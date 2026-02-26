Un escapada a Baradero Foto: Foto generada con IA

A solo 141 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Baradero se consolidó en los últimos años como uno de los destinos más tentadores para quienes buscan una escapada corta, naturaleza, tradición y una gastronomía que revaloriza el asado argentino.

Un pueblo histórico con impronta europea

Fundado en 1615, Baradero es considerado uno de los asentamientos más antiguos de la provincia. Su casco urbano conserva edificaciones de fuerte influencia suiza y alemana, fruto de las corrientes migratorias que marcaron su identidad cultural. Caminar por sus calles es encontrarse con casas centenarias, antiguas pulperías y una atmósfera tradicional que invita a frenar el ritmo.

El corazón del pueblo está en su plaza central, donde conviven monumentos históricos, una réplica de la Pirámide de Mayo y la iglesia local, la cual se destaca por ser una de las más antiguas del territorio bonaerense.

Baradero está ubicado a una hora y media de CABA y sorprende por su tranquilidad. Foto: NA

Río, naturaleza y actividades al aire libre

La costanera del río Paraná es uno de los mayores atractivos. Allí se puede disfrutar de caminatas al atardecer, pesca, paseos en familia o simplemente descansar frente al agua. El entorno natural se complementa con espacios recreativos y miradores que permiten conectar con el paisaje ribereño.

Para quienes buscan algo más de adrenalina, Baradero suma un autódromo y un kartódromo, dos propuestas valoradas por amantes de la velocidad que visitan la zona los fines de semana.

El circuito de parrillas que enamora a los fanáticos del asado

Si hay un sello que define al destino, es su ruta gastronómica, centrada en carnes a la parrilla preparadas según la tradición bonaerense. En sus restaurantes y pulperías se sirven cortes clásicos hechos a leña y recetas heredadas de generaciones anteriores. Desde bodegones familiares hasta locales modernos, la propuesta culinaria es uno de los mayores motivos para visitar Baradero.

Además, se pueden recorrer mercados regionales con productos locales, participar de circuitos gastronómicos y degustar elaboraciones caseras que resaltan la identidad del lugar.

Cómo llegar desde Buenos Aires

El acceso es sencillo y rápido, lo que convierte a Baradero en un destino ideal para una escapada espontánea de un solo día.

En auto:

Tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana, ramal Campana)

Bajar en la salida señalizada hacia Baradero

El viaje dura menos de dos horas, dependiendo del tránsito

En transporte público:

Colectivo desde Puente Saavedra hasta Campana

Combinación con un micro de larga distancia hacia Baradero

Total estimado: hasta 6 horas según conexiones y esperas

Baradero, localidad de la provincia de Buenos Aires. Foto: Buenos Aires Turismo.

Un plan perfecto para desconectarse

Baradero combina tradición, naturaleza y una impronta gastronómica única. Sus calles históricas, la serenidad del río y el perfume de las parrillas convierten al pueblo en un destino que invita a volver una y otra vez. Ideal para parejas, familias o grupos de amigos que buscan un respiro sin alejarse demasiado de Buenos Aires.

Si querés una escapada distinta, auténtica y sabrosa, Baradero es —sin dudas— una opción imperdible.