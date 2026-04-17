Sendero de Los Gigantes, Córdoba Foto: Turismo Córdoba

Argentina tiene miles de rincones que se llevan la admiración de los turistas. Una de ellas, se encuentra en el corazón de las sierras de Córdoba, la llamada “muralla china” argentina, ya que sorprende a viajeros de todo el mundo por su belleza. Se trata de un sendero de piedra natural, de casi ocho kilómetros de extensión, que por su forma y recorrido suele compararse con el famoso recorrido asiático.

Con esta forma única y natural, el sendero conocido como Los Gigantes recorre la montaña y combina la naturaleza salvaje, las vistas panorámicas y múltiples opciones de trekking para los amantes de este deporte. Lo mejor de todo es que es de fácil acceso y dentro de una zona súper turística, lo que lo convirtió en una de las opciones más llamativas para hacer senderismo y adentrarse a la aventura.

Sendero de Los Gigantes, Córdoba Foto: Turismo Córdoba

Ubicado en el Valle de Punilla, dentro del departamento de Santa María, este cordón montañoso marca el límite natural con Traslasierra y forma parte de una de las áreas protegidas más importantes de la provincia.

Los Gigantes integran la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, un área clave para la conservación ambiental de Córdoba. Si bien el ingreso está habilitado para visitantes particulares, los especialistas recomiendan realizar la experiencia con un guía habilitado, especialmente para quienes no tienen experiencia en zonas montañosas o visitan el lugar por primera vez.

Sendero de Los Gigantes, Córdoba Foto: Turismo Córdoba

Trekking en Los Gigantes: las opciones para recorrer el sendero

El trekking es la actividad principal en este impresionante sendero de piedra, y el complejo ofrece cuatro circuitos distintos, adaptados a diferentes niveles de experiencia y exigencia física.

Uno de los recorridos más elegidos por lo amantes de este deporte es el circuito “Los Tres Mogotes”, con una caminata de aproximadamente cinco horas. El sendero, incluye formaciones rocosas, vistas panorámicas de 360 grados y una dificultad media, ya que en algunos tramos las pendientes son muy pronunciadas.

Sin embargo, para quienes buscan una caminata más corta, el Sendero Interpretativo es ideal para principiantes. Tiene una duración estimada de dos horas y se desarrolla entre árboles, fauna autóctona y grandes formaciones rocosas, con carteles informativos sobre la flora y fauna del lugar.

Trekking en Córdoba. Foto: Córdoba Turismo.

El tercer recorrido es el ascenso al Mogote Alto, recomendado para personas con experiencia en trekking y buen estado físico. Con más de 2.300 metros sobre el nivel del mar, es el punto más alto de la sierra cordobesa y permite observar gran parte de la provincia.

Por último, se encuentra la Travesía del Condorito, una experiencia solamente apta para expertos y amantes de la naturaleza, ya que se trata de una experiencia de jornada completa, pensada para excursionistas que buscan vivir una experiencia sin igual, rodeados de naturaleza y desafíos con escaladas y pendientes pronunciadas.

Antes de recorrer la Reserva Pampa de Achala, es fundamental seguir las recomendaciones de los expertos. Se aconseja llevar al menos dos litros de agua por persona, consultar el pronóstico del tiempo y evitar los días de tormenta. Además, se debe llevar ropa y calzado adecuado, ya que las zonas rocosas son muy resbaladizas, pero con el equipamiento adecuado, la experiencia deja a los turistas con ganas de más.