Scaloni sorprende antes de Argentina-Jordania: Messi iría al banco y aparece una joya inesperada

Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección Argentina llega al cierre del Grupo J del Mundial 2026 con una tranquilidad que pocos equipos pueden darse: ya tiene asegurada la clasificación y también el primer lugar de la zona. Por eso, Lionel Scaloni empezó a trabajar en una idea fuerte para el duelo ante Jordania, que se jugará el sábado desde las 23, hora argentina, en el Dallas Stadium: rotar casi todo el equipo, cuidar piezas clave y darle minutos a futbolistas que todavía no tuvieron demasiado rodaje.

La decisión de Scaloni que puede cambiar todo ante Jordania

El partido contra Jordania aparece, en la previa, como una oportunidad ideal para administrar cargas. Argentina viene de vencer a Argelia y Austria, resultados que le permitieron asegurar el liderazgo del grupo antes de la última fecha. En ese contexto, Scaloni no quiere exponer a varios de sus titulares pensando en el cruce de 16avos de final, programado para el viernes 3 de julio en Miami.

Lionel Messi cumplió 39 años en pleno desarrollo del Mundial 2026. Foto: Reuters (Maria Lysaker)

La principal novedad pasa por Lionel Messi. El capitán, figura absoluta del equipo en el arranque del Mundial, podría comenzar el encuentro desde el banco de suplentes. La intención del cuerpo técnico sería dosificarlo, aunque no se descarta que tenga minutos durante el segundo tiempo para mantener ritmo competitivo.

Messi podría descansar y Nico Paz aparece como gran apuesta

Uno de los nombres que más expectativa genera es Nico Paz. El joven futbolista aparece como una alternativa concreta para ocupar un rol creativo en el equipo si Messi no arranca como titular. Su posible presencia desde el inicio representa una de las grandes atracciones del partido, no solo por su talento, sino también porque sería una chance importante para demostrar que puede ser una opción real en la etapa decisiva del torneo.

Scaloni sabe que el Mundial largo exige recursos. Con el nuevo formato de 48 selecciones, el camino hacia el título demanda más partidos que en ediciones anteriores. Por eso, la gestión física y emocional del plantel se vuelve tan importante como el rendimiento futbolístico.

La defensa tendría cambios importantes

La última línea sería uno de los sectores con más modificaciones. Gonzalo Montiel tiene chances de ingresar como lateral derecho, mientras que Nicolás Otamendi podría volver a la zaga central para acompañar a Marcos Senesi. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico aparece como candidato a recuperar minutos desde el arranque.

La Selección Argentina derrotó a Austria y avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026. Foto: Reuters (Maria Lysaker)

La situación de Cristian “Cuti” Romero también influye en la planificación. El defensor terminó con molestias en la rodilla derecha después del partido ante Austria, aunque no se trataría de una lesión de gravedad. De todos modos, el cuerpo técnico no vería necesario arriesgarlo en un encuentro en el que Argentina ya no juega su clasificación.

El mediocampo, otro sector bajo análisis

En la mitad de la cancha también se esperan variantes. Futbolistas como Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister podrían tener descanso, lo que abriría la puerta para nombres como Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco o Giuliano Simeone, según la disposición táctica que elija Scaloni.

El objetivo es claro: mantener competitividad sin desgastar al núcleo titular. Argentina no quiere perder intensidad, pero tampoco poner en riesgo a jugadores que serán fundamentales en el mata-mata. Ese equilibrio será una de las claves del armado del once.

Julián Álvarez tendría una nueva oportunidad

En ataque, Julián Álvarez aparece como una de las opciones para liderar la ofensiva. El delantero necesita minutos y podría aprovechar el partido ante Jordania para ganar confianza de cara a lo que viene. En paralelo, Lautaro Martínez también podría ser preservado, siguiendo la lógica de rotación general que analiza el cuerpo técnico.

La presencia de Nico Paz como enlace y de Giuliano Simeone por una banda le daría al equipo una versión distinta: más joven, dinámica y con jugadores que buscan ganarse espacio en la consideración del entrenador.

La posible formación de Argentina vs. Jordania

Aunque Scaloni no confirmó el equipo, la probable formación de la Selección Argentina podría ser: Emiliano “Dibu” Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco, Giuliano Simeone; Nico Paz; Julián Álvarez.

En el arco hubo ensayos con otros nombres, pero Dibu Martínez sigue apareciendo como una opción fuerte para mantenerse bajo los tres palos, aunque algunos reportes también mencionaron alternativas como Juan Musso o Gerónimo Rulli durante las prácticas.

Argentina busca cerrar el grupo con puntaje ideal

Más allá de la rotación, Argentina irá por otro objetivo: terminar la fase de grupos con puntaje perfecto. El equipo de Scaloni ganó sus dos primeros partidos y todavía no recibió goles, un dato que refuerza su imagen de candidato en el Mundial. Jordania, en cambio, llega eliminada tras perder sus dos encuentros iniciales.

El partido, entonces, tendrá varios focos de atención: el posible descanso de Messi, la aparición de Nico Paz, la vuelta de algunos históricos y la chance para que varios suplentes demuestren que están listos para competir en instancias decisivas.

Para Scaloni, el desafío no será solo ganar. Será mantener la identidad, cuidar a sus figuras y ampliar el abanico de soluciones antes de que empiece el tramo más exigente del Mundial 2026.