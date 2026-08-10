El pueblo bonaerense que nació con el tren, sobrevivió al olvido y ahora suma una bodega entre parrillas y viñedos

Bodega en Carlos Keen Foto: Instagram @zaffratelli

Durante años, Carlos Keen fue una postal perfecta para quienes buscaban escaparse del ruido porteño sin manejar demasiado. Calles tranquilas, construcciones antiguas, aromas a parrilla, almacenes reciclados y mesas largas con comida de campo lo convirtieron en uno de los destinos gastronómicos más elegidos de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ese paisaje de domingo suma un nuevo protagonista: Zaffratelli Viñedo & Restó, un emprendimiento familiar ubicado a unos dos kilómetros de la histórica estación ferroviaria, sobre el camino hacia Villa Ruiz.

De estación ferroviaria a pueblo detenido en el tiempo

La historia de Carlos Keen no empezó con las parrillas ni con los turistas, sino con el ferrocarril. El pueblo surgió alrededor de la estación del ramal Luján-Pergamino, cuya traza fue clave para conectar la producción agropecuaria de la zona con otros centros comerciales. Según la Comisión Nacional de Monumentos, el poblado comenzó a ordenarse alrededor de la estación hacia 1880, y esa impronta ferroviaria todavía marca su identidad urbana.

Escapadas de Semana Santa, Carlos Keen

En sus primeros años, la estación funcionó como punto de abastecimiento para las locomotoras a vapor y como centro de movimiento para mercaderías, vecinos, productores y viajeros. Con la llegada del tren comenzaron los loteos y el crecimiento de un pequeño núcleo rural que, con el tiempo, se transformó en un pueblo con almacenes de ramos generales, clubes, escuelas, comercios, vida social y fuerte actividad agrícola ganadera.

El nombre del pueblo homenajea a Carlos Keen, abogado, periodista y militar nacido en Las Flores, quien participó en la Guerra del Paraguay y murió joven durante la epidemia de fiebre amarilla de 1871. La estación fue bautizada en su memoria y, con el paso del tiempo, esa denominación terminó identificando a toda la localidad.

El esplendor, la caída y el renacimiento gastronómico

Hacia la década de 1930, Carlos Keen vivió uno de sus momentos de mayor crecimiento. Diversas fuentes históricas señalan que llegó a tener alrededor de 3.000 habitantes, además de una intensa actividad comercial vinculada al campo y al movimiento ferroviario. Había almacenes, tiendas, ferreterías, hoteles, pensiones, clubes, escuelas y espacios culturales que daban cuenta de un pueblo mucho más activo que el que hoy se observa a simple vista.

Restaurante El Camino Carlos Keen. Foto: Instagram/elcaminocarloskeen

Pero como ocurrió con muchas localidades bonaerenses, el declive del tren golpeó fuerte. La reducción de frecuencias, los cambios en las rutas comerciales, el trazado de la Ruta 7 lejos del casco urbano y la posterior clausura de servicios ferroviarios dejaron a Carlos Keen en una especie de pausa. La estación dejó de funcionar y el pueblo perdió buena parte de su población, aunque conservó algo que terminaría siendo su mayor tesoro: su aspecto antiguo, rural y casi intacto.

Ese “quedarse detenido” fue, paradójicamente, lo que le permitió renacer. A fines del siglo XX comenzaron a abrir restaurantes de campo en viejas casonas, almacenes y construcciones históricas. La propuesta era simple, pero irresistible: comer abundante, caminar entre fachadas antiguas, visitar la estación, comprar artesanías y pasar el día en un pueblo que parece escapado de otra época.

La bodega que cambia el mapa turístico de Carlos Keen

En ese escenario aparece Zaffratelli Viñedo & Restó, una propuesta que combina restaurante, viñedo de cuatro hectáreas, degustaciones y recorridos guiados. El proyecto busca sumar el enoturismo a un destino que ya era fuerte por su cocina de campo, sus parrillas y sus escapadas familiares de fin de semana.

Bodega en Carlos Keen Foto: Instagram @zaffratelli

El lugar propone almuerzos a la carta, picadas, carnes, pastas, focaccia, buñuelos, hummus y un menú de pasos con maridaje, en un entorno rodeado por hileras de vides. Además, una parte importante de la carta cuenta con opciones libres de gluten, un detalle cada vez más valorado por los visitantes que buscan experiencias gastronómicas inclusivas.

Por el momento, los vinos que acompañan la experiencia provienen de regiones como el Valle de Uco y Salta, mientras el viñedo bonaerense completa su ciclo productivo. La primera vendimia comercial está prevista para 2027, con variedades como Malbec, Marselan, Pinot Noir, Tannat, Cabernet Sauvignon y Chardonnay, bajo asesoramiento enológico especializado.

Por qué Carlos Keen enamora a quienes buscan una escapada distinta

Carlos Keen tiene algo que no se fabrica: atmósfera. Su estación, sus galpones ferroviarios, la iglesia San Carlos Borromeo, las casonas bajas, la feria de artesanos y el ritmo pausado convierten cada visita en una experiencia que mezcla historia, nostalgia y buen comer. En 2007, un sector de su traza urbana fue declarado Bien de Interés Histórico Nacional, justamente por conservar esa homogeneidad arquitectónica vinculada al origen ferroviario y a las formas de vida tradicionales.

Bodega en Carlos Keen Foto: Instagram @zaffratelli

La llegada de un viñedo no borra esa identidad, la amplía. Donde antes el plan era sentarse frente a un asado a la estaca y dejar que la tarde pasara lenta, ahora también se puede caminar entre vides, probar etiquetas, escuchar la historia de un proyecto familiar y descubrir que la provincia de Buenos Aires también quiere tener su lugar en el mapa del vino argentino.

Cómo llegar y qué tener en cuenta antes de ir

Carlos Keen se encuentra en el partido de Luján, a unos 83 a 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, según el punto de partida y el camino elegido. El acceso más habitual es por Acceso Oeste hasta Luján y luego continuar hacia la zona del pueblo.

Zaffratelli Viñedo & Restó funciona principalmente los fines de semana y feriados, con reserva previa por capacidad limitada. La recomendación es organizar la visita con tiempo, especialmente en fechas de alta demanda, cuando Carlos Keen suele llenarse de familias, parejas y grupos de amigos que llegan para pasar el día entre campo, historia y gastronomía.

Carlos Keen ya no es solo el pueblo del asado a la estaca. Es también un destino que aprendió a usar su pasado como motor de futuro. Nació con el tren, resistió al silencio de los ramales cerrados, renació entre parrillas y ahora se anima a brindar entre viñedos.