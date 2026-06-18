La Fiesta Grande de Acuyai vuelve a Buenos Aires con jineteadas, peñas y tradición gaucha: cuándo y dónde se celebra

Ya tiene todo listo para una nueva edición. Foto: infolobos

La 5ª Fiesta Grande de Acuyai ya tiene todo listo para una nueva edición en Lobos, con una propuesta que combina tradición, destrezas criollas y música en vivo. El evento se realizará del viernes 19 al domingo 21 de junio de 2026 en el predio del Centro Nativo Acuyai.

Como novedad, este año las competencias comenzarán desde la mañana del viernes, ampliando la agenda de actividades y permitiendo un arranque más intenso desde la primera jornada.

Cuándo y dónde se realiza la Fiesta Grande de Acuyai 2026

La celebración tendrá lugar en el Campo de la Argentinidad, ubicado en Calle de la Tradición y Barracas, un espacio preparado para recibir a jinetes, tropillas y público de toda la región durante tres jornadas a pleno.

El cronograma contempla pruebas de mansedumbre, ruedas de jineteadas, pialadas y pruebas de riendas, junto con el tradicional campeonato de truco que abrirá el clima festivo el viernes por la tarde.

El rincón de Lobos para caminar, remar y mirar aves Foto: Instagram @vientoerrante

Cada día cerrará con peñas y bailes, con presencia de artistas locales y regionales, reforzando el perfil cultural del encuentro que convoca tanto a familias como a amantes de la tradición gaucha.

El domingo será la jornada central, con el acto oficial de apertura desde las 9 y el clásico almuerzo de camaradería a las 13, uno de los momentos más convocantes para participantes y visitantes.

Jineteadas, competencias y figuras destacadas

Las jineteadas tendrán un rol protagónico durante todo el fin de semana, con categorías como clina, bastos y grupa, además de pruebas clasificatorias para eventos de alcance nacional como el Jesús María.

El relato estará a cargo de Marcelo Pellejero, Nacho Besteiro, Nahuel Pellejero, Gustavo Andrade y Hernán Velasco, mientras que la animación criolla sumará a los payadores Pedro Soubidet y Carlos Marchesini, acompañados por la guitarra del lobense Carlos Cerone.

Precios de entradas y opciones para asistir

La entrada general para los tres días tendrá un valor de 50.000 pesos, que incluye el acceso a espectáculos en la carpa y sorteos. Ese mismo monto regirá para quienes concurran sábado y domingo.

Quienes opten por asistir solo el cierre del evento podrán ingresar el domingo por 30.000 pesos, sin participación en sorteos. Además, habrá accesos específicos para peñas y bailes, con valores de 10.000 pesos el viernes y 15.000 el sábado.

Cómo llegar a la Fiesta Grande de Acuyai en Lobos

El predio del Centro Nativo Acuyai se encuentra en Calle de la Tradición y Barracas, dentro de la localidad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires.

Desde Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es por la RN 205, un trayecto de aproximadamente 100 kilómetros que conecta de forma directa con el casco urbano de Lobos. Desde allí, la señalización local conduce hacia el predio del evento.

También se puede llegar en transporte público, utilizando tren o micros hasta Lobos y luego taxis o remises locales hasta el campo de la Argentinidad. Durante el evento, se espera un importante movimiento de visitantes, por lo que se recomienda salir con anticipación.