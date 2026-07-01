Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Villa Berna, un destino ideal para vacaciones de invierno: la aldea cordobesa que parece salida de los Alpes europeos

En pleno Valle de Calamuchita, Villa Berna ofrece una experiencia invernal distinta: bosques de pinos, arquitectura europea y silencio absoluto. Un destino ideal para quienes buscan desconectar, caminar entre montañas y disfrutar sabores tradicionales en medio de un paisaje que recuerda a los Alpes.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bosques de pinos, arquitectura centroeuropea y senderos de montaña convierten a Villa Berna en una de las postales más encantadoras del Valle de Calamuchita durante el invierno.
Bosques de pinos, arquitectura centroeuropea y senderos de montaña convierten a Villa Berna en una de las postales más encantadoras del Valle de Calamuchita durante el invierno. Foto: Córdoba turismo
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Lejos del ruido y de los circuitos masivos, Villa Berna se posiciona como una de las escapadas más singulares para estas vacaciones de invierno en Córdoba. Ubicada sobre la Ruta Provincial 109, esta pequeña aldea combina naturaleza, tradición europea y un ritmo de vida pausado que seduce a quienes buscan algo diferente.

A pocos kilómetros de Villa General Belgrano y La Cumbrecita, el destino funciona como un punto intermedio estratégico. Sin embargo, su esencia es completamente distinta: menos concurrida, más íntima y con una identidad marcada por el paisaje serrano y la herencia de inmigrantes europeos.

Una aldea de raíz europea en el corazón de Córdoba

Las familias provenientes de Suiza, Alemania, Austria e Italia dejaron su huella en cada rincón. La arquitectura de madera, los techos inclinados y los jardines cuidados evocan una postal centroeuropea en plena Argentina.

Bosques de pinos, arquitectura centroeuropea y senderos de montaña convierten a Villa Berna en una de las postales más encantadoras del Valle de Calamuchita durante el invierno.
Bosques de pinos, arquitectura centroeuropea y senderos de montaña convierten a Villa Berna en una de las postales más encantadoras del Valle de Calamuchita durante el invierno. Foto: Córdoba turismo

A ese legado se suma una vegetación particular: pinos y robles que transforman el entorno según la estación. En invierno, el frío serrano potencia la experiencia y convierte al lugar en un refugio ideal para quienes buscan aire puro y calma.

Contenido Recomendado

Sismo en Córdoba:un temblor de magnitud 4 se sintió en la capital y varias ciudades de la provincia

Sismo en Córdoba: un temblor de magnitud 4 se sintió en la capital y varias ciudades de la provincia

Femicidio de Agostina:el sospechoso mensaje que envió la pareja de Claudio Barrelier el día del crimen

Femicidio de Agostina: el sospechoso mensaje que envió la pareja de Claudio Barrelier el día del crimen

Qué hacer en Villa Berna en vacaciones de invierno

El principal atractivo es el contacto directo con la naturaleza. Los senderos autoguiados permiten recorrer arroyos cristalinos, laderas y caminos rurales aptos para toda la familia. Es un plan accesible que invita a caminar sin apuro.

Para quienes buscan mayor desafío, la cercanía al Cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia, convierte a Villa Berna en una base ideal para excursiones más exigentes. Muchos viajeros la eligen como punto de partida para travesías de montaña.

La tranquilidad es otro de sus fuertes. Con escaso tránsito vehicular, las calles invitan a paseos silenciosos entre cabañas de madera integradas al bosque. Es un escenario perfecto para desconectar de la rutina y reducir el ritmo.

Bosques de pinos, arquitectura centroeuropea y senderos de montaña convierten a Villa Berna en una de las postales más encantadoras del Valle de Calamuchita durante el invierno.
Bosques de pinos, arquitectura centroeuropea y senderos de montaña convierten a Villa Berna en una de las postales más encantadoras del Valle de Calamuchita durante el invierno. Foto: Córdoba turismo

Gastronomía alpina: sabores que abrigan el invierno

La experiencia no estaría completa sin su propuesta gastronómica. Restaurantes y casas de té recuperan recetas tradicionales europeas con una impronta local que destaca en cada plato.

Las cartas incluyen fiambres ahumados, pastas caseras y platos contundentes, ideales para los días fríos. El broche dulce llega con la pastelería artesanal: tortas típicas, dulces y mermeladas de frutos del bosque que reflejan la identidad de la región.

Con su combinación de paisaje, historia y calma, Villa Berna se mantiene como uno de los destinos menos explotados de Córdoba. Para quienes planean una escapada invernal en 2026, aparece como una alternativa perfecta para reconectar con lo esencial en un entorno que parece europeo, pero queda mucho más cerca.

Cómo llegar a Villa Berna desde CABA: rutas, distancias y opciones de viaje

Para llegar a Villa Berna desde CABA, la forma más directa es tomar la Autopista Riccheri y luego enlazar con la Ruta Nacional 9 en dirección a Córdoba. Tras pasar Rosario, se continúa por la misma vía hasta la ciudad de Córdoba y, desde allí, se toma la Ruta Provincial 5 hacia el Valle de Calamuchita. El trayecto total es de aproximadamente 700 kilómetros y suele demandar entre 8 y 9 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.

Una vez en la zona, el acceso final se realiza por caminos serranos que conectan con Villa General Belgrano o Santa Rosa de Calamuchita, siguiendo luego por la Ruta Provincial 109 hasta Villa Berna. El último tramo ofrece postales de montaña, bosques y curvas pintorescas que anticipan el encanto del destino, ideal para quienes buscan una escapada invernal distinta sin salir del país.

CórdobaVacaciones de inviernoEscapadas
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

Notas Más leídas

  1. El pueblo bonaerense que celebra el Festival del Osobuco al Disco:cuándo, dónde y cómo llegar desde CABA

    El pueblo bonaerense que celebra el Festival del Osobuco al Disco: cuándo, dónde y cómo llegar desde CABA

  2. Pasó de 1.000 a solo 2 habitantes:el pueblo ferroviario que se resiste al olvido y donde reina la tranquilidad absoluta

    Pasó de 1.000 a solo 2 habitantes: el pueblo ferroviario que se resiste al olvido y donde reina la tranquilidad absoluta

  3. 9 de Julio en el Museo del Mate:música en vivo, folklore y degustaciones gratis para celebrar la Independencia

    9 de Julio en el Museo del Mate: música en vivo, folklore y degustaciones gratis para celebrar la Independencia

  4. A metros del Obelisco:el bodegón de Boca con platos clásicos que es imperdible para hinchas y turistas

    A metros del Obelisco: el bodegón de Boca con platos clásicos que es imperdible para hinchas y turistas

  5. Qué no pueden hacer los argentinos si quieren visitar las Islas Malvinas:reglas, límites y la historia que todavía pesa

    Qué no pueden hacer los argentinos si quieren visitar las Islas Malvinas: reglas, límites y la historia que todavía pesa
Lo último
También podría interesarte
Política

Milei asistió a los festejos por el Día de la Independencia de EEUU en la Embajada y puso en duda su viaje:¿se verá con Trump?

Milei asistió a los festejos por el Día de la Independencia de EEUU en la Embajada y puso en duda su viaje: ¿se verá con Trump?

Dirigentes políticos, sindicales y empresariales crearon una mesa conjunta para analizar la crisis de la Granja Tres Arroyos

La ATE tomó la CNEA tras casi 100 despidos y denunció un “desmantelamiento” del sector nuclear

El abrazo tripartito entre Milei, Adorni y Santilli en el acto oficial de juramento como nuevo jefe de Gabinete

Economía

Tarifa social de la SUBE:el Gobierno fijó un nuevo esquema y cambia la forma de calcular el beneficio

Tarifa social de la SUBE: el Gobierno fijó un nuevo esquema y cambia la forma de calcular el beneficio

Aumentos en el transporte público:cuánto cuestan las tarifas de colectivos, trenes y subte desde el 1 de julio

Cajas automáticas y más variedad de productos:cómo es la nueva versión “mini” de un importante supermercado argentino

El Gobierno otorgó a privados el control de 1.871 kilómetros de rutas y avanza con la privatización

Internacionales

Terremotos en Venezuela:los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina

Terremotos en Venezuela: los perros Jack y Derek se suman a la misión humanitaria argentina

Crisis humanitaria en Venezuela por falta de alimentos y hambre tras el doble terremoto:“Faltaría más ayuda”

El megaproyecto vial de Sudámerica que llamó la atención de Elon Musk:está debajo de la Cordillera y mide 10 kilómetros

Netanyahu y su inesperada frase que sacude Medio Oriente:“Nuestra postura es clara”