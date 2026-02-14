El destino menos recomendable para las vacaciones de la tercera edad. Foto: Freepik.

Santiago de Chile fue catalogada como el peor destino turístico para personas mayores en la región y el segundo a nivel mundial. Así lo determinó un estudio realizado por la empresa estadounidense de seguros Insure My Trips, que evaluó distintos factores y ubicó a la capital chilena en los últimos puestos, principalmente por las dificultades que enfrentan los adultos mayores para desplazarse por la ciudad.

El informe le otorgó a Santiago la puntuación más baja en el ítem “caminabilidad”, con apenas 0 puntos sobre 10, un resultado que encendió las alertas en el ámbito turístico y urbano.

Este ranking no pasó desapercibido para la Subsecretaría de Turismo, desde donde señalaron a The Clinic que la capital chilena está siendo comparada “con países y ciudades que han puesto en el centro a su población mayor, como es Estambul, Praga, Turquía, países en los que su población ha envejecido y han sabido adaptar sus ciudades, el ancho de sus calles, la cantidad de asientos y lugares de descanso”.

Santiago fue catalogada como el peor destino turístico para personas mayores en la región. Foto: Unsplash.

En la misma línea, Karina Gatica, directora del Grupo de Investigación Calidad de Vida, Familia y Envejecimiento de la Universidad Autónoma —institución que desarrolló el estudio Movilidad urbana y oportunidades de mejora para la calidad de vida—, consideró que los resultados del ranking son coherentes con la realidad de Santiago.

Según explicó, existen tres factores centrales que explican por qué la ciudad no resulta amigable para el turismo de adultos mayores: el deterioro de las veredas, las condiciones del transporte público y la percepción de inseguridad.

“El estudio muestra que una de las mayores dificultades a las que se enfrentan los adultos mayores en movilidad es el estado de las veredas”, señaló la especialista, remarcando que se trata de un problema extendido en distintos sectores de la capital.

A esto se suma la alta masividad del transporte público. La gran cantidad de pasajeros y las complicaciones para subir y bajar de micros y otros medios afectan directamente la autonomía de las personas mayores al momento de trasladarse.

Santiago de Chile. Foto: Pexels.

Otro punto clave es la sensación de inseguridad. De acuerdo con Gatica, la percepción de riesgo de ser víctima de delitos es elevada en este grupo etario, “fundamentalmente por influencia de los medios de comunicación, mayoritariamente por la televisión”.

La respuesta de la Subsecretaría de Turismo

Desde la Subsecretaría de Turismo sostuvieron que este tipo de evaluaciones “nos invita a mirar hacia dónde queremos ir” y destacaron que se trata de una línea de trabajo que el gobernador Claudio Orrego “ha venido trabajando desde la perspectiva urbanística para hacer una ciudad accesible para personas mayores de 80 años y menores de 8 (años), mirada que además entendemos comparte la municipalidad de Santiago”.

Además, señalaron que existe un trabajo sostenido para promover ciudades más caminables y accesibles, en conjunto con los municipios, responsables del mantenimiento de calles y espacios públicos. “Hemos venido trabajando incansablemente en pos del copamiento de las ciudades a través de las distintas formas que existen para hacer turismo, donde ha habido un trabajo mancomunado con los municipios, quienes en este caso son los responsables del mantenimiento del bien de uso público al que corresponden las calles, los que dentro de sus posibilidades y los distintos mecanismos de financiamiento, hacen de sus ciudades, espacios caminables”, afirmaron.

El destino menos recomendado para jubilados. Foto: Freepik.

En ese marco, también destacaron el fortalecimiento del programa Viajes Tercera Edad de Sernatur, al que describen como una iniciativa pensada para generar experiencias seguras y adaptadas. Según indicaron, “hemos potenciado el programa de Viajes Tercera Edad, al que yo llamaría ‘Viajes de Personas Mayores’ donde pueden disfrutar de viajes y escapadas, generando así espacios seguros, amigables, y de autocuidado para todos ellos y sobre los cuales, el 85% dice estar ‘muy satisfecho’ en las encuestas de satisfacción”.

Finalmente, remarcaron que el turismo inclusivo es una prioridad dentro de la agenda del organismo y que ya existe una hoja de ruta definida para avanzar en ese sentido. “El turismo inclusivo es un área de trabajo para nosotros e incluso tenemos una hoja de ruta al respecto porque queremos que tanto turistas y prestadores turísticos sientan que están las condiciones para la experiencia y el empleo”.