Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

La Fiesta Grande de Acuyai vuelve a Buenos Aires con jineteadas, peñas y tradición gaucha: cuándo y dónde se celebra

El Centro Nativo Acuyai ya confirmó la quinta edición de su fiesta más convocante. Habrá jineteadas, pruebas de destreza, campeonato de truco, peñas y espectáculos durante tres jornadas. Cuánto salen y cómo conseguir entradas.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Ya tiene todo listo para una nueva edición.
Ya tiene todo listo para una nueva edición. Foto: infolobos
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La 5ª Fiesta Grande de Acuyai ya tiene todo listo para una nueva edición en Lobos, con una propuesta que combina tradición, destrezas criollas y música en vivo. El evento se realizará del viernes 19 al domingo 21 de junio de 2026 en el predio del Centro Nativo Acuyai.

Como novedad, este año las competencias comenzarán desde la mañana del viernes, ampliando la agenda de actividades y permitiendo un arranque más intenso desde la primera jornada.

Cuándo y dónde se realiza la Fiesta Grande de Acuyai 2026

La celebración tendrá lugar en el Campo de la Argentinidad, ubicado en Calle de la Tradición y Barracas, un espacio preparado para recibir a jinetes, tropillas y público de toda la región durante tres jornadas a pleno.

El cronograma contempla pruebas de mansedumbre, ruedas de jineteadas, pialadas y pruebas de riendas, junto con el tradicional campeonato de truco que abrirá el clima festivo el viernes por la tarde.

Contenido Recomendado

Llega la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino con entrada libre y gratuita:fecha, hora y cronograma del evento

Llega la Fiesta Nacional del Chocolate Alpino con entrada libre y gratuita: fecha, hora y cronograma del evento

Llega la Fiesta del Sol con entrada gratis:cuándo, dónde y cómo llegar al pueblito que celebra el solsticio de invierno

Llega la Fiesta del Sol con entrada gratis: cuándo, dónde y cómo llegar al pueblito que celebra el solsticio de invierno
El rincón de Lobos para caminar, remar y mirar aves Foto: Instagram @vientoerrante

Cada día cerrará con peñas y bailes, con presencia de artistas locales y regionales, reforzando el perfil cultural del encuentro que convoca tanto a familias como a amantes de la tradición gaucha.

El domingo será la jornada central, con el acto oficial de apertura desde las 9 y el clásico almuerzo de camaradería a las 13, uno de los momentos más convocantes para participantes y visitantes.

Jineteadas, competencias y figuras destacadas

Las jineteadas tendrán un rol protagónico durante todo el fin de semana, con categorías como clina, bastos y grupa, además de pruebas clasificatorias para eventos de alcance nacional como el Jesús María.

El relato estará a cargo de Marcelo Pellejero, Nacho Besteiro, Nahuel Pellejero, Gustavo Andrade y Hernán Velasco, mientras que la animación criolla sumará a los payadores Pedro Soubidet y Carlos Marchesini, acompañados por la guitarra del lobense Carlos Cerone.

Precios de entradas y opciones para asistir

La entrada general para los tres días tendrá un valor de 50.000 pesos, que incluye el acceso a espectáculos en la carpa y sorteos. Ese mismo monto regirá para quienes concurran sábado y domingo.

Quienes opten por asistir solo el cierre del evento podrán ingresar el domingo por 30.000 pesos, sin participación en sorteos. Además, habrá accesos específicos para peñas y bailes, con valores de 10.000 pesos el viernes y 15.000 el sábado.

Cómo llegar a la Fiesta Grande de Acuyai en Lobos

El predio del Centro Nativo Acuyai se encuentra en Calle de la Tradición y Barracas, dentro de la localidad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires.

Desde Ciudad de Buenos Aires, el acceso más directo es por la RN 205, un trayecto de aproximadamente 100 kilómetros que conecta de forma directa con el casco urbano de Lobos. Desde allí, la señalización local conduce hacia el predio del evento.

También se puede llegar en transporte público, utilizando tren o micros hasta Lobos y luego taxis o remises locales hasta el campo de la Argentinidad. Durante el evento, se espera un importante movimiento de visitantes, por lo que se recomienda salir con anticipación.

Fiestas RegionalesLobosTradición
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

    La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

  2. La nueva “joya” gastronómica de Caballito:milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

    La nueva “joya” gastronómica de Caballito: milanesas para dos, platos abundantes y un clima de bodegón ideal para vivir el Mundial 2026

  3. La Ciudad transformará los espacios verdes con baños, bibiliotecas y Wi-Fi:cuáles son los 16 parques seleccionados

    La Ciudad transformará los espacios verdes con baños, bibiliotecas y Wi-Fi: cuáles son los 16 parques seleccionados

  4. Pastas caseras, parrilla y postres abundantes:el bodegón de Buenos Aires que hace historia desde hace casi 90 años

    Pastas caseras, parrilla y postres abundantes: el bodegón de Buenos Aires que hace historia desde hace casi 90 años

  5. Una cafetería de inspiración asiática en pleno corazón de CABA:cheescake japonés, chocolate caliente con marshmallow y más

    Una cafetería de inspiración asiática en pleno corazón de CABA: cheescake japonés, chocolate caliente con marshmallow y más
Lo último
También podría interesarte
Política

Javier Milei retoma las giras por el interior del país:volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Javier Milei retoma las giras por el interior del país: volverá a Rosario por el Día de la Bandera

Diego Guelar afirmó que la advertencia de Trump a Irán busca garantizar la reapertura de Ormuz y bajar el precio del petróleo

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Ejército Argentino acelera la compra de los helicópteros Black Hawk:¿qué uso les dará a estas potentes aeronaves?

Economía

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

El Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó una garantía de 550 millones de dólares a la Argentina

La inflación mayorista se desaceleró al 2,5% en mayo:acumula 34,5% en los últimos doce meses

Canasta de crianza:cuánto cuesta mantener un hijo en Argentina, según el informe del INDEC

Jubilados:cómo consultar y descargar el recibo de haberes desde la app Mi ANSES

Internacionales

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

El régimen norcoreano reiteró que su estatus nuclear es “irreversible” desafiando a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos

La “torre Jenga” de Nueva York:el rascacielos de 60 pisos con diseño único que rompe las reglas de la arquitectura

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo de paz de manera electrónica:entró en vigor de forma inmediata

Descubierto en Estambul:cómo es el misterioso túnel de 160 metros que reescribe 15 siglos de historia