Punto Mona, en Chacarita. Foto: Instagram / puntomona.bar.

La celebración de San Valentín suma este año una propuesta que promete dar que hablar en la escena gastronómica porteña. En pleno corazón de Chacarita, Punto Mona, el bar creado y dirigido por la reconocida bartender Mona Gallosi, lanza una experiencia diferente: casamientos simbólicos por un día, pensados para parejas que buscan festejar el amor de una manera original y divertida.

La iniciativa se llevará a cabo el 14 de febrero. Lejos de la típica cena a la luz de las velas, el espacio propone un evento performático en el que las parejas podrán “casarse” simbólicamente frente a un altar montado especialmente para la ocasión.

La ceremonia incluye entrega de libreta, brindis y una foto recuerdo, convirtiéndose en una experiencia pensada para celebrar el vínculo desde un lugar lúdico.

Una experiencia gastronómica pensada para compartir

Además del ritual simbólico, la gastronomía ocupa un rol central. Punto Mona diseñó un menú especial para compartir de a dos, con platos que recorren sabores intensos y sofisticados.

La propuesta combina influencias de la cocina nikkei, opciones de sushi de primer nivel y preparaciones especialmente creadas para la fecha, con entradas y postres que completan la experiencia.

Como es habitual en el bar, la coctelería será protagonista. Los asistentes podrán elegir entre los clásicos cócteles de autor de Mona Gallosi o inclinarse por una cuidada selección de vinos y espumantes.

Para quienes busquen vivir la propuesta completa, existe una versión “full” que incluye un brindis especial para cerrar la noche.

Dónde queda Punto Mona y cómo llegar

Punto Mona está ubicado en Fraga 93, en el barrio de Chacarita, una zona que en los últimos años se consolidó como polo gastronómico y cultural. Su cercanía con las avenidas Corrientes y Córdoba facilita el acceso desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

En transporte público, se puede llegar en Subte Línea B, bajando en las estaciones Federico Lacroze o Dorrego, y caminando unas pocas cuadras. También es accesible mediante el Tren Urquiza (estación Federico Lacroze) y el Tren San Martín (estación Chacarita).

Varias líneas de colectivo —entre ellas la 19, 39, 44, 63, 65, 71, 87, 93, 108, 111, 127, 140, 176 y 184— circulan por la zona. Además, el bar cuenta con un espacio de estacionamiento sobre la calle Concepción Arenal, a solo 100 metros.

Con esta propuesta, Punto Mona se posiciona como uno de los planes más originales para festejar San Valentín en Buenos Aires, combinando gastronomía, coctelería y una experiencia única.