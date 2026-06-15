Llega la Fiesta del Sol con entrada gratis: cuándo, dónde y cómo llegar al pueblito que celebra el solsticio de invierno

Llega la Fiesta del Sol. Foto: Culturas y Turismo Municipio de Luján

Para muchos, el frío no es excusa para no juntarse a celebrar y a disfrutar de eventos al aire libre. Así lo hace saber Carlos Keen, pueblito del partido de Luján (a una hora de la Ciudad de Buenos Aires) que el fin de semana del 20 y 21 de junio le dará la bienvenida al solsticio de invierno con un la 26° edición de la Fiesta del Sol, un evento de entrada libre y gratuita que contará con shows musicales, gastronomía y una fogata de los deseos.

Cómo es la fogata de los deseos en la Fiesta del Sol

Este festival se pensó para darle la bienvenida al invierno y está inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios. Rápidamente se convirtió en un clásico del mes de junio, combinando sabores campestre, un amplio abanico de espectáculos y una mística única, ya que se lleva a cabo la ceremonia del Inti Raymi, un ritual sagrado para rendir homenaje al sol y agradecer las cosechas.

Fiesta del Sol en Carlos Keen. Foto: Culturas y Turismo Municipio de Luján

Uno de los momentos más esperados en el predio de la vieja estación de tren ocurre al caer la tarde, momento en el que se enciende la fogata de los deseos, una estructura gigante donde los visitantes forman una ronda alrededor del fuego y arrojan papeles con sus deseos escritos, dando lugar a la creencia popular de que la energía limpia y eleva tus pedidos para que se puedan hacer realidad.

Qué artistas tocarán en la Fiesta del Sol en Carlos Keen

Más allá del misticismo, el festival ofrece varios conciertos gratuitos y para esta edición los artistas ya están confirmados. La música en vivo empezará el mediodía con el siguiente cronograma:

Sábado 20 de junio : Martu Ferreyra, Corazón Malvinero, Raúl Ausilio y Mayma. El cierre estará a cargo de Los Palmeras .

Domingo 21 de junio: Orquesta Municipal El Ombú, Smoking Brothers, Ras Gangalle, El Farolito (homenaje a Los Piojos) y Parte de la Religión (tributo a Charly García).

Vuelve la Fiesta del Sol. Video: Instagram @municipiodelujan

Patio gastronómico en la Fiesta del Sol

Carlos Keen es un pueblo más que conocido por sus restaurantes y pulperías. En esa línea, el festival presentará un patio gastronómico enorme con embutidos, quesos de campo, escabeches, empanadas criollas y diversos platos como asado a la cruz o locro caliente. Además, habrá opciones dulces como pastelitos y tortas fritas.

Cómo llegar a Carlos Keen en auto desde CABA

Para quienes planean asistir al evento, el acceso a Carlos Keen es sencillo. Se puede llegar en vehículo desde Acceso Oeste (km 72) o a través de la Ruta Nacional 7, siguiendo la señalización hacia la localidad. También hay conexión directa desde el centro de Luján.

Cómo llegar a Carlos Keen en transporte público

Carlos Keen se encuentra a unos 85 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en un viaje de poco más de una hora y cuarto. Quienes buscan acercarse en transporte público, pueden tomar el colectivo Línea 57 (en Plaza Italia u Once) que pasa por la Terminal de Ómnibus de Luján, desde donde salen otros colectivos locales regulares y remises que conectan con el pueblo.