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La laguna bonaerense que está en el podio de las mejores para pescar pejerreyes de 45 cm

A poco más de 100 km de la Ciudad de Buenos Aires, este destino atraviesa un gran momento con capturas de pejerreyes. Se trata de un rincón bonaerense que mezcla pesca deportiva con un entorno ideal para una escapada de fin de semana.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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La imperdible laguna para pescar pejerrey
La imperdible laguna para pescar pejerrey Foto: Foto generada con IA
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La Laguna bonaerense de San Miguel del Monte se consolidó en el podio de los mejores ámbitos para la pesca deportiva de pejerrey. En las últimas salidas, los pescadores registran ejemplares de 40 a 45 cm, un tamaño que entusiasma incluso en pleno invierno.

El fenómeno no es casual. Además de una buena cantidad de peces, creció el porte promedio y hoy superar los 40 cm es frecuente. Este rendimiento ubica al espejo de agua entre los más destacados de la Provincia de Buenos Aires, con jornadas productivas aun en días fríos.

Pesca deportiva en San Miguel del Monte: los secretos para capturar pejerreyes de 45 cm

Para dar con los mejores tamaños, la clave está cerca de la costa. Los sectores con juncales, a profundidades de entre 1,10 y 1,20 metros, vienen ofreciendo las respuestas más consistentes.

En esos ámbitos funcionan mejor líneas livianas, con brazoladas largas y dos boyas pequeñas. La lectura del pique resulta determinante: el pejerrey de Monte come sutil y muchos toques son apenas perceptibles.

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Pesca de pejerrey. Foto: Wikimedia Commons

Quienes prefieren el centro del espejo, en cambio, suelen optar por brazoladas cercanas a los dos metros y una sola boya. La paciencia y la precisión en la clavada marcan la diferencia.

Equipamiento y carnada: qué necesitás para pescar pejerreyes en la Laguna de Monte

La mojarra mediana se mantiene como la carnada más efectiva, aunque alternativas como el panzudito o el camarón también rinden en esta época del año. La elección depende de la disponibilidad y del comportamiento diario del pez.

El equipo liviano y bien equilibrado ayuda a detectar piques delicados. En invierno, la menor agresividad del pejerrey obliga a maximizar la sensibilidad y a trabajar con líneas finas para no perder oportunidades.

Laguna del Monte Foto: Turismo Provincia

La infraestructura acompaña: hay guías, alquiler de botes, bajadas y proveedurías. Esto facilita tanto a pescadores experimentados como a quienes dan sus primeros pasos en este clásico destino bonaerense.

Cómo llegar a la Laguna de Monte desde CABA

La laguna se ubica a unos 110 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. El acceso es directo: Autopista Riccheri, conexión con Ezeiza-Cañuelas y luego Ruta Nacional 3 hasta el casco urbano.

Uno de los diferenciales es su cercanía con el centro: el espejo de agua está a pocas cuadras de la zona comercial. Esto permite combinar la salida de pesca con gastronomía y paseos urbanos.

La buena conectividad convierte a Monte en una opción ideal para una escapada de fin de semana, sin necesidad de largos traslados.

Qué hacer en San Miguel del Monte: una escapada ideal para ir en familia o con amigos

Además de la pesca, el destino invita a recorrer su costanera arbolada, uno de los puntos más elegidos por quienes viajan en familia y amigos. Con amplios espacios verdes y vistas abiertas, es perfecto para caminar, andar en bici o descansar frente al agua.

La laguna, de unas 700 hectáreas, forma parte del sistema de lagunas encadenadas que desembocan en el Río Salado. Su entorno alberga aves como garzas, cisnes de cuello negro y chajás, sumando atractivo natural.

El circuito costero supera los 10 kilómetros y reúne actividades náuticas, playas, restaurantes y sectores recreativos. A esto se suma el patrimonio histórico de la ciudad, con museos y construcciones tradicionales.

Con pesca de calidad, servicios y paisajes, San Miguel del Monte reafirma su lugar entre los destinos más elegidos de la Laguna bonaerense para disfrutar naturaleza, deporte y descanso en cualquier época del año.

PescaEscapadasSan Miguel del Monte
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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