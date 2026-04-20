Ubicado al pie de las Sierras de los Comechingones, combina arroyos cristalinos, senderos serranos y vida de pueblo Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el noreste de San Luis existe un destino que todavía escapa del turismo masivo y conquista a quienes buscan naturaleza, silencio y experiencias simples: Cortaderas. Rodeado por arroyos cristalinos, senderos serranos y un ritmo de vida pausado, este rincón puntano se perfila como una escapada ideal para fines de semana y viajes de descanso profundo.

Un refugio natural al pie de las Sierras de los Comechingones

Cortaderas está ubicado en una zona estratégica del departamento Chacabuco, muy cerca de Villa de Merlo pero con una identidad completamente distinta. Mientras los grandes centros turísticos concentran visitantes y actividad, este pueblo conserva calles tranquilas, aire puro y vistas abiertas que conectan con el valle de Conlara y las sierras.

Cortaderas es un pequeño pueblo de San Luis Foto: Agencia San Luis

Su entorno natural no solo se observa: se vive. El sonido del agua, el canto de las aves y la ausencia de bocinas convierten a Cortaderas en un verdadero refugio de paz, ideal para quienes desean bajar un cambio y reconectar con lo esencial.

Qué hacer en Cortaderas: experiencias simples que marcan la diferencia

Aunque su tamaño es pequeño, la propuesta turística sorprende por su diversidad y su vínculo directo con la naturaleza.

Reserva Natural Quebrada de Villa Elena

Es el gran tesoro local. Un área protegida con senderos de distintas dificultades que atraviesan bosque nativo, formaciones rocosas y llevan a saltos de agua y ollas naturales de agua transparente. Perfecto para caminatas, fotografía de paisajes y momentos de contemplación.

Actividades al aire libre

Trekking guiado por las sierras

Cabalgatas entre arroyos y campos abiertos

Avistaje de aves autóctonas

Picnics en zonas naturales señalizadas

Cada actividad se realiza respetando el entorno, con una lógica de turismo sustentable que los visitantes valoran cada vez más.

Dique Piscu Yaco, a pocos minutos

Muy cerca de Cortaderas se encuentra este dique, elegido para pasar el día en familia. Tiene playas de arena, sectores de sombra y permite deportes náuticos sin motor, lo que mantiene la armonía del paisaje.

Sabores locales y vida de pueblo

Uno de los grandes encantos de Cortaderas es su vida comunitaria. Las ferias de artesanos, los pequeños emprendimientos familiares y la gastronomía regional le dan identidad al lugar. Quesos artesanales, dulces caseros y alfajores son parte del recorrido obligado por el pueblo.

El arroyo Cortaderas, que atraviesa la localidad, invita a sentarse en sus orillas y dejar pasar el tiempo. Al atardecer, la luz sobre las sierras regala colores que parecen irreales, convirtiendo cada foto en una postal.

Cómo llegar a Cortaderas

Llegar es sencillo y el camino ya es parte del viaje:

Desde la ciudad de San Luis : Ruta Provincial 20 → RP55 → Ruta Provincial 1. El trayecto dura aproximadamente 2 horas y media , con vistas panorámicas durante gran parte del recorrido.

Desde Villa de Merlo : apenas 20 kilómetros hacia el sur por la RP1.

Desde otras provincias: se puede llegar en avión hasta San Luis o Merlo y continuar en auto o transporte terrestre.

Se destaca por su tranquilidad absoluta y su entorno natural privilegiado Foto: Agencia San Luis

Las rutas están asfaltadas y señalizadas, lo que hace que el acceso sea cómodo en cualquier época del año.

Por qué Cortaderas enamora a quienes lo descubren

No hay multitudes ni ruidos

La naturaleza es protagonista

El turismo es amable y auténtico

El tiempo parece ir más lento

Cortaderas no busca impresionar con grandes atracciones, sino seducir con su tranquilidad. Es uno de esos lugares que se recuerdan por cómo te hacen sentir, no solo por lo que se ve.

Si estás buscando un destino diferente en San Luis, lejos de lo obvio y cerca de lo esencial, este pequeño pueblo puede convertirse en tu próxima escapada favorita.