La Fiesta Junina llega a la Ciudad: cuándo, dónde y cómo conseguir entrada para la tradicional celebración brasileña

Festa Junina. Foto: prensa.

La Fiesta Junina tendrá su edición porteña el domingo 21 de junio, de 13 a 22 horas, en el predio de La Rural, ubicado en Av. Santa Fe y Thames. Considerada una de las celebraciones más importantes de Brasil después del carnaval, la propuesta reunirá música, gastronomía y actividades típicas en el corazón de Palermo.

Organizada con el apoyo de la Embajada y el Consulado de Brasil y la Federación de Asociaciones Brasileñas en Argentina, la jornada busca acercar al público porteño una de las tradiciones más arraigadas del país vecino. Se espera una convocatoria amplia, con actividades diseñadas para todas las edades.

Uno de los grandes protagonistas será el forró, género musical característico del nordeste de Brasil que invita al baile en pareja. Sobre el escenario se presentarán conjuntos especializados que recrearán el clima festivo típico de estas celebraciones populares.

Además de la música, el evento contará con puestos gastronómicos donde se podrán probar platos y bebidas tradicionales brasileñas. También habrá sectores habilitados para bailar y disfrutar de las distintas expresiones culturales.

Festa Junina. Foto: prensa.

La Fiesta Junina se reconoce también por su estética: es habitual que los asistentes se vistan con trajes de estilo “caipira”, que incluyen camisas a cuadros, trenzas y maquillajes con pecas. Sin embargo, la participación no exige ningún código de vestimenta formal.

Cuánto cuestan y dónde comprar las entradas para la Fiesta Junina

La entrada para la Fiesta Junina 2026 en Buenos Aires se adquiere de forma anticipada a través de la plataforma La Rural Ticket. El evento principal se llevará a cabo en el Pabellón 8 de La Rural (Av. Sarmiento y Av. Santa Fe) y el precio de cada ticket es de $25000.

Dónde consultar el programa completo

Para conocer el detalle de las actividades, horarios de shows y propuestas del evento, se puede consultar la web oficial fiestajunina.com.ar, donde se publica toda la información actualizada de la jornada.

Tradición religiosa y raíces culturales

El origen de estas celebraciones está ligado al calendario religioso de junio en Brasil, donde se homenajea a San Antonio, San Juan y San Pedro y San Pablo. Estas fechas combinan ritos católicos con costumbres rurales vinculadas a las cosechas y la vida comunitaria.

Durante el mes, se realizan danzas, comidas típicas y encuentros sociales que refuerzan la identidad regional, especialmente en el interior del país. En ese contexto, la Fiesta Junina se convierte en una expresión cultural clave.

En Buenos Aires, la difusión de esta tradición está impulsada por asociaciones como “Me leva que eu vou”, que desde hace más de 15 años trabaja en la promoción de la cultura brasileña. Su labor ha sido central para consolidar este tipo de eventos en la ciudad.

Festa Junina. Foto: prensa.

Qué tener en cuenta para asistir a la Fiesta Junina

Quienes deseen visitar la celebración podrán recorrer un predio adaptado con espacios para comer, bailar y participar de actividades culturales. La organización prevé una jornada accesible y pensada para disfrutar en familia o con amigos.

No es necesario asistir con vestimenta temática, aunque muchos eligen sumarse al espíritu festivo con atuendos típicos. La clave es integrarse a una experiencia cultural que busca recrear el ambiente de las fiestas brasileñas.

El origen de las Fiestas Juninas

Las Fiestas Juninas en Brasil, también conocidas como festas de São João, tienen su raíz en las celebraciones europeas del solsticio de verano, una tradición que llegó al país con los portugueses durante la etapa colonial (1500-1822). Con el paso del tiempo, estas costumbres se adaptaron al contexto brasileño y a su calendario, ya que en el hemisferio sur coinciden con el invierno y no con el verano.

El festejo se desarrolla a lo largo de todo el mes de junio y está ligado al calendario católico, con especial énfasis en las fechas dedicadas a San Antonio (13 de junio), San Juan Bautista (24 de junio) y San Pedro (29 de junio). En torno a estas celebraciones religiosas se organizan eventos que mezclan fe, vida comunitaria y expresiones culturales populares.

En regiones como el nordeste brasileño, donde el clima suele ser árido o semiárido, las fiestas adquieren un significado especial: coinciden con el fin de la temporada de lluvias y funcionan como un momento de agradecimiento, especialmente a San Juan. La tradición también pone en valor la vida rural, con comidas típicas, danzas y vestimentas características.

Entre los elementos más emblemáticos se encuentra la hoguera, una costumbre heredada de Europa que, según la tradición católica, simboliza el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. A esto se suman decoraciones con banderines de colores y bailes como la quadrilha, que recrea escenas campestres.

Originalmente, las celebraciones se realizaban en espacios rurales conocidos como arraiais, que eran grandes estructuras destinadas a eventos comunitarios. Con la urbanización, estas fiestas crecieron en escala y hoy se celebran en todo Brasil, incluso con eventos multitudinarios como los de Caruaru, Campina Grande o São Luís, considerados entre los más importantes del país.