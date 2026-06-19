Escapada termal ideal para jubilados en invierno: por qué estas aguas turquesas solo pueden visitarse durante esta época del año

Ubicadas cerca de San Francisco, en Jujuy, estas termas de origen sulfuroso alcanzan los 30°C y solo pueden visitarse entre mayo y noviembre, cuando el caudal del río permite descubrir sus impactantes piletas naturales. Foto: Descubrir Turismo

Las Termas del Río Jordán, en la provincia de Jujuy, se consolidan como una escapada ideal para jubilados que buscan desconectar en plena naturaleza. Este circuito de aguas termales turquesas solo puede visitarse entre mayo y noviembre, cuando el clima permite el acceso y el paisaje se muestra en su máximo esplendor.

Ubicadas en la región de Valle Grande, cerca del Parque Nacional Calilegua, estas piletas naturales se encuentran a unos 1000 metros sobre el nivel del mar. Rodeadas de vegetación densa y cerros rojizos, ofrecen un entorno de tranquilidad que contrasta con el ritmo de los centros turísticos tradicionales.

Un destino de relax en plena selva de montaña

El atractivo principal del lugar radica en sus aguas cálidas, con temperaturas que rondan los 30°C, ideales para relajarse en cualquier momento del día. El color turquesa, generado por los minerales presentes, convierte cada poza en una postal natural.

Ubicadas cerca de San Francisco, en Jujuy, estas termas de origen sulfuroso alcanzan los 30°C y solo pueden visitarse entre mayo y noviembre, cuando el caudal del río permite descubrir sus impactantes piletas naturales. Foto: Descubrir Turismo

La experiencia está pensada para quienes valoran el contacto directo con la naturaleza. Lejos del ruido urbano, el entorno invita a disfrutar del silencio, el sonido del agua y la biodiversidad característica de la yunga jujeña, con especies como jacarandás, laureles y orquídeas.

Cómo es el acceso y qué tener en cuenta

El recorrido comienza en el pueblo de San Francisco, donde es obligatorio registrarse y contratar un guía local. Este requisito busca preservar el área y garantizar la seguridad de los visitantes.

El trayecto incluye una caminata de seis kilómetros por senderos de montaña. Si bien el descenso es relativamente accesible, aunque contiene algunos tramos más complicados, el regreso implica una exigente subida de 700 metros de desnivel, por lo que se recomienda evaluar el estado físico antes de emprender la excursión.

Ubicadas cerca de San Francisco, en Jujuy, estas termas de origen sulfuroso alcanzan los 30°C y solo pueden visitarse entre mayo y noviembre, cuando el caudal del río permite descubrir sus impactantes piletas naturales. Foto: Descubrir Turismo

Temporada clave: cuándo viajar a las Termas del Río Jordán

Uno de los factores determinantes es el calendario. Estas termas son un destino estacional, ya que solo permanecen visibles durante la temporada seca.

Entre mayo y noviembre, el caudal del río disminuye y deja al descubierto las piletas naturales. En verano, las lluvias hacen crecer el curso de agua, cubren las vertientes y vuelven imposible el baño, ocultando completamente este atractivo.

Una experiencia diferente para el turismo senior

Para el público mayor, el destino ofrece una combinación de bienestar, naturaleza y aventura moderada. La posibilidad de disfrutar de aguas termales en un entorno virgen resulta especialmente atractiva para quienes buscan experiencias auténticas.

Ubicadas cerca de San Francisco, en Jujuy, estas termas de origen sulfuroso alcanzan los 30°C y solo pueden visitarse entre mayo y noviembre, cuando el caudal del río permite descubrir sus impactantes piletas naturales. Foto: Descubrir Turismo

Sin embargo, se aconseja planificar la visita con anticipación, llevar equipamiento adecuado y considerar los tiempos del recorrido. Pese al esfuerzo que implica el acceso, el entorno y la calidad de las aguas convierten a las Termas del Río Jordán en una de las escapadas más especiales del norte argentino.

Cómo llegar a las Termas del Río Jordán

El acceso a las termas comienza en el pueblo de San Francisco, en el departamento de Valle Grande, Jujuy. Desde allí es obligatorio registrarse en la oficina de turismo y contratar un guía local habilitado, requisito clave para preservar el entorno y garantizar la seguridad.

La excursión incluye un trekking de aproximadamente seis kilómetros por senderos de montaña, con tramos empinados y terreno irregular. El descenso suele ser más accesible, pero el regreso presenta mayor exigencia física, con una subida de cerca de 700 metros de desnivel.

Se recomienda salir temprano, llevar calzado adecuado, agua y provisiones, y tener en cuenta que el recorrido completo puede extenderse varias horas. El esfuerzo, sin embargo, se compensa con el acceso a uno de los paisajes termales más impactantes del norte argentino.