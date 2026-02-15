Canal 26
Con el verano 2026 acercándose a su final, muchos buscan un lugar donde descansar de verdad: sin ruidos, sin multitudes y con espacios para caminar, contemplar y reconectar con la naturaleza. En ese mapa aparece Pehuen Có, una joya serena de la costa bonaerense que combina playa, historia y paisajes que invitan a bajar un cambio.

Este balneario, ubicado en Coronel Rosales y a solo 81 km de Bahía Blanca, recibe a los visitantes con su nombre mapuche: “Pehuén” (araucaria) y “Có” (mar). Toda una carta de presentación para quienes buscan un entorno natural, amplio y relajado.

Atardeceres tranquilos y playas amplias

En Pehuen Có, los atardeceres sobre el mar son un espectáculo diferente: colores cálidos, horizonte limpio y un silencio que invita a disfrutar sin apuros. Sus playas son extensas y poco concurridas, lo que las vuelve ideales para caminatas largas, mate en mano, o simplemente para sentarse a contemplar.

La playa ideal para los de más de 60 Foto: Instagram @pehuenturismo

Un paseo por la historia: fósiles, huellas y una reserva única

Además del mar, este destino guarda un tesoro poco conocido: huellas humanas y animales de más de 7.000 años. Parte de estos rastros fueron estudiados por Charles Darwin en su paso por la zona en 1832.

La Reserva Natural Pehuen Có – Monte Hermoso ofrece visitas guiadas que no requieren gran esfuerzo físico y permiten descubrir las pisadas de:

  • el megaterio, un enorme perezoso prehistórico,
  • la macrauquenia,
  • el toxodon, entre otros.

Es un paseo ideal para quienes disfrutan de la naturaleza y la ciencia. Se recomienda ir con marea baja, cuando las huellas se ven con mayor claridad.

El Bosque Encantado: aire puro y caminatas suaves

A minutos de la playa, el Bosque Encantado ofrece más de 100 hectáreas de sombra, senderos y tranquilidad. Su recorrido más conocido, la Huella Verde, es un camino de dos kilómetros perfecto para una caminata suave y sin dificultad, rodeada de cipreses, pinos y eucaliptos.

El Vivero Municipal, ubicado dentro del bosque, también es una visita agradable para quienes disfrutan de las plantas y la biodiversidad.

Dónde quedan los atardeceres mágicos en Buenos Aires Foto: Instagram @pehuenturismo

Cultura, artesanos y rincones curiosos

Pehuen Có tiene una movida cultural tranquila pero muy disfrutable:

  • Plaza Carrasco: con réplicas a tamaño real de los animales prehistóricos hallados en la zona. En verano suma feria y propuestas gastronómicas.
  • Peatonal Brown: sede de la Feria de Artesanos y de la Plazoleta de las Esculturas, donde cada dos años se realiza el encuentro “Tallando Identidad”.

Además, el balneario sorprende con dos construcciones muy fotografiadas:

  • La casa barco, obra de un inmigrante italiano.
  • La casa molino, inspirada en Don Quijote y abierta al público en fechas específicas durante la temporada.

Ambas son perfectas para un paseo tranquilo y fotos originales.

Cómo llegar a Pehuen Có

Elegí la opción que te resulte más cómoda:

Desde Buenos Aires (en auto)

  • Ruta Nacional 3 hacia el sur.
  • Pasar por Azul, Coronel Dorrego y Bahía Blanca.
  • Continuar 81 km más hasta Pehuen Có.⏱ 7 a 7:30 horas de viaje aprox.

Desde Bahía Blanca

  • RN 3 hacia el sur.
  • Seguir señalización hacia Pehuen Có / Monte Hermoso.⏱ 1 hora y media aprox.

En micro

  • Viajar primero a Bahía Blanca.
  • Combinar con un micro regional hacia el balneario.

Tren + micro

  • Tren hasta Bahía Blanca.
  • Luego micro o remis hasta el destino.