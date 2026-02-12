Faro de Punta Médanos. Foto: Municipalidad

A solamente 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra Punta Médanos, que conserva un carácter casi intacto para los amantes de la naturaleza que lo diferencia de otros centros turísticos como Pinamar o Cariló. Lejos de la ciudad y del movimiento masivo de los turistas, este rincón asegura una atmósfera tranquila y relajante.

La ausencia de edificaciones y balnearios multitudinarios convierte a Punta Médanos en el verdadero protagonista del verano, con playas amplias y solitarias, aguas abiertas, dunas extensas y varios kilómetros para recorrer en caminatas de media tarde. Uno de los mayores atractivos del lugar son sus imponentes médanos que alcanzan hasta los 30 metros de altura y se extienden hasta 5 kilómetros de ancho, formando un escenario natural impactante.

Faro Punta Médanos en La Costa. Foto: Instagram @mfigueiro

El llamado off road es una de las actividades más elegidas, con recorridos en vehículos 4x4 que incluyen subidas exigentes y descensos pronunciados sobre la arena. Las dunas también son ideales para practicar sandboard, mientras que el viento constante favorece deportes como el kitesurf y el carrovelismo en la franja costera.

Sin embargo, Punta Médanos no es solo adrenalina. También es un lugar para desconectar. Las caminatas por la orilla, la pesca y las jornadas frente al mar sin multitudes forman parte del encanto de este destino poco explorado.

Punta Médanos cuenta con una extensa zona de dunas formadas naturalmente. Foto: Instagram.

Punta Médanos: el faro y los naufragios que marcan su historia

El balneario de Punta Médanos tiene un gran atractivo histórico, ya que fue inaugurado en 1893 con un gran faro que continúa en funcionamiento y se encuentra rodeado por un pequeño bosque de coníferas. Desde allí se obtiene una vista abierta del Mar Argentino y del Cabo San Antonio.

Muy cerca del faro, la costa guarda vestigios del pasado marítimo de la zona. Entre ellos se destacan los restos del vapor alemán Karnak, encallado en 1878, y del navío Anna, cuyos restos aún pueden observarse al norte del faro, especialmente cuando baja la marea.

Playa en Punta Médanos. Foto: Instagram.

Cómo llegar a Punta Médanos desde Buenos Aires

Llegar en auto implica tomar la Ruta 2, luego la Ruta 63 y finalmente la Ruta 11 hacia el sur. El trayecto demanda alrededor de cinco horas desde la Ciudad de Buenos Aires.

Para quienes buscan una escapada distinta, en contacto directo con la naturaleza y lejos de los destinos más concurridos, Punta Médanos se presenta como una opción ideal. Un refugio entre dunas y mar abierto donde el paisaje impone su propio ritmo.