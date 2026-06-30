Temporada de invierno 2026: cuánto cuesta esquiar en la Argentina y qué hay que tener en cuenta antes de viajar

Argentina comienza a vestirse de blanco para una nueva temporada de esquí. Foto: Freepik.

Con la llegada del invierno, la Argentina comienza a vestirse de blanco y los principales centros de esquí del país ajustan los últimos detalles para dar inicio a una nueva temporada que promete turismo, movimiento y aventura. Desde los paisajes imponentes de Tierra del Fuego hasta la cordillera mendocina, los complejos de montaña ya activan servicios, preparan sus pistas y anuncian oficialmente sus fechas de apertura para este 2026.

Temporada de invierno 2026 en la Argentina: apertura y expectativas

Como cada año, la nieve se convierte en uno de los grandes atractivos del turismo invernal, convocando tanto a esquiadores experimentados como a quienes buscan tener su primer contacto con los deportes blancos. Los centros de esquí se preparan para recibir a miles de turistas con servicios cada vez más completos y propuestas pensadas para todos los niveles.

Sin embargo, planificar unas vacaciones en estos destinos requiere contemplar más que el traslado y el alojamiento. El presupuesto total se amplía al considerar una serie de gastos clave que hacen a la experiencia completa en la montaña.

La nieve se convierte en uno de los grandes atractivos del turismo invernal en la Argentina. Foto: Freepik.

Entre ellos, los pases para los medios de elevación ocupan un lugar central. Son el ticket indispensable para acceder a las pistas y su valor varía según el centro de esquí. Algunos complejos optan por mantener tarifas fijas durante toda la temporada, mientras que otros aplican precios dinámicos que se ajustan según la demanda y el momento del invierno.

Cuánto cuesta esquiar en el sur de la Argentina: pases, equipos y clases

A los pases se suman los costos del alquiler de equipos, que incluyen snowboard o botas, botas y bastones, además de la indumentaria específica para la nieve. Para quienes no cuentan con abrigo técnico, la renta de ropa adecuada es una alternativa cada vez más extendida en todos los centros, lo que permite acceder a la experiencia sin necesidad de realizar una inversión previa elevada.

El aprendizaje también ocupa un rol destacado en la propuesta de los complejos. Tanto principiantes como esquiadores intermedios pueden acceder a clases de esquí o snowboard, disponibles en formatos grupales o individuales. Las escuelas cuentan con instructores capacitados y opciones para todas las edades, desde niños hasta adultos.

La renta de ropa adecuada es una alternativa cada vez más extendida en todos los centros de esquí. Foto: Freepik.

Como ocurre cada año, las vacaciones de invierno corresponden al período de temporada alta. En esas semanas, los precios alcanzan sus valores más elevados y la demanda crece de forma significativa, lo que impacta en la disponibilidad de servicios y en el costo general del viaje.

Los precios de los centros de esquí para la temporada de invierno 2026

Cerro Castor (Ushuaia) : el pase diario cuesta desde $110.000 por adulto y $77.000 para menores durante la temporada baja, desde la apertura prevista para el 26 de junio hasta el 3 de julio y en los últimos días antes del cierre. El resto de la temporada el pase asciende a $155.000 para adultos y $108.000 para menores. El alquiler del equipo completo de esquí (esquíes, botas y bastones) parte desde $45.000 por día.

Cerro Catedral (Bariloche) : el pase diario para esquiadores cuesta desde $160.000. Además, hasta el 30 de junio se puede pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard.

Caviahue (Neuquén) : los pases arrancan en $120.000 para adultos y $96.000 para chicos.

Laderas Cerro Perito Moreno (El Bolsón) : $98.800 para adultos y $88.920 los menores.

Las Leñas (Mendoza): ofrece un paquete Miniweek de tres días y dos noches en el Hotel Scorpios (3 estrellas), con desayuno y pases incluidos, desde $584.000 por persona en habitación doble. En el Hotel Piscis, con media pensión, el mismo paquete cuesta $803.600. El pase diario para los medios de elevación vale $122.400 en temporada baja y $180.000 en temporada alta para adultos.

Así, la planificación anticipada aparece como una herramienta clave para optimizar el presupuesto y asegurar disponibilidad. Con paisajes únicos y propuestas que combinan deporte, descanso y naturaleza, la temporada 2026 se perfila como una nueva oportunidad para disfrutar de la nieve en la Argentina.