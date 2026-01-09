Buenos Aires inauguró el primer café postal del país: propone volver a escribir cartas a mano y mandarlas por correo

La iniciativa de Posdata Café busca recuperar un hábito casi olvidado: el de escribir con papel y birome, tomarse el tiempo para pensar las palabras y esperar la respuesta, a la par del disfrute de un desayuno o merienda con café de especialidad. Dónde queda y qué ofrece su menú.

Nueva propuesta de café postal en Argentina. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En los tiempos que corren, estamos dominados por la inmediatez de los mensajes de WhatsApp, los correos electrónicos y las redes sociales. Con la premisa de “combatir” la modernidad, la Ciudad de Buenos Aires sumó una propuesta que va a contramano del ritmo digital.

En el barrio de Recoleta abrió el primer café postal de la Argentina, un espacio donde se puede disfrutar de café de especialidad y, al mismo tiempo, sentarse a escribir una carta a mano, sellarla con cera y enviarla por correo tradicional.

Posdata Café, en Recoleta. Video: Instagram / posdatacafepostal.

La iniciativa de Posdata Café busca recuperar un hábito casi olvidado: el de escribir con papel y birome, tomarse el tiempo para pensar las palabras y esperar la respuesta. Lejos de ser una experiencia simbólica o decorativa, las cartas que se escriben en este café se envían realmente y llegan a destino, a cualquier punto del país.

El café postal ofrece todo lo necesario para revivir la experiencia clásica de la correspondencia: hojas, sobres, sellos de bronce y lacre que cada visitante puede calentar y usar para cerrar su carta. El gesto de sellar con cera, casi extinto en la vida cotidiana, se convierte acá en el corazón de la propuesta.

Posdata Café, en Recoleta. Foto: Instagram / posdatacafepostal.

La idea nació como un proyecto emprendedor que busca poner en valor el arte de escribir cartas, entendiendo la escritura manual como una forma de conexión emocional, introspección y pausa en medio del ruido cotidiano. El espacio invita a frenar, sentarse, escribir y volver a vincularse desde otro lugar.

Café de especialidad y algo más

Además del ritual postal, el lugar funciona como una cafetería de especialidad con una carta pensada para acompañar el momento. Entre las opciones se destacan flat white, variedades de té, cookies, medialunas y scones, además de alternativas más contundentes como tostados y tostones.

Posdata Café, en Recoleta. Foto: Instagram / posdatacafepostal.

Uno de los detalles más originales es la posibilidad de suscribirse a una de las 90 casillas postales disponibles, así como una libreta de ahorro en la que cada visita suma estampillas que luego pueden canjearse por café. Un guiño lúdico que refuerza la identidad postal del lugar y premia la constancia.

Una experiencia para todas las edades

En tiempos donde todo parece rápido, efímero y digital, el café postal se consolida como una experiencia sensorial y emocional. Es una propuesta ideal tanto para adultos que quieren reconectar con recuerdos del pasado como para chicos que nunca enviaron una carta y pueden descubrir cómo se comunicaba el mundo antes de la mensajería instantánea.

Más que un café, el espacio se presenta como un punto de encuentro entre generaciones, donde escribir, esperar y recibir vuelve a tener valor.

Posdata Café, en Recoleta. Foto: Instagram / posdatacafepostal.

Información importante: dirección y horarios

Dirección: Presidente Manuel Quintana 48, Recoleta.

Horarios: