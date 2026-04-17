Dónde queda "el Brasil tranquilo" Foto: Foto generada con IA Canal 26

Cuando se piensa en playas con médanos, mar abierto y atardeceres que caen directamente sobre el horizonte, muchos imaginan automáticamente el sur de Brasil. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires existe un destino que ofrece una experiencia sorprendentemente similar, con el plus de estar mucho más cerca y lejos de las multitudes.

Se trata de Claromecó, un balneario del partido de Tres Arroyos que atrae cada vez más visitantes por su combinación de naturaleza, tranquilidad y una costa que se mantiene, en gran parte, intacta. A diferencia de los centros turísticos más conocidos del Atlántico, aquí el paisaje manda y el tiempo parece moverse a otro ritmo.

Un paisaje que se aleja del cemento

Uno de los aspectos que más llama la atención al llegar es la amplitud de la playa. La arena fina se extiende a lo largo de varios kilómetros, acompañada por médanos naturales que dominan el entorno y generan una sensación de costa abierta, similar a la de playas brasileñas poco urbanizadas.

No hay grandes edificios ni sombras de torres sobre la arena. Predominan las casas bajas, los espacios verdes y una integración más armónica con el paisaje. El mar suele presentar un oleaje moderado, ideal tanto para caminar por la orilla como para pasar largas tardes mirando el horizonte.

Pero si hay algo que distingue a Claromecó dentro de la costa argentina es un detalle poco común: los atardeceres se ven caer directamente sobre el mar, regalando colores intensos y cielos abiertos que se transforman en uno de los mayores atractivos del lugar.

Claromecó, Costa Atlántica. Foto: Noticias Argentinas.

Desconexión total y vida al aire libre

Este destino es elegido, sobre todo, por quienes buscan desconectarse del ruido urbano. La ausencia de multitudes y la baja densidad de construcción convierten cada recorrido en una experiencia relajada. Caminar entre los médanos, andar en bicicleta por calles de arena o simplemente sentarse a ver cómo cambia la luz del día forman parte de la rutina.

La cercanía del arroyo Claromecó suma otro componente natural al paisaje y ofrece alternativas para paseos más tranquilos, lejos de la playa principal. Es un entorno ideal para descansar sin horarios, sin agendas cargadas y sin necesidad de grandes planes.

Qué actividades se pueden hacer

Aunque el descanso es el gran protagonista, Claromecó también ofrece opciones para quienes disfrutan de actividades al aire libre:

Caminatas largas por la costa y las dunas

Pesca deportiva desde la playa

Paseos en bicicleta

Visitas al arroyo y zonas rurales cercanas

Recorridos por el Faro de Claromecó, uno de los más altos de Sudamérica y uno de los íconos del lugar

Estas propuestas se integran de forma natural al entorno, sin turismo invasivo ni grandes atracciones artificiales.

Cuál es la mejor época para visitarlo

Si bien el verano concentra la mayor cantidad de turistas, primavera y otoño son momentos ideales para conocer Claromecó. El clima sigue siendo agradable, los colores del paisaje se intensifican y la tranquilidad se vuelve aún más marcada.

La oferta gastronómica y de alojamiento es más acotada que en otros puntos de la costa, pero suficiente para una estadía cómoda. De hecho, ese perfil más simple y relajado es parte de su encanto.

Claromecó, Costa Atlántica. Foto: Noticias Argentinas.

Un destino que gana protagonismo sin perder su esencia

En un contexto donde muchos buscan alternativas menos masivas y más conectadas con la naturaleza, Claromecó aparece como un destino que seduce sin necesidad de grandes campañas. Playas amplias, médanos, atardeceres únicos y una calma difícil de encontrar lo convierten en una opción cada vez más valorada dentro del turismo nacional.

Para quienes sueñan con paisajes similares a los del sur de Brasil, pero prefieren quedarse en el país, este rincón bonaerense demuestra que no hace falta ir tan lejos para encontrar esa combinación de mar, naturaleza y silencio.