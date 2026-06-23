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Laguna, pesca y calma: el pueblito bonaerense con una historia emocionante, ideal para una escapada

A poco más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Navarro se consolida como una escapada perfecta para quienes buscan tranquilidad, pesca y contacto con la naturaleza, sin resignar historia ni buena gastronomía.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Laguna de Navarro
Laguna de Navarro Foto: Trip Advisor
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A menos de dos horas de la Capital, Navarro emerge como uno de los destinos más elegidos para una escapada corta. La combinación de laguna, pesca y vida rural lo convierte en un refugio ideal para quienes quieren bajar el ritmo sin alejarse demasiado.

Con una población cercana a los 20 mil habitantes, el pueblo mantiene intacto su perfil tradicional. Calles tranquilas, construcciones históricas y un ritmo pausado configuran un escenario que invita a dejar atrás el ruido de la ciudad.

Laguna y pesca: el gran imán natural de Navarro

Uno de los principales atractivos es la laguna de Navarro, un clásico de la región para los amantes de la pesca deportiva. Durante todo el año, visitantes llegan en busca de pejerrey y de jornadas al aire libre en un entorno sereno.

El espejo de agua también ofrece alternativas para quienes prefieren actividades más relajadas, como caminatas, paseos en kayak o simplemente disfrutar de un día al sol rodeado de naturaleza.

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Los alrededores de la laguna cuentan con amplios espacios verdes, ideales para compartir en familia o con amigos. La posibilidad de pasar el día completo, entre mate, picnic y paisaje, es parte central de la experiencia.

Un pueblo con historia en cada rincón

Más allá de la naturaleza, Navarro tiene un fuerte valor histórico. Fundado en 1797, el distrito fue clave durante el avance de la frontera bonaerense, un pasado que todavía puede explorarse en distintos espacios del pueblo.

Uno de los sitios más visitados recuerda el fusilamiento de Manuel Dorrego en 1828, un hecho central en la historia política argentina. Este punto se convirtió en una parada obligada para quienes recorren la localidad.

También se pueden visitar museos y reconstrucciones de fortines, que reflejan cómo era la vida en los siglos XVIII y XIX en esta zona de la provincia.

Las Marianas: tradición y gastronomía de campo

A unos 15 kilómetros del centro aparece Las Marianas, un pequeño paraje rural que suma atractivo a la escapada. Con apenas 500 habitantes, conserva una postal típica del interior bonaerense.

Su estación de tren y los antiguos almacenes son parte del recorrido, pero el gran protagonista es la gastronomía. Cada fin de semana, visitantes llegan para probar las pastas caseras del comedor Doña Irma, un clásico regional.

La experiencia se completa con propuestas de turismo rural, eventos comunitarios y recorridos por construcciones históricas que mantienen viva la identidad local.

Cómo llegar a Navarro

Navarro se encuentra a unos 129 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Una de las opciones más utilizadas es tomar el Acceso Oeste hasta Luján y continuar por rutas provinciales.

Otra alternativa es viajar por la Ruta 205 hasta Lobos y luego empalmar con la Ruta Provincial 41, un trayecto elegido por quienes buscan un camino directo y accesible.

TurismoLagosPesca
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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