Laguna Larga, pueblo. Foto: X@turisargentina/Alejandro Hernández

Laguna Larga, una localidad ubicada en el centro de Córdoba, es un sitio que ofrece tranquilidad y tiene costumbres muy arraigadas, ideal para los jubilados. Sin embargo, su nombre comenzó a ser más conocido con el paso del tiempo gracias al jugador de la Selección argentina, Paulo Dybala, que nació allí.

Ubicada a 50 kilómetros de la capital de Córdoba, Laguna Larga es de fácil acceso tanto para ir en avión como para llegar en vehículo.

La historia de Laguna Larga

En el año 1910, Laguna Larga apenas tenía dos mil habitantes. Sin embargo, ese número cambió cuando llegaron los inmigrantes europeos, como en muchas otras partes del país, y eligieron estas tierras para empezar con su nueva vida. Laguna Larga les ofreció tranquilidad, oportunidades agrícolas y un ámbito ideal para el desarrollo a futuro.

La mayoría de los inmigrantes que se instalaron aportaron desarrollo económico y cultural. De esta forma, la identidad de la localidad comenzó a nutrirse de costumbres europeas que en la actualidad se pueden ver en eventos, gastronomía y en el espíritu del lugar.

Qué actividades se pueden hacer en Laguna Larga

El nacimiento y crecimiento del pueblo estuvo acompañado por la cultura, la apuesta al deporte y los festejos de la comunidad, por ejemplo:

Rally de Laguna Larga : es una competencia anual que sitúa a la localidad como un punto clave del automovilismo cordobés.

Encuentro Provincial de Motoqueros : gran evento que fusiona turismo, música y camaradería, transformando al pueblo en un epicentro biker.

Fiesta del Trigo : es un evento donde se homenajea el trabajo campesino, las raíces rurales y el aporte de la agricultura a la región.

Carnavales Provinciales: fiesta que junta a todos los vecinos y turistas en jornadas llenas de color, ritmo y alegría popular.

Cómo llegar a Laguna Larga, en Córdoba

Laguna Larga es una localidad ubicada en el departamento Río Segundo, a unos 55 kilómetros al este de la ciudad de Córdoba capital.

En auto desde Córdoba Capital, la forma más directa es tomar la Ruta Nacional 9 (autopista Córdoba–Rosario) en dirección este. El trayecto es completamente asfaltado y señalizado. El viaje dura entre 45 minutos y una hora, dependiendo del tránsito.

En colectivo, se puede viajar desde la Terminal de Ómnibus de Córdoba. Hay servicios interurbanos que conectan la capital con Laguna Larga y el recorrido demora aproximadamente una hora. La frecuencia varía según el día y el horario. También existe servicio de tren regional que une Córdoba con Laguna Larga.