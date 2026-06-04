Museo del Whisky: el sueño adolescente que se convirtió en la colección más grande del mundo, una joya de Villa Urquiza

La historia del Museo del Whisky y de Miguel Ángel Reigosa Foto: Yasmin Ali Canal26.com

En una casona señorial de Avenida Monroe 3982, en Villa Urquiza, late una de las historias más singulares de la cultura porteña: la del Museo del Whisky, un espacio que nació de una pasión adolescente y terminó convirtiéndose en una referencia internacional, al punto de ser presentado por su sitio oficial como el museo del whisky más grande del mundo y el único con certificación del Libro Guinness de los Récords.

Detrás de esa hazaña está Miguel Ángel Reigosa, coleccionista, impulsor de la comunidad whisky en Argentina y fundador de un lugar que hoy reúne miles de botellas y piezas excepcionales de distintas épocas y orígenes. La historia del museo no empezó en una gran inversión ni en una estrategia empresarial tradicional: empezó con un consejo familiar, una primera botella inolvidable y una obsesión que fue creciendo durante décadas.

Museo del Whisky: el sueño adolescente que se convirtió en la colección más grande del mundo

El origen del Museo del Whisky: una escena familiar que cambió todo

La semilla de este museo se remonta a la adolescencia de Reigosa. Según contó en una entrevista, todo comenzó cuando su padre lo descubrió junto a sus amigos después de haber tomado bebidas de baja calidad. Lejos de una simple reprimenda, la lección fue otra: “si vas a tomar, que sea poco, pero bueno”. Ese día, en la casa familiar, apareció una botella de Old Parr que marcaría el inicio de una relación definitiva con el whisky. Décadas después, esa misma memoria íntima seguiría siendo parte del ADN del museo.

Miguel Ángel Reigosa pasó de una pasión juvenil a una colección récord Foto: Yasmin Ali Canal26.com

Ese recuerdo no es menor, porque explica el espíritu del lugar: no se trata solo de acumular botellas, sino de contar una historia cultural, emocional y hasta familiar. Reigosa transformó una experiencia personal en una colección privada que fue creciendo con viajes, importaciones y una búsqueda constante de rarezas, hasta convertirse en una de las más reconocidas del planeta.

Miguel Ángel Reigosa, el hombre que convirtió una pasión en patrimonio cultural

La vida de Miguel Ángel Reigosa supera por mucho el perfil tradicional del coleccionista. Infobae lo definió como un ex combatiente de Malvinas que años después llegó a compartir una cata en el cumpleaños de la Reina Isabel II en 2010, un episodio que terminó por reforzar su prestigio internacional en el universo del whisky.

Su camino también incluyó un capítulo clave en el histórico Café de los Incas, donde desarrolló una de las barras de whisky más importantes de Buenos Aires y empujó el crecimiento de la cultura del single malt en la Argentina, en años en los que el mercado todavía era mucho más pequeño y poco especializado. Más tarde, esa experiencia derivó en la creación de Whisky Malt Argentina, una comunidad de socios y amantes de esta bebida que ayudó a consolidar el proyecto del museo.

En Villa Urquiza, el Museo del Whisky Foto: Yasmin Ali Canal26.com

En 2020, además, Reigosa recibió el reconocimiento internacional Keeper of the Quaich, una distinción de enorme prestigio dentro de la industria del whisky escocés. Su figura quedó así asociada no solo al coleccionismo, sino también a la difusión de la cultura whisky en el país y en la región.

De una casona recuperada al museo récord: la historia de un sueño que creció a lo grande

La historia material del Museo del Whisky también tiene algo de gesta urbana. Reigosa explicó que el edificio donde hoy funciona el museo debió ser recuperado y remodelado, en un proceso que demandó años de trabajo hasta que finalmente el espacio pudo abrir sus puertas. De acuerdo con fuentes locales y enciclopedias de referencia, el museo fue inaugurado el 10 de noviembre de 2014, en una propiedad que hoy se destaca como parte del paisaje cultural del barrio.

El crecimiento fue sostenido. En 2020, la colección rondaba las 3.150 botellas; en información más reciente del sitio oficial y de circuitos turísticos de la Ciudad, el museo ya exhibe más de 4.500 botellas en sus vitrinas, mientras otras publicaciones de 2025 elevan la cifra total todavía más arriba, con miles de piezas adicionales y un caudal constante de visitantes.

Dónde queda, cómo llegar y cuáles son sus botellas más valiosas. Foto: Yasmin Ali Canal26.com

La importancia del lugar también recibió un aval simbólico en el plano barrial y cultural: en 2024 fue destacado como Sitio de Interés Cultural en Buenos Aires por medios locales que siguieron la noticia, reforzando la idea de que ya no se trata solamente de una colección privada, sino de un punto de identidad para la Comuna 12.

Las botellas más valiosas del Museo del Whisky que fascinan al mundo

Uno de los grandes atractivos del museo es la calidad de sus piezas. Entre las más mencionadas aparece una Royal Salute 62 Gun que, según distintas publicaciones, fue un obsequio de la Reina Isabel II y hoy es considerada una de las joyas de la colección.

También hay una botella conmemorativa del vuelo inaugural del Concorde, ediciones especiales dedicadas a Elvis Presley, un Macphail de 1938, etiquetas históricas de destilerías escocesas y hasta piezas muy antiguas, como un bourbon de 1780 citado en artículos recientes sobre la expansión del museo. Esa mezcla entre rareza, valor histórico y relato detrás de cada etiqueta es lo que convierte la visita en una experiencia que va mucho más allá de una simple muestra de botellas.

La historia del sueño adolescente que hizo récord mundial en Villa Urquiza Foto: Yasmin Ali Canal26.com

No es casual que el museo sea señalado como un espacio capaz de narrar, a través del whisky, siglos de tradición, viajes y vínculos internacionales. Desde Escocia e Irlanda hasta Japón, Estados Unidos e incluso etiquetas vinculadas a la escena argentina, el recorrido resume cómo una bebida puede condensar geografía, industria y memoria cultural.

Dónde queda el Museo del Whisky y cómo llegar a esta joya de Villa Urquiza

El Museo del Whisky funciona en Av. Monroe 3982, Ciudad de Buenos Aires, en una casona de tres plantas ubicada en Villa Urquiza, donde el espacio se distribuye entre tienda, bar/restaurante y museo propiamente dicho. El sitio oficial detalla que en la planta baja se encuentra el Whisky Shop, en otro nivel el restaurant y bar, y en el piso superior la colección exhibida en vitrinas.

Para llegar en transporte público, una de las opciones más prácticas es combinar con la Línea B de subte hasta la estación Juan Manuel de Rosas – Villa Urquiza, terminal ubicada sobre la intersección de Triunvirato y Monroe, con conexión directa al Ferrocarril Mitre en la estación General Urquiza. Desde allí, el museo queda sobre la misma avenida Monroe, a pocas cuadras.

Además, Moovit indica que por la zona pasan líneas de colectivo como la 19, 76, 107, 114 y 133, mientras que la propia terminal de subte y tren convierte al sector en uno de los accesos más simples para quienes llegan desde otros barrios o desde el conurbano.

Por qué el Museo del Whisky se volvió un emblema porteño

Hay lugares que se visitan por curiosidad y otros que se recuerdan por la historia que guardan. El Museo del Whisky pertenece a esa segunda categoría. Porque detrás del récord, de las botellas valiosas y del prestigio internacional, hay algo todavía más poderoso: la historia de un argentino que convirtió una pasión íntima en patrimonio cultural y orgullo barrial.

Museo del Whisky Foto: Yasmin Ali Canal26.com

En tiempos donde tantas experiencias se vuelven fugaces, esta joya de Villa Urquiza propone lo contrario: detenerse, mirar, aprender y entender cómo una colección puede transformarse en relato. El sueño adolescente de Miguel Ángel Reigosa ya no es solo suyo: hoy forma parte del mapa cultural de Buenos Aires y de una de las historias más sorprendentes del whisky en el mundo.