego seguir por la Ruta Provincial 86. Finalmente, se accede a Arboledas mediante el desvío señalizado hacia el ingreso principal.