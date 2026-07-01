Villa Berna, un destino ideal para vacaciones de invierno: la aldea cordobesa que parece salida de los Alpes europeos

Bosques de pinos, arquitectura centroeuropea y senderos de montaña convierten a Villa Berna en una de las postales más encantadoras del Valle de Calamuchita durante el invierno. Foto: Córdoba turismo

Lejos del ruido y de los circuitos masivos, Villa Berna se posiciona como una de las escapadas más singulares para estas vacaciones de invierno en Córdoba. Ubicada sobre la Ruta Provincial 109, esta pequeña aldea combina naturaleza, tradición europea y un ritmo de vida pausado que seduce a quienes buscan algo diferente.

A pocos kilómetros de Villa General Belgrano y La Cumbrecita, el destino funciona como un punto intermedio estratégico. Sin embargo, su esencia es completamente distinta: menos concurrida, más íntima y con una identidad marcada por el paisaje serrano y la herencia de inmigrantes europeos.

Una aldea de raíz europea en el corazón de Córdoba

Las familias provenientes de Suiza, Alemania, Austria e Italia dejaron su huella en cada rincón. La arquitectura de madera, los techos inclinados y los jardines cuidados evocan una postal centroeuropea en plena Argentina.

Bosques de pinos, arquitectura centroeuropea y senderos de montaña convierten a Villa Berna en una de las postales más encantadoras del Valle de Calamuchita durante el invierno. Foto: Córdoba turismo

A ese legado se suma una vegetación particular: pinos y robles que transforman el entorno según la estación. En invierno, el frío serrano potencia la experiencia y convierte al lugar en un refugio ideal para quienes buscan aire puro y calma.

Qué hacer en Villa Berna en vacaciones de invierno

El principal atractivo es el contacto directo con la naturaleza. Los senderos autoguiados permiten recorrer arroyos cristalinos, laderas y caminos rurales aptos para toda la familia. Es un plan accesible que invita a caminar sin apuro.

Para quienes buscan mayor desafío, la cercanía al Cerro Champaquí, el punto más alto de la provincia, convierte a Villa Berna en una base ideal para excursiones más exigentes. Muchos viajeros la eligen como punto de partida para travesías de montaña.

La tranquilidad es otro de sus fuertes. Con escaso tránsito vehicular, las calles invitan a paseos silenciosos entre cabañas de madera integradas al bosque. Es un escenario perfecto para desconectar de la rutina y reducir el ritmo.

Bosques de pinos, arquitectura centroeuropea y senderos de montaña convierten a Villa Berna en una de las postales más encantadoras del Valle de Calamuchita durante el invierno. Foto: Córdoba turismo

Gastronomía alpina: sabores que abrigan el invierno

La experiencia no estaría completa sin su propuesta gastronómica. Restaurantes y casas de té recuperan recetas tradicionales europeas con una impronta local que destaca en cada plato.

Las cartas incluyen fiambres ahumados, pastas caseras y platos contundentes, ideales para los días fríos. El broche dulce llega con la pastelería artesanal: tortas típicas, dulces y mermeladas de frutos del bosque que reflejan la identidad de la región.

Con su combinación de paisaje, historia y calma, Villa Berna se mantiene como uno de los destinos menos explotados de Córdoba. Para quienes planean una escapada invernal en 2026, aparece como una alternativa perfecta para reconectar con lo esencial en un entorno que parece europeo, pero queda mucho más cerca.

Cómo llegar a Villa Berna desde CABA: rutas, distancias y opciones de viaje

Para llegar a Villa Berna desde CABA, la forma más directa es tomar la Autopista Riccheri y luego enlazar con la Ruta Nacional 9 en dirección a Córdoba. Tras pasar Rosario, se continúa por la misma vía hasta la ciudad de Córdoba y, desde allí, se toma la Ruta Provincial 5 hacia el Valle de Calamuchita. El trayecto total es de aproximadamente 700 kilómetros y suele demandar entre 8 y 9 horas, dependiendo del tránsito y las paradas.

Una vez en la zona, el acceso final se realiza por caminos serranos que conectan con Villa General Belgrano o Santa Rosa de Calamuchita, siguiendo luego por la Ruta Provincial 109 hasta Villa Berna. El último tramo ofrece postales de montaña, bosques y curvas pintorescas que anticipan el encanto del destino, ideal para quienes buscan una escapada invernal distinta sin salir del país.