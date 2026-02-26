Baradero: el destino a 2 horas de Buenos Aires que combina río, historia y las mejores parrillas
A solo dos horas de Buenos Aires, Baradero combina historia, naturaleza y un circuito gastronómico irresistible. Con su costanera sobre el Paraná, sus calles de impronta colonial y parrillas que honran el asado tradicional, este destino bonaerense se volvió uno de los favoritos para una escapada llena de sabor, relax y aire libre.
A solo 141 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Baradero se consolidó en los últimos años como uno de los destinos más tentadores para quienes buscan una escapada corta, naturaleza, tradición y una gastronomía que revaloriza el asado argentino.
Un pueblo histórico con impronta europea
Fundado en 1615, Baradero es considerado uno de los asentamientos más antiguos de la provincia. Su casco urbano conserva edificaciones de fuerte influencia suiza y alemana, fruto de las corrientes migratorias que marcaron su identidad cultural. Caminar por sus calles es encontrarse con casas centenarias, antiguas pulperías y una atmósfera tradicional que invita a frenar el ritmo.
El corazón del pueblo está en su plaza central, donde conviven monumentos históricos, una réplica de la Pirámide de Mayo y la iglesia local, la cual se destaca por ser una de las más antiguas del territorio bonaerense.
Río, naturaleza y actividades al aire libre
La costanera del río Paraná es uno de los mayores atractivos. Allí se puede disfrutar de caminatas al atardecer, pesca, paseos en familia o simplemente descansar frente al agua. El entorno natural se complementa con espacios recreativos y miradores que permiten conectar con el paisaje ribereño.
Para quienes buscan algo más de adrenalina, Baradero suma un autódromo y un kartódromo, dos propuestas valoradas por amantes de la velocidad que visitan la zona los fines de semana.
El circuito de parrillas que enamora a los fanáticos del asado
Si hay un sello que define al destino, es su ruta gastronómica, centrada en carnes a la parrilla preparadas según la tradición bonaerense. En sus restaurantes y pulperías se sirven cortes clásicos hechos a leña y recetas heredadas de generaciones anteriores. Desde bodegones familiares hasta locales modernos, la propuesta culinaria es uno de los mayores motivos para visitar Baradero.
Además, se pueden recorrer mercados regionales con productos locales, participar de circuitos gastronómicos y degustar elaboraciones caseras que resaltan la identidad del lugar.
Cómo llegar desde Buenos Aires
El acceso es sencillo y rápido, lo que convierte a Baradero en un destino ideal para una escapada espontánea de un solo día.
En auto:
- Tomar la Ruta Nacional 9 (Panamericana, ramal Campana)
- Bajar en la salida señalizada hacia Baradero
- El viaje dura menos de dos horas, dependiendo del tránsito
En transporte público:
- Colectivo desde Puente Saavedra hasta Campana
- Combinación con un micro de larga distancia hacia Baradero
- Total estimado: hasta 6 horas según conexiones y esperas
Un plan perfecto para desconectarse
Baradero combina tradición, naturaleza y una impronta gastronómica única. Sus calles históricas, la serenidad del río y el perfume de las parrillas convierten al pueblo en un destino que invita a volver una y otra vez. Ideal para parejas, familias o grupos de amigos que buscan un respiro sin alejarse demasiado de Buenos Aires.
Si querés una escapada distinta, auténtica y sabrosa, Baradero es —sin dudas— una opción imperdible.