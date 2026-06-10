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Daga Atlántica 2026: uno por uno, los puntos más relevantes del mayor ejercicio de Fuerzas Especiales entre Argentina y Estados Unidos

El ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, participará de la etapa dinámica de Daga Atlántica 2026 en Córdoba, donde tropas argentinas y estadounidenses realizarán maniobras de operaciones especiales con helicópteros, paracaidistas y vehículos blindados Stryker.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Las Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Wikipedia.
Las Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Wikipedia.
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El ministro de Defensa nacional, Carlos Alberto Presti, encabezará este jueves en Córdoba la etapa dinámica del ejercicio combinado Daga Atlántica 2026. Se trata de una de las principales actividades de adiestramiento conjunto y combinado que realizan las Fuerzas Armadas argentinas junto a efectivos de los Estados Unidos en el ámbito de las Operaciones Especiales.

La jornada tendrá un significado particular para el titular de la cartera de Defensa, ya que buena parte de su trayectoria militar estuvo vinculada a las unidades de élite del Ejército Argentino y a la propia guarnición cordobesa donde se desarrollan las actividades. A través de sus redes sociales, Presti confirmó que supervisará las maniobras que ejecutan las Fuerzas Especiales de ambos países bajo la conducción operacional del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOE), dependiente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

“Allí comandé la IV Brigada Aerotransportada, fui instructor de comandos y tuve el privilegio de servir en las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Argentino. Compartí experiencias junto a camaradas que me marcaron para siempre. Fue también el escenario de innumerables lanzamientos en paracaídas y de una etapa fundamental de mi carrera militar ”, expresó el ministro al referirse a su regreso a Córdoba para presenciar el ejercicio.

Las demostraciones operacionales contarán con la presencia de autoridades militares de Argentina y Estados Unidos, quienes observarán distintas actividades en instalaciones militares de la provincia. Entre los medios desplegados se destacan:

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  • Tropas de operaciones especiales del Ejército Argentino
  • Helicópteros Bell UH-1H y AB-206 de la Aviación de Ejército
  • Paracaidistas de la IV Brigada Aerotransportada
  • Diversos elementos de apoyo táctico

La Fuerza Aérea Argentina también tiene una participación destacada mediante un avión de transporte C-130H Hércules, desde el cual se realizaron durante los últimos días lanzamientos de paracaidistas como parte de las actividades previas a la demostración principal. Asimismo, no se descarta la presencia de otros medios aéreos, entre ellos helicópteros Bell 412 y entrenadores IA-63 Pampa.

Uno de los principales atractivos del ejercicio será la participación de los vehículos blindados M1126 Stryker incorporados recientemente por el Ejército Argentino. Al menos cuatro unidades fueron trasladadas a Córdoba para apoyar las operaciones en el terreno, protagonizando un nuevo despliegue dentro de un escenario de entrenamiento conjunto y combinado. La presencia de estos vehículos permitirá poner a prueba procedimientos de movilidad, coordinación y apoyo a las fuerzas especiales en operaciones de alta complejidad.

Daga Atlántica 2026: preparación para operaciones especiales bajo estándares OTAN

La etapa dinámica de Daga Atlántica 2026 se desarrolla luego de la finalización de la Fase II del ejercicio, correspondiente al nivel estratégico-operacional. Esta instancia fue conducida por el CCOE con el apoyo del Special Operations Command South (SOCSOUTH) y especialistas de la Joint Special Operations University (JSOU), organismos estadounidenses especializados en operaciones especiales.

De acuerdo con lo informado por el Estado Mayor Conjunto, las actividades permitieron avanzar en el desarrollo de capacidades bajo estándares OTAN para el diseño y conducción de Fuerzas de Tareas de Operaciones Especiales. El objetivo es fortalecer las capacidades de planeamiento, comando y control tanto en el ámbito conjunto entre las fuerzas argentinas como en operaciones combinadas con países aliados.

Estas capacidades tendrán una aplicación concreta en el ejercicio multinacional PANAMAX, previsto para agosto en Panamá, donde el Comando Conjunto de Operaciones Especiales argentino asumirá la conducción de tropas de operaciones especiales pertenecientes a nueve países aliados.

Al referirse a la importancia de Daga Atlántica 2026, Presti destacó que el ejercicio refleja “el espíritu de hombres y mujeres que se preparan para las misiones más exigentes, para superarse cada día y estar listos cuando la Patria los necesita”. Además, subrayó que le genera “un enorme orgullo ver a nuestras Fuerzas Armadas exigirse al máximo nivel, consolidar la conjuntez, entrenarse junto a nuestros aliados y demostrar que la mayor fortaleza sigue siendo nuestro capital humano”.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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