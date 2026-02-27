Jubilados de vacaciones. Foto: ChatGPT.

Salta deslumbra con paisajes imponentes que conquistan a cada visitante y la posicionan como una de las provincias preferidas por los viajeros de la tercera edad. En el corazón del Valle de Lerma, a pocos kilómetros de la capital provincial, se encuentra un destino que parece haberse quedado en otra época, donde la calma, la tradición y la naturaleza marcan el ritmo de cada día.

Se trata de Chicoana, uno de esos pueblos donde la vida transcurre sin apuro, entre casonas antiguas, plazas arboladas y el sonido permanente del folklore. Un lugar que muchos jubilados eligen para descansar, pero también para volver a conectarse con la cultura y las raíces del norte argentino.

Chicoana, Salta. Foto: Instagram @chicoanaculturayturismo

Rodeado de cerros verdes y aire puro, este rincón salteño combina historia, tradición y una identidad muy marcada que mezcla herencia indígena, espíritu gaucho y profunda religiosidad. Sus calles aún conservan construcciones de más de un siglo, con fachadas de adobe y galerías coloniales que le dan un encanto especial.

Un pueblo lleno de fiestas regionales

Pero si hay algo que distingue a este pueblo es su título de Capital Nacional del Tamal. Cada julio, la localidad celebra su fiesta más importante: el Festival Nacional del Tamal, que se realiza junto al Encuentro Nacional de Doma. Durante esas jornadas, cocineras locales preparan recetas transmitidas de generación en generación, mientras la tradición gaucha se luce con destrezas criollas y música en vivo. El secreto del famoso tamal está en el maíz seleccionado, la carne cortada a cuchillo y el punto justo de la chala que lo envuelve.

El calendario festivo no termina allí. En julio también se desarrolla la Fiesta Nacional del Tabaco, reflejo de una de las principales actividades económicas de la zona, y en verano el Carnaval transforma el pueblo con peñas, carpas tradicionales y encuentros de copleros y bandoneonistas.

Chicoana, Salta. Foto: Instagram @chicoanaculturayturismo

Qué hacer en Chicoana, el encantador pueblo de Salta que enamora

Más allá de la gastronomía y las celebraciones, el entorno natural es otro de sus grandes atractivos. Desde aquí se puede acceder a la Quebrada de Escoipe, un recorrido de montaña que serpentea entre paisajes rojizos y vegetación selvática. También es el punto de partida hacia la imponente Cuesta del Obispo, un camino escénico que asciende desde los 1.200 hasta los 3.348 metros en la Piedra del Molino, regalando vistas panorámicas inolvidables.

El casco histórico invita a caminar sin prisa. La Plaza Martín Miguel de Güemes y la Iglesia San Pablo —ambos declarados Lugares Históricos Nacionales— dominan el centro del pueblo y conservan su estilo hispano original. Las calles España, Libertad y 25 de Mayo mantienen la traza colonial y reflejan la historia que marcó a la región, escenario clave durante la Guerra Gaucha.

Chicoana, Salta. Foto: Instagram @chicoanaculturayturismo

Para quienes disfrutan del turismo tranquilo, hay opciones de trekking, cabalgatas, visitas a fincas productivas y recorridos por miradores naturales. La combinación de naturaleza, cultura y buena comida convierte a este destino en un plan ideal para quienes buscan bajar el ritmo y disfrutar con calma.

Dónde se encuentra Chicoana

Chicoana se ubica a unos 47 kilómetros de la ciudad de Salta y se puede llegar en aproximadamente una hora por la Ruta Nacional 68 y la Ruta Provincial 33. También es posible acceder en colectivo, remis o excursiones organizadas que recorren el Valle de Lerma. Para quienes viajan desde Buenos Aires, el vuelo hasta el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes dura poco más de dos horas, y desde allí el traslado es corto y directo.

Entre montañas, tradiciones y sabores intensos, este encantador pueblo salteño demuestra que no hace falta ir lejos para encontrar un lugar donde descansar, disfrutar y sentirse como en casa.