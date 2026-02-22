Praia do Forte, en Brasil. Foto: Tripadvisor | Mejorada con IA.

Cuando se piensa en Brasil, muchos imaginan playas multitudinarias y ciudades con mucho movimiento. Sin embargo, lejos de los destinos más conocidos, existe un lugar perfecto para quienes buscan descanso, comodidad y mar cálido sin aglomeraciones.

Se trata de Praia do Forte, una encantadora villa costera ubicada en el estado de Bahía, a poco más de una hora de Salvador de Bahía.

Praia do Forte. Foto turismo.cabofrio.rj.gov.br.

Praia do Forte es ideal para jubilados argentinos que desean viajar con tranquilidad. No es una playa enorme ni ruidosa, sino un destino organizado, seguro y fácil de recorrer a pie. Sus calles son mayormente peatonales, con pequeños comercios, restaurantes y alojamientos cómodos, lo que permite moverse sin estrés y disfrutar cada paseo.

Uno de sus mayores atractivos es el mar. Las aguas son cálidas durante todo el año y, cuando baja la marea, se forman piscinas naturales donde el agua queda calma y transparente.

Praia do Forte, en Brasil. Foto: Tripadvisor.

Esto es especialmente valorado por personas mayores, ya que permite meterse al mar sin preocuparse por olas fuertes. Además, el clima acompaña: incluso en los meses más frescos, las temperaturas rondan los 24 grados.

Otro punto interesante es el contacto con la naturaleza. Allí funciona el Projeto Tamar, un centro dedicado a la protección de tortugas marinas. Es una visita tranquila y educativa, ideal para quienes disfrutan de propuestas diferentes durante sus vacaciones.

Praia do Forte, en Brasil. Foto: Tripadvisor.

En cuanto al alojamiento, hay opciones para todos los gustos: hoteles pequeños, posadas familiares y departamentos equipados para estadías largas.

Muchos jubilados eligen quedarse varias semanas o incluso un mes, aprovechando que el costo de vida puede resultar conveniente en comparación con otros destinos internacionales.

Precios de alojamientos en Praia do Forte, Brasil (febrero 2026). Foto: Booking.com.

La gastronomía también suma puntos. Se pueden probar pescados frescos, mariscos y platos típicos de Bahía en restaurantes frente al mar, con precios accesibles y ambiente relajado.

Praia do Forte, en Brasil. Foto: TripAdvisor.

Además, al estar cerca de Salvador, se cuenta con buena infraestructura y centros médicos privados, algo importante para quienes priorizan viajar con seguridad. Desde Argentina hay vuelos directos a Salvador, y el traslado hasta Praia do Forte es sencillo y cómodo.

Para quienes sueñan con jubilarse viajando o simplemente disfrutar de unas vacaciones largas frente al mar, Praia do Forte se presenta como una alternativa diferente dentro de Brasil: menos ruido, más calma y todo lo necesario para descansar de verdad.

Cómo llegar a Praia do Forte, en Brasil

Para llegar a Praia do Forte desde Argentina en auto, el recorrido tiene un total de 52 horas, es decir, más de dos días de viaje, por lo que no resulta la opción más cómoda para jubilados.

Para un viaje mucho más sencillo y cómodo, conviene optar por la siguiente opción:

1. Vuelo desde Argentina a Salvador

El aeropuerto más cercano es el de Salvador de Bahía (Aeropuerto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães).

Desde Buenos Aires suele haber vuelos directos , especialmente en temporada alta.

El vuelo dura aproximadamente 4 horas y media .

También se puede viajar con escala desde otras ciudades argentinas.

2. Traslado desde Salvador a Praia do Forte

Una vez en Salvador, Praia do Forte está a unos 60 kilómetros, hacia el norte.

Tienes tres opciones principales:

Transfer privado o remis : es la opción más cómoda, especialmente para jubilados. El viaje dura alrededor de 1 hora .

Uber o taxi : también es seguro y práctico.

Auto alquilado: ideal si planeas recorrer otras playas de la región. El camino por la autopista BA-099 (Línea Verde) está en muy buen estado.

El trayecto es directo, señalizado y seguro.

¿Se puede ir en micro?

Sí, hay colectivos desde la terminal de Salvador, pero no es la opción más cómoda si llevás equipaje o preferís un traslado sin complicaciones.