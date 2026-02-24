Bahía Brava, Villa La Angostura. Foto: Google Maps.

Argentina es un país que deslumbra con sus paisajes únicos que enamoran a viajeros de todo el mundo, ideal para que disfruten los jubilados y se conecten con la naturaleza, alejados del ruido urbano.

De punta a punta, el país ofrece escenarios imponentes y no hace falta viajar al exterior para disfrutar de playas paradisíacas: en la Patagonia hay rincones que parecen sacados del Caribe.

Bahía Brava, Villa La Angostura. Foto: Google Maps.

Uno de ellos es Bahía Brava, ubicada en Villa La Angostura, un destino que combina montañas, lagos cristalinos, bosques frondosos y playas de arena clara. Este paraje se destaca por su belleza natural y su tranquilidad, ideal para desconectarse y descansar en un entorno soñado.

Por la forma de la bahía y las corrientes del lago, el agua suele ser más cálida que en otros sectores. Además, cuenta con un pintoresco muelle frente a aguas turquesas y transparentes, perfecto para disfrutar de la vista o hacer actividades náuticas.

En la península de Quetrihué también se pueden visitar los miradores de Bahía Mansa y Brazo Norte, desde donde se obtienen postales panorámicas inolvidables. La zona dispone de restaurantes, sanitarios y pequeños paseos comerciales que completan la experiencia.

Entre las excursiones más recomendadas aparece el recorrido al Bosque de Arrayanes, dentro del Parque Nacional Los Arrayanes, un sitio único por sus característicos árboles de corteza canela. Se puede acceder navegando hasta el extremo del parque o en catamarán hacia la cercana Isla Victoria, otra joya natural de la región.

Cómo llegar a Bahía Brava

Bahía Brava se encuentra en la zona de puertos de Villa La Angostura, sobre la calle Bulevar Nahuel Huapi, donde también está Bahía Mansa. Ambas playas están separadas por el estrecho istmo que da inicio al Parque Nacional Los Arrayanes.

Cómo llegar en auto:

El acceso es sencillo y está bien señalizado. Desde el centro de Villa La Angostura hay que dirigirse hacia la Zona Puerto. El camino finaliza en un área de estacionamiento ubicada en el istmo de Quetrihué. Desde allí, solo resta caminar unos metros para llegar tanto a Bahía Brava como a Bahía Mansa.

Llegar caminando, en bicicleta o en taxi:

Para quienes no cuenten con vehículo, también es posible llegar caminando desde el centro o en bicicleta por caminos accesibles. Otra opción es tomar un taxi o remis, ya que la zona de puertos es un punto muy frecuente dentro del circuito turístico.

Otra playa imperdible del sur

En la Isla del Toro se encuentra Playa del Toro, otro rincón fascinante del sur argentino. Rodeada de montañas y naturaleza virgen, ofrece la posibilidad de contemplar en un mismo paisaje la combinación perfecta de agua turquesa, arena clara y el imponente marco cordillerano.

Playa del Toro, Neuquén. Foto: Google Maps.

Estos destinos demuestran que Argentina guarda verdaderos tesoros naturales, capaces de competir con cualquier playa del Caribe, pero con el encanto inconfundible de la Patagonia.