Escapadas termales cerca de Buenos Aires: cuánto cuesta ir, qué descuentos hay para jubilados y cuál conviene más

Termas de Dolores Foto: Instagram @parquetermaldolores

Cuando el frío aprieta y el cuerpo pide una pausa, las termas vuelven a aparecer entre las escapadas más buscadas por quienes quieren relajarse sin irse demasiado lejos. A poca distancia de la Ciudad de Buenos Aires hay dos opciones que sobresalen por comodidad, servicios y tarifas para adultos mayores: Termas del Salado, en General Belgrano, y Parque Termal Dolores. Ambas permiten organizar una salida de un día o una estadía corta, con aguas cálidas, espacios de relax y promociones que pueden hacer la diferencia en el presupuesto.

La gran ventaja de estos destinos es que combinan bienestar, cercanía y practicidad. En un contexto en el que muchas personas buscan planes breves pero rendidores, las termas ganan terreno por ofrecer una experiencia completa: piscinas climatizadas, servicios complementarios y la posibilidad de sumar gastronomía, caminatas o incluso una noche de hotel. Para quienes viajan con tiempo justo, también cuentan puntos clave como los accesos simples desde rutas muy transitadas y los descuentos para jubilados, que bajan el costo de entrada respecto de la tarifa general.

Termas del Salado: la opción más práctica para una pausa de un día

Si la prioridad es salir temprano, aflojar tensiones y volver sin hacer un viaje largo, General Belgrano aparece como una de las alternativas más tentadoras. El complejo Termas del Salado está en esa ciudad bonaerense, a una distancia que el propio sitio oficial presenta como de apenas 90 minutos desde CABA, con un parque termal montado sobre aguas de alta mineralización surgidas de una perforación de 964 metros y con emergencia a 41 °C.

Termas del Salado Foto: Instagram @termasdelsalado

En cuanto a infraestructura, el predio ofrece una pileta cubierta y tres semicubiertas, con temperaturas de entre 34 y 40 grados, además de spa, relax, juegos para chicos y servicios adicionales como alquiler de batas, lockers y reposeras. Es una propuesta pensada para quienes buscan una jornada de descanso sin demasiada logística, y por eso suele ser una de las primeras opciones que aparecen cuando se piensa en termas cercanas a Buenos Aires.

Las tarifas informadas oficialmente muestran una diferencia concreta para adultos mayores. La entrada general cuesta $22.000, mientras que los jubilados pagan $17.600 presentando carnet. Los menores de 11 años abonan $13.200, y también hay pasaportes para más de un día: el de 2 jornadas consecutivas cuesta $39.600 para mayores y $31.700 para jubilados. El ingreso se comercializa de forma presencial y sujeto a cupos.

Parque Termal Dolores: más espacio, más servicios y opción de escapada de fin de semana

Para quienes prefieren un plan con más amplitud, estructura turística y posibilidad de extender la estadía, el Parque Termal Dolores juega con otra escala. El complejo funciona en un predio de 44 hectáreas y se presenta como un centro de esparcimiento con aguas termales saladas y dulces, áreas cubiertas y al aire libre, estacionamiento, vestuarios, gastronomía y oferta hotelera dentro del mismo polo turístico.

La propia web del parque informa que abre de jueves a martes, mientras que los miércoles permanece cerrado por mantenimiento. El horario del parque es de 10 a 18, y las cajas funcionan de 9 a 16:30. Entre sus servicios e infraestructura se mencionan alojamiento, gastronomía, buffet, conectividad, enfermería, vestuarios y guardavidas, algo que lo vuelve atractivo para familias, parejas o grupos que quieren quedarse más horas y resolver todo en el mismo lugar.

Termas en Dolores. Foto: Prensa

En precios, la tarifa para no residentes es de $19.250, mientras que los jubilados no residentes pagan $15.840. Los chicos de 3 a 11 años abonan $12.870, el estacionamiento cuesta $5.280 y las personas con discapacidad ingresan sin cargo. Además, la página oficial de reservas comunica una promoción 2x1 válida los lunes, martes y jueves, salvo feriados, lo que puede mejorar bastante la ecuación para una salida en días de menor demanda.

Cuál conviene más según tu presupuesto y el tipo de plan que buscás

La elección entre un complejo y otro depende menos de cuál es “mejor” y más de qué clase de escapada querés hacer. Si la idea es una salida rápida, con poco traslado y una experiencia termal concreta, General Belgrano se vuelve fuerte por su cercanía, sus piletas climatizadas y una dinámica ideal para ir y volver en el día. En cambio, si el objetivo es sumar más servicios, más espacio y la posibilidad de prolongar la pausa, Dolores ofrece un esquema más amplio y con perfil de mini resort termal.

También hay diferencias puntuales en el bolsillo. Para jubilados, Dolores muestra una entrada más baja que Termas del Salado en los valores oficiales relevados, aunque el costo total de una escapada dependerá de si se suma estacionamiento, comida, alojamiento o una promoción vigente. Belgrano, por su parte, ofrece pasaportes termalistas para varios días consecutivos, algo útil para quienes quieren repetir la experiencia sin pagar entradas sueltas cada jornada.

Por qué las termas vuelven a ser una de las escapadas más elegidas

El atractivo no pasa solo por el agua caliente. Las termas se consolidan como un plan corto, reparador y fácil de organizar, especialmente en meses fríos, cuando crece la búsqueda de propuestas cercanas que no exijan una gran planificación. A eso se suma un factor clave: la existencia de tarifas diferenciadas para jubilados, un segmento que suele priorizar lugares cómodos, accesibles y con servicios claros antes de viajar.

Con ese escenario, tanto Termas del Salado como Parque Termal Dolores se posicionan como dos opciones fuertes para cortar la rutina sin salir de la provincia. Una apuesta por lo práctico y cercano; la otra, por una experiencia más amplia y con mayor infraestructura. En ambos casos, la conclusión es similar: para descansar de verdad, a veces no hace falta irse lejos.